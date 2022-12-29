Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe

Sức khỏe 29/12/2022 19:27

Mùa đông có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách. Các chuyên gia y tế cho rằng trong những tháng lạnh, nhiệt độ giảm có thể gây ra những tác động khôn lường cho tim mạch, hơn nữa còn làm tăng nguy cơ đột quỵ não.

Đột quỵ xảy ra khi có sự mất mát đột ngột của các tế bào não hoặc tế bào não bị chết do mảng bám máu do tắc nghẽn động mạch.

Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Kunal Bahrani, Giám đốc, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Fortis Escorts, Faridabad, cho biết đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn do tiếng còi bị tắc nghẽn trong não (đột quỵ do thiếu máu cục bộ) hoặc vỡ mạch máu trong não, được gọi là đột quỵ xuất huyết.

"Một khi bệnh nhân bị đột quỵ, rất có thể họ sẽ bị đột quỵ tái phát. Vì vậy, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để chống lại các ca đột quỵ", ông nói.

Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai và là nguyên nhân gây tàn tật đứng hàng thứ ba. Trên thực tế, cứ bốn người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ trong đời. Tiến sĩ Bahrani khuyên nên thực hiện một số thay đổi trong lối sống để ngăn ngừa đột quỵ, đặc biệt là vào mùa đông.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ GIẢM RỦI RO ĐỘT QUỴ

Có thể ngăn ngừa đột quỵ bằng cách uống đều đặn thuốc theo toa của bạn, có thể bao gồm thuốc huyết áp, thuốc giảm cholesterol gọi là statin và thuốc ngăn ngừa cục máu đông như aspirin và các chất làm loãng máu khác.

Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thuốc giúp giữ cho lượng đường trong máu của bạn gần với mức bình thường cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa đột quỵ.

Thay đổi lối sống như tập thể dục, cai thuốc lá và chế độ ăn nhiều trái cây, rau và các sản phẩm từ sữa ít chất béo sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa đột quỵ.

Cắt giảm lượng muối ăn vào theo khuyến nghị của bác sĩ xuống 5g mỗi ngày hoặc một thìa cà phê mỗi ngày cũng có thể hữu ích.

Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vận động hoặc hoạt động, ngay cả trong khoảng thời gian ngắn từ 5 đến 10 phút sau mỗi giờ không hoạt động, đều có lợi cho sức khỏe.

Giảm cân, nếu bạn thừa cân và hạn chế lượng rượu tiêu thụ đến giới hạn an toàn là hữu ích.

Nên bỏ thuốc lá dưới mọi hình thức, dù là thuốc lá điện tử, thuốc là hay thuốc lá điếu.

Đột quỵ não: 'Án tử' kinh hoàng dễ bị phát triển vào mùa đông, lưu ý những điều này nay để tránh hiểm họa sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Indiatoday

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