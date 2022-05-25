Khi bị “ợ chua” tức là dạ dày đã bị tổn thương, cần tránh 4 loại thực phẩm này

Những người có quá nhiều axit trong dạ dày nên tránh ăn các thực phẩm cay nóng như ớt, nếu không dạ dày sẽ dễ bị "ợ chua". Chưa kể ớt vốn đã có tính kích ứng rất mạnh, chất capsaicin trong ớt có thể dễ dàng kích thích tiết axit dịch vị, đối với những người có dạ dày không tốt thì việc này sẽ khiến chứng "ợ chua" ở dạ dày sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Những người có dạ dày không tốt và dễ bị “ợ chua” không nên ăn sô cô la. Đối với những người có dạ dày không tốt, sô cô la dễ khiến dịch vị tiết ra mạnh mẽ và làm nặng thêm tình trạng tiết axit dịch vị.

Chocolate được chứng minh là chứa methylxanthine, làm giãn các cơ LES và tăng nguy cơ trào ngược (Ảnh minh họa: Internet)

Lượng lớn methylxanthine chứa trong sô cô la dễ làm giãn cơ vòng thực quản và khiến axit dịch vị trào lên thực quản, ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày. Ngoài ra, việc ăn sô cô la khi bụng đang “cồn cào” chắc chắn sẽ làm tăng axit trong dạ dày và làm cho cảm giác nóng rát ở dạ dày trở nên dữ dội hơn.

3. Khoai lang

Khoai lang có lợi cho sức khỏe người bình thường, nhưng đối với những người dạ dày, đặc biệt là những người dạ dày kém dễ bị “ợ chua” thì việc ăn khoi lang sẽ làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

Những người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng không nên ăn nhiều khoai lang vì lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, càng sinh hơi trướng bụng (Ảnh minh họa: Internet)

Những người dễ bị “ợ chua” trong dạ dày không được ăn khoai lang. Vì trong khoai lang có chứa nhiều đường, và dưới sự kích thích của đường sẽ đẩy nhanh quá trình bài tiết axit dịch vị, axit dịch vị sẽ bị kích thích, cảm giác nóng rát trong dạ dày càng trầm trọng, khó chịu.

Hơn nữa, khoai lang được dùng làm thực phẩm thải độc, những người thừa axit dịch vị rất dễ bị vỡ, thậm chí thủng niêm mạc dạ dày vốn đã mỏng manh sau khi ăn khoai lang, gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe dạ dày.

4. Kem

Vào mùa hè nắng nóng, kem được xem như một món ăn vặt quen miệng của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể ăn kem. Những người có dạ dày không tốt và dễ bị "ợ chua" thì lại càng phải tránh xa kem. Vì kem là thực phẩm lạnh,việc dung nạp một lượng lớn thức ăn lạnh vào cơ thể sẽ gây khó chịu cho dạ dày. Những người dễ bị “ợ chua” ăn kem không chỉ gây kích thích dạ dày khiến tình trạng nóng rát trong bụng nặng thêm, mà cái lạnh của kem còn khiến tình trạng dạ dày khó chịu càng thêm khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, những người có dạ dày không tốt và dễ bị “ợ chua” không nên ăn ớt, sô cô la, khoai lang và kem nếu không muốn cơn dạ dày có thể tăng lên, khiến bệnh dạ dày trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, người có dạ dày không tốt, dễ “ợ chua” có thể chọn ăn một số thức ăn nhẹ, ít cay và ít lạnh, ít dầu mỡ và ít mặn. Một dạ dày khỏe mạnh bắt đầu thường được bắt đầu bằng một chế độ ăn uống lành mạnh!