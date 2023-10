Đau nửa đầu

Sa sút trí tuệ

Bệnh não

Động kinh

Đa xơ cứng

Bệnh Parkinson

Đột quỵ

Chảy máu ngoài não do chấn thương sọ não nặng.

Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể phát triển do sự kết hợp của hai rối loạn / vấn đề ảnh hưởng đến não.

Các triệu chứng của hội chứng xác chết biết đi là gì?

Triệu chứng chính của hội chứng xác chết biết đi là thuyết hư vô, tức là họ tin rằng không có gì có ý nghĩa hoặc không có gì tồn tại, điều này khiến họ tin rằng họ hoặc các bộ phận cơ thể của họ không tồn tại.

Các triệu chứng của hội chứng xác chết biết đi bao gồm những điều sau:

Lo lắng

Gặp ảo giác

Hypochondria

Cảm giác tội lỗi

Suy nghĩ ám ảnh về việc tự làm tổn thương bản thân hoặc cái chết

Ai Có Nguy Cơ Phát Triển Hội Chứng Xác Sống?

Độ tuổi trung bình của những người mắc hội chứng Cotard là 50, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Trầm cảm lưỡng cực phổ biến hơn ở những người dưới 25 tuổi mắc chứng hoang tưởng Cotard. Ngoài ra, phụ nữ dường như có nhiều khả năng mắc chứng hoang tưởng Cotard hơn.

Cũng có khả năng chứng hoang tưởng Cotard và hội chứng Capgras (một chứng rối loạn khiến mọi người nghĩ rằng gia đình và bạn bè của họ là những kẻ mạo danh) có thể đồng thời xảy ra.

Rối loạn lưỡng cực

Trầm cảm sau sinh

Catatonia

Rối loạn cá nhân hóa

Rối loạn phân ly

Tâm thần chán nản

Tâm thần phân liệt

Chứng hoang tưởng Cotard dường như cũng liên quan đến một số tình trạng thần kinh nhất định, chẳng hạn như sau:

Nhiễm trùng não

Khối u não

Sa sút trí tuệ

Động kinh

Chứng đau nửa đầu

Đa xơ cứng

Bệnh Parkinson

Đột quỵ

Chấn thương sọ não

Chẩn đoán Hội chứng Xác sống như thế nào?

Thường khó chẩn đoán hội chứng xác chết biết đi vì hầu hết các tổ chức không công nhận nó là một bệnh, có nghĩa là không có danh sách tiêu chuẩn chuẩn hóa có thể được sử dụng - trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ được chẩn đoán sau khi các bệnh lý khác đã được loại trừ.

Hãy nhớ rằng tình trạng này thường xảy ra cùng với các bệnh tâm thần khác, vì vậy bạn có thể chấn đoán có nhiều chứng bệnh hơn một.

Hội chứng xác chết biết đi được điều trị như thế nào?

Hội chứng Cotard thường xảy ra cùng với các bệnh lý khác, vì vậy các lựa chọn điều trị có thể rất khác nhau và chúng được đề cập dưới đây:

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc chống loạn thần

Ổn định tâm trạng

Tâm lý trị liệu

Liệu pháp hành vi

Liệu pháp co giật điện (ECT) là phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến nhất, bao gồm truyền các dòng điện nhỏ qua não, tạo ra các cơn co giật nhỏ trong khi bệnh nhân được gây mê toàn thân. Tuy nhiên, do những rủi ro liên quan đến ECT, chẳng hạn như mất trí nhớ, lú lẫn, buồn nôn và đau cơ, nó chỉ được xem xét trong trường hợp các lựa chọn điều trị phía trên không đạt hiệu quả.

Phần lưu ý cuối cùng...

Hội chứng xác chết biết đi là một căn bệnh tâm thần hiếm gặp nhưng cũng nghiêm trọng. Mặc dù khó chẩn đoán và điều trị, vẫn có thể kìm hãm tốt khi kết hợp giữa liệu pháp và thuốc điều trị phù hợp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn mắc hội chứng Cotard, hãy đến gặp và trò chuyện trao đổi với bác sĩ.