2 bộ phận nổi mẩn đỏ trên cơ thể chứng tỏ lá gan suy yếu nghiêm trọng, bạn nên đi khám ngay kẻo sức khỏe giảm sút

Gan là bộ phận quan trọng, chức năng hoạt động của cơ quan này gần như không bộ phận nào có thể thay thế. Vì vậy, có thể thấy, một lá gan khỏe mạnh tương đương với sức khỏe tốt. Ngược lại, lá gan nhiễm bệnh khiến sức khỏe giảm sút, nó hoàn toàn có thể biểu hiện ra bên ngoài. Thật đáng tiếc, dấu hiệu của bộ phận cơ thể biểu hiện lá gan đang không tốt được chỉ ra như sau:

Nếu trên cổ có nốt ruồi nhện thì phần lớn cho thấy gan không đủ khí và đã bị tổn thương. Điều này là do gan bị bệnh khiến vùng da ở cổ kém lưu thông khí huyết và tạo ra hiện tượng nốt ruồi nhện, lúc này bạn nên đến bệnh viện kiểm tra tình trạng gan kịp thời.

Bạn đã nghe qua nốt ruồi này hay chưa? Mặc dù các nốt ruồi là bình thường, tuy nhiên, nốt ruồi nhện tố giác bệnh tình trong cơ thể bạn. Nốt ruồi nhện khác với nốt ruồi bình thường là điểm trung tâm của nó là một hoặc nhiều chấm đỏ ngầu, xung quanh là các đường chỉ đỏ hướng xuyên tâm và đồng đều như những mạch máu. Chúng (các đường chỉ đỏ) tản ra xung quanh, giống như chân của nhiều loài nhện. Chính vì điều này nên nốt ruồi nhện trông rõ ràng và dễ nhận biết hơn.

Nổi mẩn đỏ ở cổ

Bạn có từng thấy các nốt mẩn đỏ này không? Các nốt mẩn đỏ ở cổ bỗng nhiên xuất hiện không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, đôi khi bạn có thể nhầm nó như các nốt mụn. Theo Pháp luật và bạn đọc, biểu hiện này có thể là do khí gan không đủ, gây ra khí huyết của cơ thể bị tắc nghẽn, dẫn đến nổi mẩn ở cổ.

Do đó, nếu phát hiện có ban đỏ hoặc vệt da màu đỏ bất thường như vậy thì bạn nên bảo vệ gan kịp thời.

Nốt mẩn đỏ ở cổ. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Bên cạnh đó, bạn nên chú ý việc ngủ đúng giờ, tập thể dục và tránh các thói quen có hại như: uống rượu, hút thuốc lá, thức khuya, căng thẳng.

Một số loại thực phẩm tốt cho gan

Cá hồi

Cá hồi là một loài cá rất giàu axit béo omega-3. Theo nghiên cứu, omega-3 có thể giúp giảm viêm và giúp hạ mỡ gan và chất béo trung tính, có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, nên tránh ăn quá nhiều có thể tác động ngược.

Chuối

Chuối là một nguồn giàu vitamin B6, C, A, kali, canxi và magiê. Cơ thể cần những chất dinh dưỡng này để hoạt động lành mạnh. Ngoài ra, kali cần thiết để duy trì mức natri và điều hòa nhịp tim. Chuối cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu, đặc biệt là sau bữa ăn và có thể giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và thậm chí đảo ngược các triệu chứng của bệnh.

Các thực phẩm lành mạnh cho gan. Ảnh: Internet

Đậu xanh

Theo nghiên cứu, đậu xanh có một vai trò duy nhất trong chuyển hóa lipid và rối loạn gan nhiễm mỡ. Do đó, nó có thể giúp giảm sự lắng đọng lipid ở gan và giảm nguy cơ viêm. Chúng cũng đảm bảo rằng gan có lưu lượng máu tốt hơn và hệ thống mạch máu của mô gan tốt hơn.

Bơ

Là một nguồn cung cấp glutathione dồi dào. Glutathione là một hợp chất có thể giúp giải độc các tế bào gan. Nó bảo vệ gan và giúp lọc ra các chất có thể gây độc cho cơ thể. Bơ cũng giàu vitamin B6 và Vitamin C, hoạt động như chất chống oxy hóa và giúp giảm tác động của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa có thể đảo ngược quá trình oxy hóa này, giúp bảo vệ cơ thể và đảm bảo các chức năng gan khỏe mạnh.