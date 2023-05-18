Hi hữu: Bé trai sinh non nặng 400g, chân nhỏ chỉ bằng ngón tay út của người lớn

Được biết, bé trai chào đời ở tuần thai 29, cân nặng 600 g, phản xạ yếu, chân nhỏ chỉ bằng ngón tay út người lớn.

Dẫn nguồn tin từ VNExpress, ngày 18/5, bác sĩ Trần Thị Cườm, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, cho biết bé trai được đặt nội khí quản và chuyển sang Đơn nguyên Sơ sinh điều trị. Theo bác sĩ Cườm, trẻ sinh cực non và nhẹ cân (dưới 1 kg) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, nhiễm khuẩn, rối loạn chuyển hóa, tan máu vàng da. Ngoài ra, em bé chỉ nặng 0,6 kg, chân nhỏ bằng ngón tay út của người lớn nên việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven vô cùng khó khăn.

Bé trai chào đời nặng nặng 0,6 kg, phải nằm lồng ấp, chăm sóc đặc biệt - Ảnh: VNExpress Sau khi hội chẩn với Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi trung ương, bác sĩ áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, cho trẻ nằm lồng ấp, thở máy qua nội khí quản, bơm Surfactant (thuốc có tác dụng trưởng thành phổi). Trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn kết hợp kháng sinh, đồng thời theo dõi các chỉ số sinh tồn. Ngoài ra, ánh sáng, tiếng ồn, nhiễm khuẩn được kiểm soát nghiêm ngặt. Bác sĩ cho biết thời gian đầu vô cùng khó khăn, kíp túc trực để theo dõi các chỉ số sinh tồn, may mắn sức khỏe của con được cải thiện mỗi ngày. Sau 40 ngày nuôi dưỡng, trẻ tăng lên 1,2 kg, bú tốt, tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/6/2021, bé T.A. được xem là em bé nhẹ cân nhất (400g) Việt Nam được nuôi sống thành công ở Yên Thành, Nghệ An, chào đời khi mới 27 tuần thai. Bé T.A là trường hợp trẻ sinh non nhẹ cân nhất được cứu sống ở Việt Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động Bác sĩ Nguyễn Thu Hoa, Phó Giám Đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết trong quá trình chăm sóc, không biết bao lần bé đã "chạm" vào cửa tử, bệnh viện phải gọi về thông báo cho gia đình về tình hình của bé, nhưng thời điểm đó quê cháu bé đang có dịch, gia đình không thể ra được. May mắn, bé lại vượt qua, lớn lên từng ngày với những giọt sữa mẹ, xin của nhân viên y tế và sự yêu thương chia sẻ gom góp mua sữa công thức cho bé vì hoàn cảnh gia đình đang ở xa.

Nuôi dưỡng thành công em bé sinh non 26 tuần người Kenya Sau khi sinh, em bé người Kenya có tình trạng suy hô hấp suy hô hấp, viêm ruột, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hi-huu-be-trai-sinh-non-chi-nang-400g-chan-nho-chi-bang-ngon-tay-ut-cua-nguoi-lon-583342.html