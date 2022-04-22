Những ngày gần đây, một số bệnh viện tại Đồng Nai đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ bị sốc sốt xuất huyết. Nguyên nhân do một số phụ huynh nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19.

Theo TTXVN đưa tin, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân thường nhầm lẫn triệu chứng ban đầu của COVID-19 và sốt xuất huyết dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết trở nặng mới nhập viện điều trị. Điển hình, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/4, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có nhiều ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị; chủ yếu ghi nhận ở nhóm trẻ dưới 15 tuổi; 2 trường hợp tử vong (tăng 2 ca so với cùng kỳ).

Anh Hồ Văn Đại (ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cho biết, con trai anh 8 tuổi khi đi học về bị sốt cao. Nghĩ con bị mắc COVID-19 từ bạn học nên gia đình test nhanh cho bé nhưng kết quả âm tính. Sau đó, gia đình tự mua thuốc về điều trị tại nhà nhưng bệnh tình của trẻ không giảm. Khoảng 3 ngày sau, bé sốt nặng hơn, gia đình vẫn nghi ngờ do COVID-19 nên tiếp tục test nhanh thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn âm tính. Sau đó, gia đình quyết định đưa bé đi khám ở bệnh viện. Tại đây, bác sỹ thông báo con anh bị sốc sốt xuất huyết phải nhập viện.

Một bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo Tuổi trẻ thông tin, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang - Trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, gần nửa tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 4-5 bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do nhiều người bị nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và COVID-19. Cả 2 bệnh này khi mới mắc ở giai đoạn đầu triệu chứng sẽ tương đối giống nhau, có thể gây nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người,… Vì vậy, người bình thường sẽ khó phân biệt được. Triệu chứng phổ biến của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục, kéo dài 5-7 ngày kèm theo đau đầu, đau người, có thể nổi hạch, phát ban. Trên người nổi da xung huyết đỏ, đau bụng vùng gan, buồn nôn, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Nếu diễn tiến nặng sẽ có triệu chứng ngủ li bì, hạ đường huyết… dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan. Do đó, khi có một trong những biểu hiện trên, người dân nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm chẩn đoán, điều trị; tuyệt đối không tự ý theo dõi và truyền dịch tại nhà. Phụ huynh thường nhầm lẫn dấu hiệu của sốt xuất huyết và Covid-19 dẫn đến bệnh trở nặng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Phước Trương Nhật Phương - Trưởng khoa nhi Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cũng cho biết, ngoài việc người dân dễ nhầm lẫn giữa 2 bệnh thì trẻ còn có nguy cơ đồng thời vừa mắc COVID-19 vừa mắc sốt xuất huyết. Tùy từng trường hợp, nếu bệnh nào diễn tiến nặng hơn thì bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị bệnh đó trước. Nếu trường hợp cả 2 bệnh đều diễn tiến nặng thì việc điều trị sẽ rất khó khăn, phức tạp. Do đó, người dân cần hết sức chú ý, hiểu rõ tính chất của từng bệnh để nhận biết sớm, tránh để bệnh có biến chứng nặng mới đưa trẻ nhập viện, đồng thời cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

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