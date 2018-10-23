Cách quan hệ với phụ nữ có tử cung ngả trước dễ lên đỉnh nhất

Muốn đạt được khoái cảm và làm thỏa mãn bạn tình, khi quan hệ với người có tử cung ngả trước nam giới cần phải biết những lưu ý sau.

Tử cung của phụ nữ có nhiều tư thế khác nhau như: tử cung ngả trước, tử cung ngả sau, tử cung trung gian. Điều này là nhờ vào tính đàn hồi của các giải mô trong cấu tạo của tử cung. Bình thường, tử cung nằm trong chậu hông có tư thế ngả trước, có nghĩa là phần đáy tử cung quay về phía thành bụng, thân tử cung nằm đè lên bàng quang và cổ tử cung (nằm trong âm đạo). Tử cung ngả trước không làm ảnh hưởng đến hiện tượng kinh nguyệt cũng như đời sống tình dục của phụ nữ. Tuy nhiên vì cấu tạo đặc biệt này của tử cung nên người phụ nữ chỉ thực sự “lên đỉnh” khi được tận hưởng tư thế quan hệ ưa thích của mình. Dưới đây là cách quan hệ và tư thế có thể đưa đối tác lên đỉnh một cách dễ dàng.

Tư thế quan hệ phối hợp tốt Cách quan hệ truyền thống Khi mới bắt đầu nhập cuộc, nam giới nên làm chủ cuộc “yêu” hãy sử dụng các tư thế quan hệ phối hợp để có thể nhìn thấy và cảm nhận được biểu cảm của bạn tình. Một trong những tư thế đơn giản, giúp hai người tạo mối quan hệ phối hợp tốt chính là tư thế truyền thống. Với tư thế này hai người không tốn quá nhiều sức, đặc biệt là nam giới có thể vừa “yêu” và hôn nàng một cách say đắm. Tư thế “yêu” tạo sự thoải mái Chọn các tư thế yêu thoải mái để làm nàng thư giãn Sau tư thế truyền thống giúp cả thả lỏng và sự phối hợp với nhau thì nam giới hãy thay đổi tư thế yêu mới để tăng sự hấp dẫn cho cuộc “yêu”. Nam giới hãy chọn tư thế thoải mái như tư thế úp thìa vì phụ nữ rất thích tư thế này, họ vừa có thể đạt cực khoái vừa không phải dồn sức quá nhiều. Đặc biệt là tư thế úp thìa có thể giúp nam giúp duy trì việc quan hệ tình dục lâu hơn với bạn tình có tử cung ngả phía trước. Người phụ nữ sẽ cảm thấy phấn khích khi cảm giác được sự tiếp xúc cơ thể với nam giời. Hơn nữa, tư thế này còn giúp cánh mày râu tự do chạm vào các khu vực nhạy cảm khác của cơ thể phụ nữ. Mặc dù trông có vẻ tư thế này khá dễ thực hiện nhưng sự thực thì không hề đơn giản, đòi hỏi sự khéo léo của phái mạnh rất lớn.

Tư thế thâm nhập sâu vào “cô bé” Sau khi kết thúc tư thế thoải mải, thì lúc này chính là lúc đẩy cuộc “yêu” lên đến cao trào bằng những tư thế thâm nhập sau. Chính các thay đổi quan hệ này sẽ giúp người phụ nữ cảm thấy mới, tò mò trong cuộc “yêu”. Nam giới hãy để “cậu nhỏ” bắt đầu thâm nhập đi sâu vào trong. Tuy nhiên để làm được điều này không chỉ phụ thuộc “bản lĩnh” và khả năng của đàn ông, kích thước dương vật mà còn phụ thuộc rất lớn vào tư thế quan hệ. Tư thế quan hệ phía sau, sẽ giúp nam giới dễ dàng thâm nhập sau vào tử cung ngả phía trước của bạn tình. Kiểu quan hệ này sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy gần gũi, thân mật hơn với bạn tình. Tư thế tạo cảm giác mạo hiểm Hãy "tấn công" để cuộc yêu đẩy lên cao trào Cuối cùng, để có một cái kết viên mãn cho cuộc yêu thì nam giới hãy thử các tư thế yêu mạo hiểm. Những người phụ nữ có tử cung ngả phía trước thường thích sự mới mẻ, táo bạo trong quan hệ tình dục, họ muốn có những trải nghiệm khác lạ. Lúc này nam giới hãy thử tư thế “stand and carry”. Ở tư thế này cả hai cùng đứng về một phía, nữ gập người xuống còn nam ở phía sau, như vậy sẽ giúp phụ nữ có cơ hội trải nghiệm những cảm giác mãnh liệt. Tư thế này cũng giúp đàn ông dễ dàng thâm nhập vào điểm G, mang lại khoái cảm tuyệt vời nhất cho bạn tình. Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp cánh mày râu hiểu hơn về cách quan hệ với tử cung ngả trước, để giúp đối tác “lên đỉnh” và bản thân cũng được chìm đắm trong những cung bậc thăng hoa của "chuyện ấy".

Bật mí các tuyệt chiêu quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất Trong chuyện sinh hoạt tình dục, để quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất thì cả hai phải biết rõ điểm G kích thích của nhau mới có thể khiến đối phương “thỏa mãn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-quan-he-voi-phu-nu-co-tu-cung-nga-truoc-de-len-dinh-nhat-301009.html