Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng

Sức khỏe 04/09/2022 10:28

Bạn có một sự kiện lớn trong gia đình và bạn sẽ muốn trì hoãn kinh nguyệt của mình, phải không? Gặp gỡ bạn bè, các kỳ nghỉ, các chuyến du lịch hoặc các bữa tiệc khiến bạn muốn tránh hành kinh trong trong tất cả các dịp như vậy. Kinh nguyệt không chỉ gây ra sự khó chịu quá mức ngoài đau co thắt và chuột rút mà các triệu chứng của nó như sưng vú và đầy hơi cũng phiền phức không kém. Tuy nhiên vẫn có những cách trì hoãn kinh nguyệt một cách tự nhiên dành cho bạn.

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng tìm hiểu một số cách tự nhiên để trì hoãn chu kỳ hàng tháng.

Giấm táo

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo là một phương thuốc tự nhiên hiệu quả để trì hoãn kinh nguyệt và làm giảm các triệu chứng khi hành kinh. Pha loãng giấm táo trong nước ít nhất một tuần trước ngày dự kiến ​​của chu kỳ và nó có thể hữu ích. Mặc dù theo một nghiên cứu, một phụ nữ bị buồng trứng đa nang PCOD có thể bị giảm nồng độ insulin, gây đông máu và làm giảm lưu lượng máu nếu họ tiêu thụ giấm táo. Nhưng nó không có nghĩa là máu sẽ ngừng hành kinh hoàn toàn.

Nước chanh

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những phương pháp lâu đời nhất để trì hoãn kinh nguyệt. Uống nước chanh với số lượng vừa phải để trì hoãn kinh nguyệt là lời nói được viết rất nhiều theo các nghiên cứu và báo cáo giai thoại. Tuy nhiên, không có bằng chứng y tế nào chứng minh rằng thực phẩm họ cam quýt có thể giúp đẩy lùi chảy máu kinh. Nếu bạn thử điều này, hãy pha hai thìa nước cốt chanh vào một cốc nước hoặc uống với trà không đường.

Gelatin

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gelatin mỗi ngày một lần trong 3-4 ngày trước ngày kinh nguyệt dự kiến, đó là một phương thuốc kỳ diệu có thể trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt một thời gian. Tuy nhiên, hấp thụ quá nhiều gelatin có thể gây khó tiêu và đầy hơi.

Súp đậu lăng

Làm bột đậu lăng mịn và trộn 2 thìa cà phê vào bất kỳ món canh nào mỗi ngày. Tiêu thụ hỗn hợp này 10 ngày trước ngày dự kiến ​​của chu kỳ kinh nguyệt. Hãy nhớ chỉ dùng món súp này với số lượng nhỏ trong vài ngày, tuy nhiên, hãy ngừng sử dụng nếu nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào của nó.

Trà quế

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trà quế giúp trì hoãn kinh nguyệt, giảm viêm, giảm đau bụng kinh và cung cấp thời gian nghỉ ngơi nếu máu kinh ra nhiều. Đó là một phương thuốc kỳ diệu mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trà quế có hương vị tuyệt vời, ngon và tốt cho sức khỏe.

Dưa hấu

Các biện pháp tự nhiên giúp hoãn kỳ kinh nguyệt để chị em thỏa sức tham gia vào những sự kiện quan trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu giúp làm dịu bụng và đầy đủ dinh dưỡng. Quả ngọt, mọng nước này là một phương thuốc tuyệt vời để làm chậm kinh. Uống nước dưa hấu tươi và lạnh 7 ngày trước ngày dự kiến ​​của chu kỳ để có kết quả tốt.

Tránh xa thức ăn cay vì nó có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy máu kinh nhiều.

Theo Times of Inida

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