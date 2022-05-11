Trẻ suýt mất chân vì gia đình đắp lá chữa bầm tím tại nhà

Tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, một trẻ 13 tuổi bị hoại tử da tổn thương vào xương, nguy cơ mất chân, do việc tự chữa bệnh từ gia đình.

Liên quan tới sự việc trẻ suýt mất chân do gia đình tự ý đắp lá thuốc tại nhà. Bệnh nhi là nam, 13 tuổi, tên N.V.H, trú TP.Chí Linh, Hải Dương. Theo báo Pháp luật TP.HCM, bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề.

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 10 ngày trước, bệnh nhi bị tai nạn xe máy với nhiều vết trầy xước, đau ở chân. Kết quả kiểm tra tại một BV ở Hải Dương thấy không có tổn thương sâu như gãy xương, tụ máu trong cơ hay rách cơ mà chỉ có vết trầy xước bầm tím diện rộng ngoài da ở cẳng chân phải, được BS kê đơn và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Bệnh nhi 13 tuổi đang được điều trị tích cực. Ảnh: Thanh Niên Sau khi về nhà, gia đình nghe một số người thân bảo đắp thuốc lá có thể giúp vết bầm nhanh tan, nhanh khỏi nên đã làm theo. Sau 5 ngày đắp lá thuốc, bệnh nhi có biểu hiện sốt, những vùng đắp lá sưng nề, chảy dịch có mùi hôi. Thấy tình trạng đôi chân của con ngày một nặng thêm, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra.

Theo Thanh Niên, các bác sĩ Khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức da, gân, cơ bị hoại tử. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi, điều trị và sẽ được phẫu thuật ghép da khi điều kiện cho phép. Chấn thương của bệnh nhi trước và sau khi đắp lá thuốc. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM "Tổn thương ban đầu của bệnh nhi vốn có thể điều trị rất đơn giản và có thể tự khỏi. Nhưng do điều trị sai cách mà giờ đây bệnh nhi đang phải chịu những tổn thương rất lớn", Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết. Bác sĩ đánh giá, với tình trạng hiện nay của bệnh nhi thì nguy cơ cứng khớp gối, khó khăn trong vận động do sẹo hình thành từ việc cắt lọc, ghép da là rất lớn. “Đây là bài học cho các phụ huynh bởi tổn thương ban đầu của bệnh nhi vốn có thể điều trị rất đơn giản và có thể tự khỏi. Nhưng do điều trị sai cách mà giờ đây bệnh nhi đang phải chịu những tổn thương rất lớn”, một bác sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình và bỏng nói.

Cảnh báo nguy hiểm: Sứa đốt chằng chịt trên cơ thể bé trai 10 tuổi sau khi tắm biển Hạ Long Sau kỳ du lịch biển ở Hạ Long nhưng trên ngực và tay bé trai 10 tuổi vẫn chi chít vết thương do sứa biển gây ra. Điều đáng nói là do điều trị không đúng cách nên các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-suyt-mat-chan-vi-gia-dinh-dap-la-chua-bam-tim-tai-nha-467831.html