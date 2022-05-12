Đặt lịch khám siêu âm sản phụ khoa uy tín tại Hà Nội

Siêu âm sản phụ khoa là kỹ thuật dùng sóng siêu âm đánh giá tình trạng sản phụ khoa của nữ giới. Siêu âm sản phụ khoa bao gồm 2 loại siêu âm khác nhau đó là siêu âm sản khoa và siêu âm phụ khoa.

Siêu âm sản khoa là để kiểm tra sức khỏe và tình trạng phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Còn siêu âm phụ khoa là để theo dõi và phát hiện các bệnh lý về sinh dục và sinh sản của phụ nữ. Trong đó siêu âm ổ bụng là phương pháp kiểm tra chính xác và an toàn nhất sử dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn đánh giá các cơ quan và cấu trúc bên trong ổ bụng từ đó đưa ra phương pháp trị liệu phù hợp nhất.

Siêu âm sản khoa là hình thức sử dụng phương pháp siêu âm trong kiểm tra sức khỏe của thai nhi và mẹ. Không xâm lấn hay gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Siêu âm sản khoa dành cho phụ nữ mang thai để:

Xác định thai nhi, đơn thai hay đa thai

Kiểm tra tim thai

Đánh giá và theo dõi sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ

Xem xét cấu trúc thai và đánh giá nước ối

Sử dụng siêu âm doppler để quan sát hệ thống mạch máu trong cơ thể thai nhi.

Hướng dẫn và làm tiền đề cho những thủ thuật xâm nhập khác.

Khi nào thì cần chỉ định siêu âm sản khoa:

Với phụ nữ mang thai các bác sĩ khuyên rằng nên siêu âm sản khoa ít nhất 3 lần trong thai kỳ để nắm bắt và theo dõi được chính xác và kỹ lưỡng tình hình phát triển của thai nhi.

Với lần 1 khi thai nhi được 11 đến 14 tuần tuổi. Lần 2 là từ tuần 18 đến tuần 24 của thai kỳ. Lần 3 khoảng từ tuần 28 đến tuần 32 của thai kỳ.

1.2 Tìm hiểu về siêu âm phụ khoa

Siêu âm phụ khoa khác với siêu âm sản khoa khi có thể thực hiện trên mọi đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Được sử dụng phổ biến hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán bệnh phụ khoa và tình hình sức khỏe sinh sản của nữ giới. Phương pháp được sử dụng chính là siêu âm ổ bụng để đánh giá và đưa ra chẩn đoán chính xác nhất về tình trạng bệnh.

Mục đích chính của siêu âm sản khoa là:

Theo dõi và quan sát sự phát triển của cơ quan sinh dục, sự rụng trứng.

Phát hiện chẩn đoán mang thai sớm, thai ngoài tử cung

Chẩn đoán u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bệnh tử cung nội tuyến,...

Ngoài ra còn hỗ trợ phát hiện vô sinh, hỗ trợ sinh sản qua thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm,...

Siêu âm phụ khoa có 2 loại hình thức chính:

Siêu âm phụ khoa đầu dò âm đạo: Sử dụng 1 đầu dò đưa vào bên trong âm đạo, chỉ áp dụng với những trường hợp người bệnh đã quan hệ tình dục, mang thai.

Siêu âm trên bụng: Sử dụng đầu dò di chuyển trên vùng bụng dưới như siêu âm ổ bụng thông thường, và hình thức này có thể áp dụng đối với tất cả các độ tuổi nữ giới. Chú ý hạn chế quan sát trong trường hợp ít nước tiểu, thành bụng dày, nhiều hơi trong khung đại tràng,...

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