Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ

Sức khỏe 29/12/2022 06:44

Nếu có một thành phần thực phẩm mà chúng ta không thể thiếu, thì đó có lẽ là muối. Tuy nhiên, quá ít muối sẽ khiến thức ăn của bạn có vị lạ, và quá nhiều muối có thể gây tác dụng phụ đối với cơ thể chúng ta.

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do những bữa ăn chúng ta ăn ở nhà hàng và thậm chí cả những thực phẩm đóng gói mà chúng ta mua, cuối cùng chúng ta tiêu thụ rất nhiều muối trong chế độ ăn uống của mình. Muối cũng là một chất bảo quản tuyệt vời vì nó không độc hại, giá cả phải chăng và có vị ngon. Tuy nhiên, bạn nên theo dõi chặt chẽ lượng muối đi vào cơ thể vì những lý do này.

Đầy hơi

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã bao giờ nghe nói về việc những người nổi tiếng sẽ giảm muối trong vài ngày trước một buổi chụp hoặc buổi biểu diễn quan trọng chưa? Lý do là muối khiến cơ thể bạn đầy hơi. Chắc hẳn bạn đã nhận thấy rằng mình sẽ cảm thấy đầy hơi hoặc sưng húp hơn bình thường sau bữa ăn, đó là do trong thức ăn của bạn có nhiều muối.

Điều này thường xảy ra vì thận của bạn thích duy trì lượng natri nhất định ở mức nước trong cơ thể. Khi bạn tiêu thụ nhiều natri hơn, thận cần giữ thêm nước để bù đắp. Kết quả là, sự giữ nước này dẫn đến phù nề và có thể khiến bạn tăng cân.

Bạn có xu hướng cảm thấy khát nước

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết vì sao bạn cảm thấy thực sự khát nước sau bữa ăn không? Lý do có thể liên quan đến muối. Ăn một bữa ăn nhiều natri có thể dẫn đến khô miệng và do đó bạn có thể cảm thấy vô cùng khát nước. Đây cũng có thể là cách cơ thể bạn điều chỉnh tỷ lệ natri và nước.

Muối có thể làm rối loạn giấc ngủ của bạn

Nếu bạn đang ăn thực phẩm chứa nhiều natri ngay trước khi đi ngủ, bạn nên ngừng làm như vậy càng sớm càng tốt! Quá nhiều muối trước khi đi ngủ có thể gây rối loạn giấc ngủ của bạn, bao gồm cảm giác bồn chồn, thức dậy nhiều lần trong đêm hoặc cảm thấy kiệt sức vào buổi sáng.

Có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quá nhiều muối trong chế độ ăn uống của bạn có thể tạo ra sự mất cân bằng trong dạ dày khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Nó thậm chí có thể dẫn đến tiêu chảy. Nếu bạn đang phải đối mặt với chứng đau bụng hoặc chuột rút trong nhiều ngày, bạn có thể cân nhắc thói quen ăn uống của mình và tìm ra cách cắt giảm lượng muối. Ngoài ra, uống nhiều nước có thể là một cách tốt để cung cấp nước cho cơ thể.

Nguyên nhân gây nhức đầu

Nếu bạn thường xuyên bị đau đầu, rất có thể natri trong bữa ăn của bạn có thể là nguyên nhân gây ra điều đó. Ăn mặn có thể gây tăng huyết áp và đau đầu là triệu chứng phổ biến của tình trạng này. 

Bạn có thể tăng cân

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nó thực sự đơn giản : giữ nước có thể khiến bạn tăng cân. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đột ngột tăng cân trong vài ngày qua, đó là vì bạn có thể đang ăn thực phẩm giàu natri. Bạn có thể suy nghĩ lại về những loại thực phẩm bạn đã tiêu thụ và thực hiện những thay đổi cần thiết trong chế độ ăn uống để cắt giảm lượng muối.

Đi vệ sinh thường xuyên

Muối có thể khiến bạn cảm thấy khát và cơ thể sẽ khuyến khích bạn uống nhiều nước hơn, dẫn đến việc bạn phải đi vệ sinh thường xuyên hơn.

Muối có thể làm tăng huyết áp

Thói quen ăn thường xuyên loại gia vị này của người Việt là 'cầu nối' ung thư, mở đường cho bệnh cao huyết áp và rối loạn giấc ngủ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã ăn một chế độ ăn giàu natri trong nhiều năm và bị huyết áp tăng đáng kể, bạn có thể muốn tránh xa muối trong một thời gian. Đó là vì muối có thể kích hoạt lưu lượng máu lớn hơn qua các mạch và động mạch của bạn.

Ảnh hưởng lâu dài

Thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn đối phó với những tác động bất lợi ngắn hạn của việc ăn quá nhiều muối, tuy nhiên, cũng có những tác động lâu dài nhất định. Tiêu thụ một chế độ ăn giàu natri trong thời gian dài hơn có thể làm tăng khả năng cơ tim phì đại, huyết áp cao và sỏi thận, thậm chí dẫn đến suy tim.

Theo Femina

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