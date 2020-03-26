Thông thường, các cơn chóng mặt (choáng váng) chỉ xuất hiện sau vài phút hoặc vài giờ rồi sẽ hết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài, thì đó có thể dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Do vậy, có rất nhiều người thắc mắc và lo lắng hay bị chóng mặt là bệnh gì , có nguy hiểm không? hay cách xử lý khi bị chóng mặt như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và tìm được cách chữa chóng mặt hoa mắt hiệu quả.

Chóng mặt hoa mắt thường xuyên có thể là biểu hiện của một số bệnh lý như: Huyết áp thấp, xơ vữa động mạch dẫn máu lên não, thiếu máu, thoái hóa đốt sống cổ, rối loạn tiền đình...hoặc còn có thể là biểu hiện của một số nguyên nhân khác như: Khối u não, đau nửa đầu, dị dạng mạch máu, tổn thương tai trong...

Chóng mặt hoa mắt không được xem là bệnh mà là một hội chứng hoặc triệu chứng của một bệnh lý nào đó mà người bệnh mắc phải. Khi không đủ lượng máu cung cấp tới não sẽ khiến cho các tế bào thần kinh bị thiếu hụt chất dinh dưỡng và oxy để duy trì các hoạt động thường ngày. Tuy chỉ là những biểu hiện không quá nguy hiểm nhưng bệnh nhân cần phải thăm khám toàn diện về thần kinh, tai – mũi – họng, mắt, nội khoa...và làm các xét nghiệm mới có thể xác định nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng này.

Nguyên nhân gây nên tình trạng chóng mặt

Hạ đường huyết

Dù nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng không nên ăn quá nhiều đường sẽ gây hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn bổ sung quá ít hoặc cắt giảm hoàn toàn lượng đường trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ khiến mức đường trong máu bị thiếu hụt. Điều này sẽ khiến bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, cáu gắt, hay đói...Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng này mà trước đây cơ thể không có tiền sử nhiều bệnh nguy hiểm khác thì khả năng bạn đang bị thiếu đường là rất cao.

Lượng đường trong máu quá ít sẽ gây nên các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên uống một ly nước trái cây hoặc ăn vài loại trái cây ngọt sẽ giúp cân bằng lại lượng đường trong máu và giảm các triệu chứng chóng mặt.

Làm việc căng thẳng

Tình trạng chóng mặt có thể xuất hiện khi đầu óc thường xuyên bị căng thẳng hoặc phải tập trung làm việc trên máy tính trong thời gian dài.

Để cải thiện tình trạng chóng mặt do căng thẳng trong công việc, bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, giảm uống rượu bia và cafe. Ngoài ra, bạn có thể tập thiền hoặc tập hít thở sâu để giảm triệu chứng chóng mặt.

Đau nửa đầu migraine

Các cơn đau nửa đầu migraines thường kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Ngoài những cơn đau đầu, bạn có thể gặp các triệu chứng khác như buồn nôn, ói mửa, giảm tầm nhìn, người lâng lâng và mệt mỏi...

Đặc biệt, nếu bạn bị chứng đau nửa đầu sẽ rất dễ bị chóng mặt và triệu chứng này xuất hiện ngay cả khi bạn không bị đau đầu.

Nếu bạn nghi ngờ mình bị chóng mặt do tình trạng đau nửa đầu gây ra thì bạn nên hạn chế rượu, bia và caffeine. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có được phương pháp trị tốt nhất.

Nếu bị chứng đau nửa đầu sẽ xuất hiện tình trạng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu máu

Các tế bào máu đỏ có nhiệm vụ mang oxy đến tất cả các cơ quan và các mô. Vì vậy, khi bạn bị thiếu máu sẽ khiến cơ thể không có đủ hồng cầu hoặc những tế bào máu này không hoạt động tốt, dẫn đến thiếu oxy và gây nên tình trạng chóng mặt và mệt mỏi.

Ngoài ra, khi bị thiếu máu bạn sẽ thấy có các dấu hiệu kèm theo như khó thở, nhịp tim tăng nhanh hoặc không đều, đau đầu, da nhợt nhạt...Nếu đây là nguyên gây nên tình trạng chóng mặt thường xuyên thì bạn cần lưu ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng hơn, tăng cường các thực phẩm giàu chất sắt sẽ giúp bổ sung đầy đủ máu cho cơ thể.

Bị chóng mặt nên uống gì?

Có rất nhiều cách để chữa chóng mặt hoa mắt. Trong đó, thường xuyên uống các loại nước sau cũng giúp cải thiện tình trạng chóng mặt hiệu quả.

Nước chanh

Chanh được biết đến là thực phẩm tự nhiên có chứa nhiều vitamin C giúp bạn tỉnh táo và khỏe khoắn, vì vây uống nước chanh thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng chóng mặt rất hiệu quả.

Sử dụng vỏ chanh , uống nước chanh hoặc sử dụng nước cốt chanh để chế biến món ăn,… là những phương thức tự nhiên giúp ngăn chặn các cơn chóng mặt, hoa mắt nhanh chóng và đơn giản ngay tại nhà.

Chanh có công dụng giúp ngăn chặn các cơn chóng mặt, hoa mắt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Trong mật ong có chứa khoảng 20% các dưỡng chất như sắt, photpho, magie, canxi, vitamin B, C có công dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp ngăn ngừa tình trạng chóng mặt. Mật ong và chanh được biết đến là bộ đôi chữa chóng mặt hiệu quả. Uống một cốc nước chanh pha với mật ong mỗi ngày là phương pháp cải thiện triệu chứng chóng mặt, hoa mắt một cách hiệu quả.

Mật ong có công dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp ngăn ngừa tình trạng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là một số chia sẻ về tình trạng chóng mặt hoa mắt thường gặp ở nhiều người. Hy vọng qua những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc hay bị chóng mặt là bệnh gì cũng như nguyên nhân gây nên tình trạng này. Nếu thường xuyên xuất hiện cơn chóng mặt cùng với những dấu hiệu bất ổn khác, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn chuyên sâu.