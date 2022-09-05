Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức

Sức khỏe 05/09/2022 09:19

Đau răng là điều mà tất cả chúng ta đều đã trải qua ít nhất một lần trong đời. Theo một cuộc khảo sát, hơn 90% người trưởng thành đã từng bị sâu răng.

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 1

Đôi lúc những cơn đau ập đến bất chợt mà bạn muốn khắc chế nó ngay lập tức, một số biện pháp khắc phục tại nhà sau đây sẽ không tốn kém gì so với phí nha sĩ nhưng có thể hữu ích cho bạn.

Nhưng nếu bạn đang mang thai, đang cho con bú hoặc có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào có thể bị ảnh hưởng bởi các thành phần thảo dược, vui lòng tham khảo ý kiến ​​nha sĩ trước khi sử dụng các biện pháp khắc phục này.

Súc miệng với nước muối

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 2

Nước muối là một chất khử trùng tự nhiên, cũng là một phương thuốc dễ dàng và hiệu quả để chữa đau răng. Tất cả những gì bạn phải làm là trộn 1/2 muỗng cà phê muối vào một cốc nước ấm và sử dụng nó như một loại nước súc miệng. Nó cũng ngăn ngừa sưng tấy và làm sạch khu vực xung quanh cơn đau răng.

Hydrogen peroxide

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 3

Hydrogen Peroxide là một loại thuốc giảm đau và sẽ giúp bạn kiểm soát cảm giác khó chịu. Nó không chỉ có thể làm giảm mảng bám mà còn có thể chữa lành nướu bị chảy máu. Bạn có thể sử dụng nó như một loại nước súc miệng giống như nước muối. Để sử dụng nó, trộn 3% hydrogen peroxide với các phần nước bằng nhau. Lưu ý là đừng nuốt nó.

Dầu đinh hương hoặc cây đinh hương

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 4

Cây đinh hương đã biết là thành phần được dùng để điều trị răng từ lâu vì nó có eugenol, là một chất khử trùng tự nhiên. Khi bị đau, hãy dùng một ít bột đinh hương bôi lên răng hoặc nhai cả cây đinh hương một chút để tiết ra dầu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một lượng nhỏ dầu đinh hương (khoảng 2 giọt) và đặt nó lên vùng bị ảnh hưởng cho đến khi cơn đau giảm bớt.

Chườm lạnh

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 5

Chườm lạnh có hiệu quả đối với bất kỳ loại đau nào bạn đang gặp phải. Dùng túi chườm đá hoặc cho đá vào túi ni lông bọc lại bằng vải mỏng, chườm lên chỗ răng đau trong 15 phút để làm tê các dây thần kinh. Nó cũng làm giảm viêm và sưng tấy.

Tỏi

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 6

Tỏi được biết đến và sử dụng vì các đặc tính chữa bệnh của nó. Nó tiêu diệt vi khuẩn có hại và hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Cách tốt nhất để sử dụng nó là làm một miếng dán và đặt nó lên vùng bị ảnh hưởng hoặc bạn có thể nhai nó từ từ. Bạn có thể lặp lại phương pháp điều trị tự nhiên này trong vài ngày cho đến khi hết đau.

Lá ổi

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 7

Lá ổi có khả năng chống viêm và kháng khuẩn. Chúng không chỉ làm dịu cơn đau răng mà còn làm dịu vết loét miệng và sưng nướu răng.

Bạn chỉ cần nhai một hoặc hai chiếc lá cho đến khi nước ép bắt đầu có tác dụng với chiếc răng bị ảnh hưởng. Hoặc cho vài lá ổi vào nước sôi, để nước nguội đến nhiệt độ ấm, sau đó rắc thêm muối biển. Sử dụng dung dịch này như một loại nước súc miệng.

Cỏ lúa mì

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 8

Cỏ lúa mì có đặc tính kháng khuẩn mang lại lợi ích ngắn hạn và dài hạn, đồng thời ngăn ngừa sâu răng và đau. Để có kết quả tốt nhất, hãy nhai cỏ lúa mì trực tiếp hoặc sử dụng nước ép của nó như một loại nước súc miệng. Nó loại bỏ độc tố khỏi nướu răng và cũng làm giảm sự phát triển của vi khuẩn.

Củ hành

Khắc chế cơn đau răng nhanh chóng chỉ với những mẹo đơn giản bạn có thể thực hiện ngay lập tức - Ảnh 9

Hành tây có chứa chất phytochemical giúp tiêu diệt vi trùng gây nhiễm trùng và giúp bạn thoát khỏi cơn đau.

Cách tốt nhất để sử dụng nó là cắt một miếng hành tây và nhai nó ở bên miệng bị đau. Điều này cho phép nước ép từ hành tây thấm vào răng của bạn. Nếu cơn đau quá dữ dội không thể nhai được, bạn có thể dùng ngón tay giữ miếng hành đặt trực tiếp vào chiếc răng bị đau.

Ngay cả khi răng của bạn có vẻ chắc khỏe và sạch sẽ thì vẫn có khả năng bạn gặp phải loại bệnh này. Vì vậy, hãy ghi nhớ những bài thuốc này và sử dụng khi cần thiết nhé.

Theo Brightside

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