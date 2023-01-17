Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh

Sức khỏe 17/01/2023 18:24

Đau tim là một trường hợp cấp cứu y tế xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho tim bị tắc nghẽn. Triệu chứng nổi tiếng nhất của cơn đau tim là đau ngực.

Dưới đây là một số dấu hiệu ít được biết đến hơn là cảnh báo cơn đau tim sắp ập đến:

Các dấu hiệu khác ngoài đau ngực

Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, trước khi bị nhồi máu cơ tim, một người có thể trông nhợt nhạt, xám xịt và đổ mồ hôi. Họ cũng có thể cảm thấy buồn nôn, hoặc khó thở. Người ta cũng có thể cảm thấy rất lo lắng và chóng mặt.

​Dấu hiệu phổ biến dựa trên giới tính 

Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng đàn ông chủ yếu bị đau ngực trong trường hợp đau tim. Tuy nhiên, phụ nữ thường có thể có các triệu chứng khác như cảm thấy khó thở, ốm yếu hoặc đau ở cổ và hàm.

Bệnh tiểu đường và cơn đau tim thầm lặng

Một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, có thể khiến bạn có nguy cơ bị đau tim cao hơn. Hơn nữa, bạn có thể không gặp bất kỳ dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý nào, điều đó có nghĩa là bạn dễ bị đau tim thầm lặng hơn.

Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một người mắc bệnh tiểu đường loại 2 bị đau tim có thể gặp các triệu chứng như ợ nóng nhẹ hoặc đau ngực bất thường. Họ cũng có thể cảm thấy lâng lâng, toát mồ hôi lạnh mà không có lý do hoặc cảm thấy đau ở hàm, cổ hoặc cánh tay trái. Tất cả những điều này là những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến cơn đau tim.

​Quản lý chế độ ăn uống để giảm nguy cơ

Tập trung vào một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ đau tim một cách lâu dài. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh giàu thực phẩm bổ dưỡng để có cân nặng khỏe mạnh, cũng như hệ thống miễn dịch và tim mạch khỏe mạnh.

Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc và trái cây là nguồn giàu vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng. Cùng với việc giảm nguy cơ đau tim, chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể giúp bạn tránh xa các biến chứng sức khỏe khác, chẳng hạn như cholesterol cao, bệnh tiểu đường loại 2 và huyết áp cao.

Hoạt động hàng ngày là cần thiết

Đột nhiên xanh xao, người đẫm mồ hôi: Dấu hiệu khẩn cấp của cơn đau tim ập đến, nắm nhanh quy tắc 'dập tắt' nguồn bệnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn không tập luyện tại phòng tập thể dục hàng ngày, hãy đảm bảo rằng bạn có một số hình thức vận động hàng ngày và không ngồi nhiều giờ trong hầu hết thời gian trong ngày.

Nói chung, 30 đến 60 phút hoạt động hàng ngày là lý tưởng. Nó không cần phải được thực hiện ngay lập tức. Bạn cũng có thể tham gia các buổi đi bộ nhanh trong thời gian ngắn và làm một số công việc nhà nặng nhọc. Điều quan trọng là tiếp tục di chuyển cơ thể.

Theo Times of India

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