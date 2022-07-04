Dù nghỉ ngơi hợp lý nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi cả ngày, đây là nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng khó chịu này

Sức khỏe 04/07/2022 05:53

Những dấu hiệu mệt mỏi mà bạn nhận thấy rất nhiều trong những ngày này? Thức dậy có phải là một điều rất đỗi bình thường đối với bạn? Có phải thói quen bạn cảm thấy kiệt sức từ khi mở mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ không? Nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn thì bạn có thể đang gặp phải tình trạng mệt mỏi.

Những dấu hiệu mệt mỏi mà bạn nhận thấy rất nhiều trong những ngày này? Thức dậy có phải là một điều rất đỗi bình thường đối với bạn? Có phải thói quen bạn cảm thấy kiệt sức từ khi mở mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ không? Nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn thì bạn có thể đang gặp phải tình trạng mệt mỏi.

Dù nghỉ ngơi hợp lý nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi cả ngày, đây là nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng khó chịu này - Ảnh 1
Cảm thấy Mệt mỏi cả ngày? Nguyên nhân của mệt mỏi và ý nghĩa của chúng?

Mệt mỏi là gì?

Mệt mỏi là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cảm giác kiệt sức hoặc thiếu năng lượng để hoàn thành công việc theo cách bạn đã từng làm. Điều này không phụ thuộc vào việc chỉ đơn thuần là mệt mỏi, mà ngược lại, nó cho thấy khả năng làm một việc gì đó đơn giản như thức dậy vào buổi sáng của một người. CŨng như việc hoàn thành công việc hàng ngày của họ chứng tỏ là một việc mệt mỏi.

Các loại mệt mỏi

Mệt mỏi có thể có hai loại, một là mệt mỏi về thể chất và hai là mệt mỏi về tinh thần. Hai điều này có thể khác nhau nhưng chúng thường xảy ra cùng nhau. Sự mệt mỏi về thể chất lặp đi lặp lại nếu không được kiểm soát trong thời gian dài, có thể khiến tâm trí của bạn căng thẳng, khiến tinh thần diễn ra mệt mỏi.

Một người bị mệt mỏi về thể chất có thể khó theo kịp những việc được làm hàng ngày như đi dạo hoặc thậm chí leo lên cầu thang. Đánh giá sức mạnh thể chất có thể là một phần trong bài kiểm tra của họ trong khi chẩn đoán. Các triệu chứng có thể bao gồm giảm sức mạnh cơ bắp hoặc suy yếu đột ngột sức mạnh tổng thể của cơ thể.

Một người bị mệt mỏi về tinh thần sẽ phải vật lộn với các khía cạnh như tập trung hoàn toàn và tập trung vào nhiệm vụ họ đang làm. Buồn ngủ, ngủ gật vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày và khó tỉnh táo sẽ là một vài triệu chứng mà họ có thể gặp phải.

Nguyên nhân của mệt mỏi là gì?

Chúng ta có thể phân loại các nguyên nhân gây ra mệt mỏi thành ba loại khác nhau:

Các vấn đề hình thành do tình trạng sức khỏe tinh thần của họ

Phong cách sống của họ

Các điều kiện về sức khoẻ thể chất của con người

Các vấn đề về sức khỏe tinh thần

Nguyên nhân của sự mệt mỏi vì các vấn đề sức khỏe tinh thần như sau:

Trầm cảm

Sự lo ngại

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)

Yếu tố phong cách sống

Nguyên nhân của mệt mỏi do yếu tố lối sống như sau:

Sử dụng rượu hàng ngày (lạm dụng rượu)

Tiêu thụ quá nhiều caffeine thường xuyên

Không ngủ đủ giờ khuyến nghị

Thừa cân

Trải qua thời gian dài căng thẳng về cảm xúc

Không tham gia các hoạt động thể chất định kỳ

Đối mặt với sự mất mát của một người thân yêu hoặc đau buồn

Bị béo phì

Chán nản

Không có một chế độ ăn uống thích hợp bao gồm các chất dinh dưỡng cần thiết

Sử dụng ma túy bất hợp pháp

Cố gắng thể chất quá nhiều

Tình trạng sức khỏe thể chất

Nguyên nhân của sự mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe thể chất như sau:

Bệnh thận

Bệnh gan

Thiếu máu

Hội chứng mệt mỏi mãn tính

Chán ăn và các rối loạn ăn uống khác

Ung thư

Bệnh tiểu đường

Tuyến giáp

Rối loạn tự miễn dịch

Mất ngủ và rối loạn giấc ngủ khác

Suy tim

Tuyến giáp hoạt động kém và hoạt động quá mức

Khi nào bạn cần đến gặp bác sĩ?

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và tình trạng kiệt sức của bạn không biến mất ngay cả khi bạn đã bổ sung dinh dưỡng hợp lý và nghỉ ngơi đủ giờ theo khuyến nghị. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào rằng một căn bệnh tiềm ẩn về tinh thần hoặc thể chất có thể gây ra tất cả những điều này, hãy hẹn gặp bác sĩ của bạn. Một trong những ưu tiên chính là bạn nên đến gặp bác sĩ riêng để được khám sức khỏe và kiểm tra tâm thần thích hợp. Điều rất quan trọng là bạn phải tuân thủ tất cả các chỉ định điều trị được bác sĩ đề nghị nếu họ đã chẩn đoán bạn mắc bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Nếu không được điều trị, mệt mỏi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Dù nghỉ ngơi hợp lý nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi cả ngày, đây là nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng khó chịu này - Ảnh 2
Khi nào bạn cần đến gặp bác sĩ?
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