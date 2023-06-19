Báo động số ca mắc tay chân miệng tăng vọt hơn 9000 ca, 4 trẻ tử vong, hàng chục trường hợp nguy kịch: TP.HCM xây dựng bản ứng phó

Tin y tế 19/06/2023 10:50

Trước diễn biến số ca mắc TCM ngày càng tăng nhanh cùng với sự xuất hiện của Enterovirus 71 genotype B5, thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng và tử vong nếu không tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch và điều trị hiệu quả.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, tính đến hết tuần 23 vừa qua, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng (TCM), trong đó có 4 ca tử vong với chẩn đoán TCM độ 4 và có xét nghiệm Enterovirus 71 (EV71) dương tính.

Báo động số ca mắc tay chân miệng tăng vọt hơn 9000 ca, 4 trẻ tử vong, hàng chục trường hợp nguy kịch: TP.HCM xây dựng bản ứng phó - Ảnh 1
Một ca bệnh tay chân miệng nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Báo Thanh niên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận số ca mắc tại Thành phố bắt đầu tăng từ tuần thứ 19 và tăng nhanh từ tuần thứ 21 đến nay. Trong 23 tuần đầu năm, số ca mắc tích lũy của Thành phố là 2.407 ca; chưa ghi nhận ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay, tổng cộng đã có 936 ca bệnh tay chân miệng điều trị nội trú tại các bệnh viện của TP.HCM, trong đó có 46 ca nặng và đã có 4 trường hợp tử vong (là các bệnh nhi nặng chuyển từ các tỉnh về).

Những năm trước, chỉ có khoảng 10-20% trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ các tỉnh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP, nhưng hiện số trẻ ở các tỉnh mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú là 40-50% trẻ nhập viện. 

Ngày 18/6 là 41 ca nhập viện điều trị nội trú tại các bệnh viện của TP.HCM, trong đó, 8 ca có địa chỉ tại TP.HCM (20%).

Riêng ngày 19/6, tại Bệnh viện Nhi đồng TP đang có 14 trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng nằm điều trị tại các khoa hồi sức, cấp cứu, nhiễm thì chỉ có 1 trẻ ở TP.HCM, còn lại ở các tỉnh chuyển lên. Các tỉnh có nhiều ca bệnh tay chân miệng nặng chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trước diễn biến số ca mắc tăng nhanh trong những tuần gần đây cùng sự xuất hiện trở lại của EV71, ngày 02/6/2023 Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Trung tâm Y tế, bệnh viện và Phòng Y tế các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về công tác phòng chống TCM.

TP.HCM xây dựng bản ứng phó

Báo động số ca mắc tay chân miệng tăng vọt hơn 9000 ca, 4 trẻ tử vong, hàng chục trường hợp nguy kịch: TP.HCM xây dựng bản ứng phó - Ảnh 2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố giám sát công tác phòng chống bệnh TCM tại Phường 14, Quận 6 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn TP theo ba kịch bản ứng phó với các trường hợp nặng (từ độ 2a trở lên, ước tính chiếm khoảng 10% ca bệnh nội trú).

- Tình huống số 1: Dự kiến khi có dưới 50 ca nhập viện mới/ngày, dưới 200 ca đang điều trị nội trú và dưới 20 ca nặng tại các bệnh viện: Quy mô giường bệnh điều trị tay chân miệng trong tình huống này là hơn 200 giường, với 30 giường phục vụ hồi sức tích cực, các bệnh nhi tay chân miệng được ưu tiên tập trung điều trị tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố.

- Tình huống số 2: Khi số ca nhập viện mới mỗi ngày tăng từ 50-100 ca, hệ thống y tế phục vụ 200-700 ca đang điều trị nội trú và 20-70 ca chuyển nặng tại các bệnh viện, TP.HCM sẽ chuyển sang tình huống thứ hai. Lúc này, tổng số giường điều trị tay chân miệng sẽ cần 700 giường, trong đó có 80 giường hồi sức tích cực. Các bệnh nhi tay chân miệng được điều trị tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. 

- Tình huống số 3: Dự kiến được triển khai khi TP có từ 100-200 ca tay chân miệng nhập viện mới mỗi ngày và các cơ sở y tế có 700-1.400 ca điều trị nội trú, với khoảng 70-140 ca nặng tại các bệnh viện. Tổng số giường điều trị cần chuẩn bị ở tình huống này là 1.400 giường với khoảng 150 giường hồi sức tích cực. 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu 3 Bệnh viện Nhi đồng của Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp tục phối hợp với OUCRU giải trình tự gene xác định các genotype gây bệnh nặng của EV71 từ các bệnh phẩm của các bệnh nhân TCM. Đồng thời, còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn điều trị TCM cho bệnh viện tuyến dưới và các tỉnh trong khu vực, không để xảy ra các trường hợp chuyển bệnh không an toàn từ tuyến tỉnh về thành phố.

Các bệnh viện Nhi đồng của TP tổ chức tập huấn lại về chẩn đoán điều trị, phát hiện các dấu hiệu bệnh chuyển nặng, hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh từ các phòng khám đến các BV tuyến quận, huyện, BV đa khoa có khoa nhi trên địa bàn Thành phố. Tổ chuyên gia TCM trực “Đường dây điện thoại nóng” và sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến khi cần thiết. Trường hợp có ca bệnh nặng được đánh giá qua hội chẩn là không an toàn khi chuyển tuyến thì bệnh viện tuyến cuối chủ động cử các chuyên gia đến hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho cơ sở.

Khuyến cáo các đơn vị khẩn trương dự trù thuốc và dịch truyền, trang thiết bị - vật tư y tế cho các kế hoạch ứng phó trên, hiện Sở Y tế cũng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý Dược hỗ trợ trợ tìm thêm nhà cung ứng thuốc đặc trị, kiến nghị Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sinh phẩm y tế liên quan cần thiết cho điều trị tay chân miệng để kịp thời cho lưu hành thuốc nhập, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh diễn tiến nhanh hiện nay.

TP.HCM: Cảnh báo số ca mắc tay chân miệng mới tăng vọt lên gấp 2,5 lần trong tuần

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Ngày 16/6, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 trên địa bàn tuần 23.

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