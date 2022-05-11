Trẻ suýt mất chân vì gia đình đắp lá chữa bầm tím tại nhà

Tin y tế 11/05/2022 09:38

Tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, một trẻ 13 tuổi bị hoại tử da tổn thương vào xương, nguy cơ mất chân, do việc tự chữa bệnh từ gia đình.

Liên quan tới sự việc trẻ suýt mất chân do gia đình tự ý đắp lá thuốc tại nhà. Bệnh nhi là nam, 13 tuổi, tên N.V.H, trú TP.Chí Linh, Hải Dương.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề.

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 10 ngày trước, bệnh nhi bị tai nạn xe máy với nhiều vết trầy xước, đau ở chân. Kết quả kiểm tra tại một BV ở Hải Dương thấy không có tổn thương sâu như gãy xương, tụ máu trong cơ hay rách cơ mà chỉ có vết trầy xước bầm tím diện rộng ngoài da ở cẳng chân phải, được BS kê đơn và hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Trẻ suýt mất chân vì gia đình đắp lá chữa bầm tím tại nhà - Ảnh 1
Bệnh nhi 13 tuổi đang được điều trị tích cực. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi về nhà, gia đình nghe một số người thân bảo đắp thuốc lá có thể giúp vết bầm nhanh tan, nhanh khỏi nên đã làm theo. Sau 5 ngày đắp lá thuốc, bệnh nhi có biểu hiện sốt, những vùng đắp lá sưng nề, chảy dịch có mùi hôi. Thấy tình trạng đôi chân của con ngày một nặng thêm, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra.

Theo Thanh Niên, các bác sĩ Khoa Chấn thương, chỉnh hình và bỏng - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức da, gân, cơ bị hoại tử. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi, điều trị và sẽ được phẫu thuật ghép da khi điều kiện cho phép.

Trẻ suýt mất chân vì gia đình đắp lá chữa bầm tím tại nhà - Ảnh 2
Chấn thương của bệnh nhi trước và sau khi đắp lá thuốc. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

"Tổn thương ban đầu của bệnh nhi vốn có thể điều trị rất đơn giản và có thể tự khỏi. Nhưng do điều trị sai cách mà giờ đây bệnh nhi đang phải chịu những tổn thương rất lớn", Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết.

Bác sĩ đánh giá, với tình trạng hiện nay của bệnh nhi thì nguy cơ cứng khớp gối, khó khăn trong vận động do sẹo hình thành từ việc cắt lọc, ghép da là rất lớn.

“Đây là bài học cho các phụ huynh bởi tổn thương ban đầu của bệnh nhi vốn có thể điều trị rất đơn giản và có thể tự khỏi. Nhưng do điều trị sai cách mà giờ đây bệnh nhi đang phải chịu những tổn thương rất lớn”, một bác sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình và bỏng nói.

Cảnh báo nguy hiểm: Sứa đốt chằng chịt trên cơ thể bé trai 10 tuổi sau khi tắm biển Hạ Long

Cảnh báo nguy hiểm: Sứa đốt chằng chịt trên cơ thể bé trai 10 tuổi sau khi tắm biển Hạ Long

Sau kỳ du lịch biển ở Hạ Long nhưng trên ngực và tay bé trai 10 tuổi vẫn chi chít vết thương do sứa biển gây ra. Điều đáng nói là do điều trị không đúng cách nên các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoại tử chân Đắp thuốc nam Trẻ em bị nhiễm khuẩn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 17 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại