Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện phòng chống bệnh trên diện rộng

Tin y tế 09/05/2022 16:50

UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 24 giờ. Đồng thời đưa tiêu chí "không có lăng quăng và côn trùng truyền bệnh" vào nội dung kiểm tra vệ sinh của nhà hàng, khách sạn, quán ăn...

Trước tình hình dịch bệnh xuất sốt huyết có tỉ lệ tăng. UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa.

Theo thông tin từ báo Tin Tức/TTXVN cho biết, UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành tham gia vào công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, chủ các điểm nguy cơ cố tình không thực hiện các hướng dẫn phòng, chống sốt xuất huyết; xây dựng và triển khai kế hoạch “Kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết” theo hướng dẫn của ngành y tế.

Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện phòng chống bệnh trên diện rộng - Ảnh 1
TP Hồ Chí Minh sẽ đưa tiêu chí "không có lăng quăng và côn trùng truyền bệnh" vào nội dung kiểm tra vệ sinh của nhà hàng, khách sạn, quán ăn... Ảnh: Báo Tin tức

Song song đó, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các hoạt động vệ sinh môi trường vào các hoạt động thường quy khác, như đưa tiêu chí "không có lăng quăng và côn trùng truyền bệnh" vào nội dung kiểm tra vệ sinh của nhà hàng, khách sạn, quán ăn.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế, bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận thu dung và điều trị người bệnh kịp thời; tổ chức tập huấn về phòng, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Y tế giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 24 giờ. 

Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện phòng chống bệnh trên diện rộng - Ảnh 2
Trẻ điều trị sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài ra, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, cũng trong trong văn bản này, UBND TP.HCM đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6) với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp và sát với thực tiễn; thường xuyên cập nhật điều chỉnh nội dung giúp cho mọi người, mọi nhà thực hiện tốt và hiệu quả.

Thành lập đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức lên danh sách các điểm nóng môi trường có nguy cơ đọng nước chứa lăng quăng là nơi phát sinh muỗi và có phương án giải quyết.

Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn, huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng tại gia đình và cộng đồng coi như là hoạt động ngoại khóa. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường hằng tuần trong khuôn viên của trường, không để ứ đọng nước phát sinh lăng quăng.

UBND các quận huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành tham gia vào công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Đưa tiêu chí "không có lăng quăng và côn trùng truyền bệnh" vào nội dung kiểm tra vệ sinh của nhà hàng, khách sạn, quán ăn...

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