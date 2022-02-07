Điều gì có thể xảy ra với cơ thể khi ngủ mà không đắp chăn?

Hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng được việc ngủ mà không có một tấm chăn ấm áp sẽ khó chịu như thế nào phải không. Những chiếc chăn làm cho chúng ta cảm thấy được bảo vệ an toàn và là một phần quan trọng trong thói quen trước khi đi ngủ của rất nhiều người. Nhưng hóa ra, ngủ mà không đắp chăn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và thậm chí nó có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Bạn sẽ cảm thấy ấm áp khi cuộn mình trong chăn, nhưng ngủ thì ít ai nghĩ rằng có thể giảm được cân. Ngủ trong điều kiện mát mẻ hơn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng lượng chất béo “tốt” (hay còn gọi là mỡ nâu) trong cơ thể. Mặc dù thuật ngữ mỡ nâu nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng nó thực sự giúp bạn đốt cháy calo nhanh hơn và giúp cơ thể loại bỏ lượng đường dư thừa trong máu.

2. Đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

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Khi bên ngoài trời trở nên lạnh hơn, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy muốn bật máy giữ nhiệt và đắp cho mình một vài chiếc chăn ấm. Nhưng nhiệt độ lạnh hơn thực sự ảnh hưởng đến cách bạn ngủ và khiến bạn dễ thiếp đi hơn. Nhiệt độ cơ thể của chúng ta bắt đầu giảm khoảng 60 đến 90 phút trước khi đi vào giấc ngủ, và nếu môi trường của bạn quá nóng trong thời gian này, cơ thể bạn sẽ lãng phí nhiều năng lượng hơn để cố gắng điều chỉnh nhiệt độ và điều đó khiến bạn thức lâu hơn.

3. Chất lượng giấc ngủ của bạn có thể cải thiện.

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Nếu bạn đã từng thức dậy vào lúc nửa đêm và cảm thấy muốn cởi chăn ra, thì thực sự có một lời giải thích khoa học cho điều đó. Nhiệt độ mát hơn vào ban đêm giúp chúng ta ngủ ngon hơn, và nếu quá ấm, nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Nhiệt độ ngủ hoàn hảo rơi vào khoảng 60 đến 67 độ F. Nhiệt độ cao hơn có thể làm gián đoạn giai đoạn chuyển động nhanh của mắt, khiến bạn thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, ngay cả khi bạn cảm thấy như đã ngủ đủ rồi.

4. Tốt hơn cho làn da.

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Chăn dày, ấm có thể giữ nhiệt xung quanh cơ thể bạn và có khả năng làm phiền giấc ngủ của bạn, ngoài ra chúng có thể góp phần gây ra một loại mụn cụ thể được gọi là mụn mồ hôi.

Chăn dày, nặng được làm bằng vải tổng hợp không cho phép cơ thể bạn điều chỉnh nhiệt độ và có thể gây đổ mồ hôi. Mồ hôi kết hợp với nhiệt và ma sát có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, do đó, có thể dẫn đến mụn trứng cá.

An Nhiên (Theo Brightside)