Hội chứng xác chết biết đi, còn được gọi là ảo tưởng Cotard hoặc hội chứng Cotard, là một tình trạng tâm thần hiếm gặp (rối loạn) trong đó người bệnh tin (ảo tưởng) rằng họ (hoặc các bộ phận cơ thể của họ) đã chết, không tồn tại, đang mục rửa.
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Trong hầu hết các trường hợp, hội chứng xác chết biết đi xảy ra với chứng trầm cảm nặng và một số rối loạn tâm thần. Đôi khi nó được gọi là ảo tưởng hư vô và rất hiếm, trên toàn thế giới chỉ nhận 200 ca.
Nguyên nhân nào gây ra hội chứng xác chết biết đi?
Không có sự rõ ràng về nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng xác chết biết đi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng nó liên quan đến các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng liên quan đến não. Một số nguyên nhân có thể gây ra hội chứng xác chết biết đi bao gồm:
- Đau nửa đầu
- Sa sút trí tuệ
- Bệnh não
- Động kinh
- Đa xơ cứng
- Bệnh Parkinson
- Đột quỵ
- Chảy máu ngoài não do chấn thương sọ não nặng.
Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể phát triển do sự kết hợp của hai rối loạn / vấn đề ảnh hưởng đến não.
Các triệu chứng của hội chứng xác chết biết đi là gì?
Triệu chứng chính của hội chứng xác chết biết đi là thuyết hư vô, tức là họ tin rằng không có gì có ý nghĩa hoặc không có gì tồn tại, điều này khiến họ tin rằng họ hoặc các bộ phận cơ thể của họ không tồn tại.
Các triệu chứng của hội chứng xác chết biết đi bao gồm những điều sau:
- Lo lắng
- Gặp ảo giác
- Hypochondria
- Cảm giác tội lỗi
- Suy nghĩ ám ảnh về việc tự làm tổn thương bản thân hoặc cái chết
Ai Có Nguy Cơ Phát Triển Hội Chứng Xác Sống?
- Độ tuổi trung bình của những người mắc hội chứng Cotard là 50, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên.
- Trầm cảm lưỡng cực phổ biến hơn ở những người dưới 25 tuổi mắc chứng hoang tưởng Cotard. Ngoài ra, phụ nữ dường như có nhiều khả năng mắc chứng hoang tưởng Cotard hơn.
- Cũng có khả năng chứng hoang tưởng Cotard và hội chứng Capgras (một chứng rối loạn khiến mọi người nghĩ rằng gia đình và bạn bè của họ là những kẻ mạo danh) có thể đồng thời xảy ra.
- Rối loạn lưỡng cực
- Trầm cảm sau sinh
- Catatonia
- Rối loạn cá nhân hóa
- Rối loạn phân ly
- Tâm thần chán nản
- Tâm thần phân liệt
Chứng hoang tưởng Cotard dường như cũng liên quan đến một số tình trạng thần kinh nhất định, chẳng hạn như sau:
- Nhiễm trùng não
- Khối u não
- Sa sút trí tuệ
- Động kinh
- Chứng đau nửa đầu
- Đa xơ cứng
- Bệnh Parkinson
- Đột quỵ
- Chấn thương sọ não
Chẩn đoán Hội chứng Xác sống như thế nào?
Thường khó chẩn đoán hội chứng xác chết biết đi vì hầu hết các tổ chức không công nhận nó là một bệnh, có nghĩa là không có danh sách tiêu chuẩn chuẩn hóa có thể được sử dụng - trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ được chẩn đoán sau khi các bệnh lý khác đã được loại trừ.
Hãy nhớ rằng tình trạng này thường xảy ra cùng với các bệnh tâm thần khác, vì vậy bạn có thể chấn đoán có nhiều chứng bệnh hơn một.
Hội chứng xác chết biết đi được điều trị như thế nào?
Hội chứng Cotard thường xảy ra cùng với các bệnh lý khác, vì vậy các lựa chọn điều trị có thể rất khác nhau và chúng được đề cập dưới đây:
- Thuốc chống trầm cảm
- Thuốc chống loạn thần
- Ổn định tâm trạng
- Tâm lý trị liệu
- Liệu pháp hành vi
Liệu pháp co giật điện (ECT) là phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến nhất, bao gồm truyền các dòng điện nhỏ qua não, tạo ra các cơn co giật nhỏ trong khi bệnh nhân được gây mê toàn thân. Tuy nhiên, do những rủi ro liên quan đến ECT, chẳng hạn như mất trí nhớ, lú lẫn, buồn nôn và đau cơ, nó chỉ được xem xét trong trường hợp các lựa chọn điều trị phía trên không đạt hiệu quả.
Phần lưu ý cuối cùng...
Hội chứng xác chết biết đi là một căn bệnh tâm thần hiếm gặp nhưng cũng nghiêm trọng. Mặc dù khó chẩn đoán và điều trị, vẫn có thể kìm hãm tốt khi kết hợp giữa liệu pháp và thuốc điều trị phù hợp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn mắc hội chứng Cotard, hãy đến gặp và trò chuyện trao đổi với bác sĩ.