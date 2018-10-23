Chỉ cần thực hiện đúng các biện pháp dự phòng HIV, khi vợ hoặc chồng bị nhiễm bệnh thì cả hai người vẫn có thể sống khỏe và duy trì đời sống tình dục lành mạnh.

Tỷ lệ lây nhiễm HIV sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bao gồm cả việc người bệnh được kiểm soát HIV như thế nào. Do đó, các cặp đôi cần phải ý thức được những hoạt động tình dục nào sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm, để có thể làm giảm tối đa nguy cơ lây bệnh, quan hệ an toàn, dự phòng lây nhiễm HIV hiệu quả. Có nên quan hệ với người nhiễm HIV? Theo thống kê gần đây, với mỗi lần quan hệ tình dục, tỷ lệ lây nhiễm HIV từ người bệnh sang người khỏe mạnh thực ra chỉ khoảng 1/1.000. Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng lên theo từng tuần, từng tháng và từng năm. Điều này có nghĩa khi quan hệ với người nhiễm HIV càng lâu càng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Luôn dùng bao cao su khi quan hệ với người nhiễm HIV HIV có thể lây nhiễm thông qua quan hệ tình dục đường âm đạo, đường hậu môn, cũng có thể lây qua quan hệ đường miệng. Nhưng các cặp đôi có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho người khỏe mạnh bằng cách sử dụng bao cao su thường xuyên. Tuy nhiên, cách này cũng chỉ làm giảm một phần nào đó chứ không thể loại trừ hoàn toàn, có nghĩa là việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục đường âm đạo chỉ có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV đi khoảng 85-90% mà thôi. Do đó vẫn có một khả năng nhỏ bị lây nhiễm dù đã sử dụng bao cao su đúng cách và thường xuyên. Khi quan hệ bằng miệng cần dùng màng chắn nha khoa và đảm bảo trong miệng không có bất kì vết thương hở nào, kể cả đối với bộ phận sinh dục. Tốt nhất hãy hạn chế quan hệ với người nhiễm HIV để giảm nguy cơ lây bệnh Hiện nay, HIV là căn bệnh chưa thể chữa khỏi nhưng vẫn có thể điều trị được, làm giảm ảnh hưởng của HIV trên hệ thống miễn dịch và chậm phát triển thành AIDS hoặc bị các nhiễm trùng khác. Chính vì vậy, những cặp đôi đang phải đối mặt với HIV nên ý thức được về nguy cơ lây nhiễm. Ôm, hôn và chạm vào nhau có thể là những hành vi an toàn, đây cũng là sự động viên rất lớn với những người bị HIV.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình, người nhiễm HIV nên làm gì? Để giảm nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình, ngoài việc sử dụng bao cao su và màng chắn khi quan hệ thì người bị nhiễm HIV cũng cần hạn chế số lần quan hệ, đồng thời phải điều trị tích cực. Bởi người bị nhiễm HIV khi điều trị tích cực, dùng thuốc thì sẽ kiểm soát tốt, sẽ có ít virus trong máu và dịch cơ thể hơn. Còn những người bị nhiễm HIV không dùng thuốc điều trị sẽ có mật độ tập trung virus cao hơn trong các loại dịch cơ thể, tỷ lệ lây nhiễm cho bạn tình cũng sẽ cao hơn. Ở Việt Nam, 91,5% số người điều trị đều có tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện. Điều này có nghĩa là người bị nhiễm HIV không có khả năng lây nhiễm sang bạn tình khi quan hệ có dùng bao cao su và các biện pháp an toàn. Người bệnh cần điều trị để giảm nguy cơ lây nhiễm Chính vì vậy, người bị nhiễm HIV cần điều trị đầy đủ và nghiêm túc thì có thể sinh hoạt và quan hệ tình dục bình thường. Như vậy thì có thể sinh con không bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, khi người nhiễm HIV muốn có con, tốt nhất nên sử dụng các biện pháp như thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm, tinh trùng có thể được làm sạch và loại bỏ virus HIV nhiều nhất có thể. Nếu người nhiễm HIV là phụ nữ thì tốt nhất không nên mang thai vì tỉ lệ lây từ mẹ sang con là rất lớn. Công việc điều trị bệnh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, em bé cũng cần được điều trị ngay lập tức sau khi sinh để làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Chi phí của việc điều trị này rất đắt đỏ.

Bật mí các tuyệt chiêu quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất Trong chuyện sinh hoạt tình dục, để quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất thì cả hai phải biết rõ điểm G kích thích của nhau mới có thể khiến đối phương “thỏa mãn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-quan-he-an-toan-voi-nguoi-bi-nhiem-hiv-301010.html