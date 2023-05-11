KHẨN: Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu trò giả mạo kêu gọi từ thiện vì thiếu tiền 'đưa xác chồng về quê'

Sức khỏe 11/05/2023 11:05

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định thông tin bệnh nhân mà tài khoản này chia sẻ không nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người dân cần xác minh trước khi thực hiện từ thiện.

Theo Vietnamnet, sáng 11/5, Bệnh viện Chợ Rẫy phát thông tin cảnh báo khẩn giả mạo thông tin kêu gọi giúp đỡ.

Cụ thể, tài khoản Facebook B.V chia sẻ trên mạng xã hội, chồng của người này bị chấn thương dọ não do tai nạn giao thông, được điều trị chấn thương sọ não và tử vong ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tài khoản B.V cho biết mình gặp khó khăn, không còn tiền để đưa chồng về quê mai táng nên xin các nhà hảo tâm giúp đỡ.

KHẨN: Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu trò giả mạo kêu gọi từ thiện vì thiếu tiền 'đưa xác chồng về quê' - Ảnh 1
Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo đây là trường hợp giả mạo thông tin kêu gọi giúp đỡ - Ảnh: Vietnamnet

Kèm theo bài đăng là hình ảnh một bệnh nhân nam, một giấy chứng tử tên Trần Quốc Việt và số tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Ngọc Bích.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định bệnh nhân mà tài khoản này chia sẻ không điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vậy, bệnh viện xin gửi thông tin cảnh báo này đến mọi người để không bị các đối tượng xấu lợi dụng.

KHẨN: Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu trò giả mạo kêu gọi từ thiện vì thiếu tiền 'đưa xác chồng về quê' - Ảnh 2
Thông tin giả mạo phát tán trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đối với các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi cần giúp đỡ, theo đúng quy trình hỗ trợ tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân có thể liên hệ đến khoa đang điều trị để được kết nối đến Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện. Bên cạnh đó, khi gặp các trường hợp kêu gọi – kêu cứu giúp đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc thấy thông tin nghi ngờ, cần xác thực lại trước khi giúp đỡ.

Người dân có thể liên hệ đến Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028 3855 2486 hoặc nhắn trực tiếp qua trang fanpage.

 

Mạo danh bác sĩ trên mạng xã hội để lừa bệnh nhân

Mạo danh bác sĩ trên mạng xã hội để lừa bệnh nhân

Gần đây cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều Fanapge giả mạo bác sĩ xuất hiện, chúng dùng hình ảnh của các bệnh viện lớn để lấy lòng tin của bệnh nhân.

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