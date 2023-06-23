Hà Nội: Hơn 1.200 trẻ vào viện vì tay chân miệng, nhiều bé bị biến chứng viêm não

Sức khỏe 23/06/2023 09:52

Trong số hơn 1.200 bệnh nhi mắc tay chân miệng Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận có 30% nhiễm chủng virus EV71. Đây là loại virus có khả năng gây dịch và làm tình trạng bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, bé trai 1 tuổi, ở Vĩnh Phúc, được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Mẹ bé cho biết diễn biến bệnh của bé rất nhanh. Khi trẻ giật mình, nôn trớ nhiều sau 2 ngày sốt, gia đình vội vàng đưa trẻ đến viện. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc tay chân miệng chủng virus EV71, có biến chứng viêm não.

Vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao không hạ, nhiều nốt ban đỏ ở tay, chân và miệng, giật mình nhiều, bé A.N. (2 tuổi, Bắc Giang) được chẩn đoán mắc tay chân miệng, có biến chứng viêm não.

Đây là lần thứ 2 bé mắc bệnh trong năm nay. Lần trước, bé bị sốt, lở loét miệng, điều trị tại nhà vài ngày là khỏi. Lần này khi bé mắc lại, mẹ bé cho biết gia đình không nghĩ con lại bị nặng như vâỵ. Hiện trẻ đã tỉnh táo và chuẩn bị được ra viện.

Hà Nội: Hơn 1.200 trẻ vào viện vì tay chân miệng, nhiều bé bị biến chứng viêm não - Ảnh 1
Bác sĩ Lâm thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đang nằm điều trị cùng phòng với bé A.N. là bé M.Q. (12 tháng tuổi, Vĩnh Phúc). Trước khi nhập viện 2 ngày, bé có biểu hiện sốt cao, quấy khóc, chảy dãi, ăn uống kém, nhưng cha mẹ chỉ nghĩ con sốt mọc răng nên không đưa đi khám.

Đến khi trẻ bắt đầu giật mình, nôn trớ nhiều, gia đình mới vội vàng đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng chủng virus EV71, có biến chứng viêm não.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến thăm khám.

Đáng chú ý, trong số này, có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị.

Hà Nội: Hơn 1.200 trẻ vào viện vì tay chân miệng, nhiều bé bị biến chứng viêm não - Ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã kiểm tra thực tế công tác điều trị cho trẻ mắc tay chân miệng tại các khoa Cấp cứu, Nhiễm - Thần kinh và khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, Coxsackie virus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV71) là 2 nhóm tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp.

Trong đó, bệnh nhân nhiễm chủng virus EV71 thường sẽ có diễn biến nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như: Viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Với các trường hợp diễn biến nặng, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Trong số hơn 1.200 bệnh nhi mắc tay chân miệng bệnh viện tiếp nhận có 30% nhiễm chủng virus EV71.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, năm nay ghi nhận nhiều trẻ gặp biến chứng thần kinh hơn, điển hình nhất là viêm não.

Từ tháng 4, theo báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã ghi nhận tình trạng dịch tay chân miệng gia tăng mạnh. Nhiều ổ dịch xuất hiện ở khu vực trường học.

 

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Từ khóa:   bệnh tay chân miệng virus EV71 biến chứng viêm não

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