Qua quan sát những con chuột được biến đổi gen có nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường 0,5 độ C, kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi thọ của chúng tăng 20% ​​(7 năm ở con người).

Vì vậy, chuyên gia cho rằng nên giữ nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn là tăng nhiệt độ quá cao như thói quen hàng ngày, ngủ mở cửa sổ hoặc đắp chăn mỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa ở đây là "căng thẳng vừa phải". "Căng thẳng vừa phải" không được khuyến khích cho người già hoặc những người có hệ thống miễn dịch yếu. Đối với những đối tượng này, ngay cả một chút cảm lạnh cũng có thể là "căng thẳng chết người".

Tuy nhiên, Giáo sư David A. Sinclair lập luận rằng “căng thẳng vừa phải” mà cơ thể có thể xử lý sẽ phát triển các mạch sinh tồn nội bào và kích hoạt các gen kéo dài tuổi thọ. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng ngay cả trong mùa đông, bạn nên ra ngoài nhiều nhất có thể và tập thói quen cho cơ thể thích nghi với cái lạnh.

"Căng thẳng vừa phải" giúp kéo dài tuổi thọ là một trong “6 cách để sống lâu và khỏe mạnh” trong cuốn sách “Lifespan: Why We Age — and Why We Don’t Have To" (Tuổi thọ: Tại sao chúng ta già đi - và tại sao chúng ta không cần phải làm vậy), một bản tóm tắt toàn diện về 25 năm nghiên cứu về tuổi thọ, tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Giáo sư David A. Sinclair.

5 điều còn lại trong cuốn sách này được Giáo sư David A. Sinclair chia sẻ cũng có ý nghĩa tương tự

Ăn ít hơn

Thông thường, khi ở trạng thái đói, mạch sinh tồn của cơ thể sẽ điều chỉnh tương ứng và làm cho trọng lượng cơ thể, huyết áp và lượng đường trong máu khỏe mạnh hơn (hầu hết là giảm).

Nhịn ăn gián đoạn

Vì lý do tương tự, nhịn ăn gián đoạn (nghĩa là định kỳ ngừng ăn trong khi vẫn ăn uống bình thường). Những con chuột bị bỏ đói ba ngày một lần có tuổi thọ cao hơn 15-20% so với những con chuột ăn ba bữa một ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm tiêu thụ thịt

Nếu ăn nhiều đồ chay, lượng axit amin trong cơ thể sẽ giảm đi so với ăn thịt, do đó cơ thể trở nên căng thẳng và kích hoạt mạch sinh tồn nhiều hơn. Điều này tương tự như tác dụng của việc nhịn ăn.

Đổ mồ hôi

Tập thể dục cũng gây căng thẳng cho cơ thể. Bằng cách này, mỗi chức năng và mạch của cơ thể sẽ được kích hoạt và trở nên mạnh mẽ hơn. Càng lớn tuổi càng cần tập thể dục nhiều hơn. Độ bền cao cũng tốt. Tuy nhiên, tập thể dục cũng tùy trường hợp với từng thể trạng của mỗi người.

Tránh xa các chất có hại

Việc tiếp xúc liên tục với các chất có hại vượt quá mức "căng thẳng vừa phải" mà cơ thể có thể chống lại sẽ trở thành "căng thẳng chết người".

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tâm lý, tất cả các loài động vật, kể cả con người, đều có bản năng "tiếp cận và tránh né", muốn tiếp cận điều gì đó tốt và dễ dàng, cũng như tránh điều gì đó khó chịu hoặc đáng sợ. Điều này là cần thiết để duy trì sự sống còn, nhưng đây là với các loài động vật. Còn đối với con người, sự tiến hóa mà chúng ta đạt được là khi chúng ta có thể thử thách bản thân ngay cả khi điều đó đáng sợ.

Mùa đông lạnh lẽo và ảm đạm đã đến. Đừng chỉ ở nhà, thay vào đó hãy ra ngoài. Đừng trốn tránh cái lạnh, hãy đối mặt với cái lạnh. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng các mạch "sinh tồn" của tâm trí và cơ thể sẽ hoạt động tích cực và cuối cùng sẽ mang lại cho bạn sức sống.