Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh

Sức khỏe 03/04/2023 06:16

Chân đau ngắt quãng rồi ngừng sau khi nghỉ ngơi không đơn giản chỉ là thoáng qua, nó có thể báo hiệu bạn đang có cholesterol cao.

Cơ thể bạn cần cholesterol để xây dựng các tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên, mức cholesterol cao có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim và đột quỵ.

Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một điều mà ai cũng lo lắng là cholesterol cao thường không xuất hiện thông qua các triệu chứng. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện cho thấy sự tích tụ cholesterol trong động mạch mà bạn cần để ý. Một dấu hiệu nhận biết như vậy có thể tấn công vào chân của bạn, cho thấy bệnh động mạch ngoại vi đang đến và cần được thăm khám càng sớm càng tốt.

​Bệnh động mạch ngoại biên là gì?​

Nồng độ cholesterol trong máu cao có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Mảng bám là hỗn hợp của các chất béo, chất thải tế bào, canxi, fibrin cũng như cholesterol. Những thứ này có thể làm cho động mạch bị thu hẹp hoặc bị chặn khó cho máu lưu thông.

Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một khi các động mạch của bạn chứa quá nhiều hỗn hợp khó chịu này, chúng có thể bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn. Khi điều này xảy ra, lưu lượng máu đến các bộ phận khác nhau trên cơ thể có thể bị hạn chế, đặc biệt là ở chân. Điều này có thể dẫn đến bệnh động mạch ngoại vi (PAD).

Loại đau chân này có thể là dấu hiệu đầu tiên

Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Phòng khám Cleveland, cơn đau chân chấm dứt sau vài phút nghỉ ngơi có thể là “triệu chứng đầu tiên” do PAD gây ra. Điều này còn được gọi là tình trạng đau cách hồi và cũng có thể dẫn đến chuột rút hoặc khó chịu ở chân. Những triệu chứng này thường phát sinh trong quá trình hoạt động thể chất như đi bộ và có thể giảm bằng cách nghỉ ngơi.

Tại sao cơn đau chân dừng lại khi nghỉ ngơi?​

Khi bạn đi bộ, các tế bào cơ bắp của bạn làm việc nhiều hơn và cần nhiều oxy hơn lượng máu có thể cung cấp do các động mạch bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn do cholesterol cao. Tuy nhiên, những tế bào đó không cần nhiều oxy khi bạn nghỉ ngơi, vì vậy bạn có thể không cảm thấy đau hoặc khó chịu ở chân.

Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tham gia vào hoạt động thể chất tronng khi lưu lượng máu đến chân kém có thể khiến cơ bắp thêm đau nhức hoặc tê liệt.

Các dấu hiệu khác của PAD

Ngoài đau chân hoặc khó chịu khi đi bộ, PAD còn có thể dẫn đến đau rát hoặc nhức nhối ở bàn chân và ngón chân của bạn khi nằm thẳng, chẳng hạn như khi nằm ngủ. Da trên bàn chân của bạn cũng có thể cảm thấy lạnh hơn và bạn có thể quan sát thấy da bị đỏ hoặc thay đổi màu sắc khác. Bạn cũng có thể bị lở loét ngón chân và bàn chân bị thương không lành nhanh được.

​Làm thế nào để giảm mức cholesterol cao

Thay đổi lối sống có thể giúp giảm mức cholesterol của bạn. Hãy chú ý tăng lượng thức ăn giàu chất xơ hòa tan, chẳng hạn như trái cây, rau và yến mạch. Đồng thời, giảm lượng thức ăn giàu chất béo bão hòa chẳng hạn như pho mát, bơ, xúc xích và bánh quy.

Đau chân theo cơn thường xuyên có thể cánh báo chứng Cholesterol cao, tuyệt đối đừng trì hoãn khám bệnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với những thay đổi trong chế độ ăn uống, cắt giảm rượu, bỏ hút thuốc và tập thể dục cũng có thể hữu ích cho bạn.

Theo Times of India

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