Ít vận động có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ

Chủ động về tinh thần so với thụ động khi bạn ngồi một chỗ

Nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động trí óc và vận động tích cực khi ngồi có thể làm giảm nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ . Ngược lại, ngồi một cách thụ động sẽ làm tăng nguy cơ này.

"Trong bối cảnh sa sút trí tuệ cho thấy các mối liên quan khác nhau giữa hai loại bệnh về hành vi ít vận động có thể được phân loại là tinh thần thụ động như xem TV và hoạt động trí óc như sử dụng máy tính", Tiến sĩ Mats Hallgren, làm việc tại viện nghiên cứu Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển chia sẻ.

"Điều này được xây dựng dựa trên nghiên cứu của riêng của các hiệp hội khác biệt tương tự với chứng trầm cảm ở người lớn", ông nói.

Nghiên cứu khác cũng cho thấy sự khác biệt về ảnh hưởng sức khỏe của hành vi ít vận động thụ động và chủ động.

Các tác giả của nghiên cứu mới đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 146.651 người tham gia tại Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh. Tất cả những người tham gia đều trên 60 tuổi, độ tuổi trung bình là 64,59 và không ai được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ vào thời điểm đó.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi việc sử dụng TV và máy tính của họ trong trung bình 11,87 năm, vào cuối năm 3.507 người đã phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Hoạt động thể chất có giúp ích gì tới sức khỏe?

Các phát hiện của nghiên cứu không chứng tỏ được hoạt động thể chất trở nên kém quan trọng hơn đối với sức khỏe của một người.

Tiến sĩ Raichlan cho biết: "Những gì chúng tôi phát hiện ra là hoạt động thể chất cũng tạo ra hoặc có liên quan đến lợi ích đối với nguy cơ sa sút trí tuệ và đó là điều mà chúng tôi đã biết từ rất nhiều nghiên cứu khác."

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nghiên cứu kết luận rằng mức độ hoạt động thể chất của một người không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc tác hại tương ứng của hành vi ít vận động chủ động hoặc thụ động.

Tiến sĩ Raichlan khẳng định: "Điều đó không có nghĩa là bạn không nên hoạt động thể chất với tần suất cao sẽ không bị bệnh, nhưng nó có nghĩa là nếu những liên kết này kết thúc là quan hệ nhân quả, thì chúng ta phải nghĩ đến là không chỉ hoạt động thể chất mà còn nên thay đổi hành vi ít vận động của chúng ta."

Thực sự có sự khác biệt giữa các hành vi ít vận động không? Ảnh minh họa: Internet

"Có", Tiến sĩ Hallgren trả lời, "Sự khác biệt là có giá trị. Không phải tất cả các hành vi ít vận động đều tương đương nhau, trong khi tất cả đều liên quan đến mức tiêu hao năng lượng thấp, bộ não của chúng ta hoạt động theo những cách khác nhau trong hành vi hoạt động trí óc so với hành vi ngồi thụ động."

Nghiên cứu chỉ mang tính chất quan sát và nó không xác định rằng một hoặc loại khác của bệnh huyết áp tâm thu làm tăng hoặc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Nó chỉ đơn giản là thấy rằng hai loại hành vi ít vận động có liên quan đến các kết quả khác nhau được thấy trong dữ liệu.

"Do bản chất của cuộc nghiên cứu, thật sự rất khó để tìm ra liệu có hay không một loại yếu tố gây nhiễu và chúng giống như một dấu hiệu của các đặc điểm chung về lối sống. Những gì chúng tôi biết là ngồi trong thời gian dài có tác động tiêu cực đến sinh lý học", Tiến sĩ Raichlan giải thích.

Làm thế nào để "năng động" hơn khi bạn ít vận động

Tiến sĩ Raichlan cũng chia sẻ một số gợi ý để tích cực hơn khi ngồi:

"Những thứ được đánh giá trong nghiên cứu này thực sự rất cơ bản, vì vậy, nếu bắt buộc, bạn hãy dành bao nhiêu thời gian tìm hiểu, đọc tin tức hay lướt web trên máy tính ngoài việc chỉ chăm chăm công việc. Đó là những gì chúng tôi nghĩ như là sự tham gia nhận thức được nâng cao hơn ngay cả khi ngồi."

Ảnh minh họa: Internet

"Có những công việc khác được đề xuất: đọc sách, nghe đài, chơi trò chơi,v...v những thứ tương tự. Tất cả đều hấp dẫn hơn về mặt nhận thức so với việc xem TV một cách thụ động, và cũng có lợi cho não bộ", Tiến sĩ David Raichlan chia sẻ.

"Tôi nghĩ đó là những loại điều chỉnh mà chúng ta có thể nghĩ đến để thực hiện đối với lối sống ít vận động của mình. Nếu, ngoài việc cố gắng trở nên hoạt động thể chất hơn, thực hiện các hoạt động có ý thức hơn trong khi chúng ta đang ngồi ít nhất cũng có thể có lợi. Nó chắc chắn không thể làm tổn thương bất cứ điều gì về sức khỏe ngay lập tức", ông nói thêm.

Không có nguyên nhân duy nhất cho chứng mất trí nhớ và sa sút trí tuệ

Tiến sĩ Hallgren lưu ý rằng mức độ ít vận động của một người chỉ là một phần của câu chuyện lớn hơn:

"Không có nguyên nhân duy nhất nào gây ra chứng mất trí. Nhiều yếu tố lối sống, bao gồm hoạt động thể chất, có thể ảnh hưởng đến nguy cơ bị bệnh, cùng với di truyền, sử dụng thuốc, chế độ ăn uống, hỗ trợ xã hội, v.v. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã xác định một yếu tố nguy cơ quan trọng có thể điều chỉnh là việc bạn ngồi thụ động".

Đừng ngồi xem ti vi một cách quá thụ động

Bạn hãy cố gắng ngồi ít hơn, di chuyển nhiều hơn và thường xuyên hơn. Hãy chia tay việc ngồi thụ động và tích cực hơn những giờ nghỉ chủ động khi có thể.

Tiến sĩ Raichlan khuyến nghị "bạn nên tiếp tục tham gia vào các hoạt động thể chất và cũng nên thay đổi các loại hoạt động nên làm khi bản thân đã ít vận động sẽ có khả năng có lợi cho sức khỏe não bộ về lâu dài."

"Tránh càng nhiều càng tốt các hoạt động thụ động về nhận thức như xem TV và tham gia vào các hoạt động tích cực hơn về nhận thức khi bạn ít vận động, chẳng hạn như sử dụng máy tính đọc báo hay tìm hiểu thông tin. Cả hai thay đổi đó đều có khả năng cải thiện nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ về lâu dài", tiến sĩ nói.

Theo Medicalnewstoday