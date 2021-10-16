Bé 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng vì sốt xuất huyết nhưng gia đình tự truyền nước, điều trị tại nhà

Tin y tế 16/10/2021 09:13

Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị sốt xuất huyết chuyển đến Bệnh viện Nhi TW trong tình trạng suy tuần hoàn, viêm não, tổn thương cơ tim. Dù đã được các y bác sĩ nỗ lực điều trị, nhưng tính mạng bé đang nguy kịch vì nhập viện muộn.

Theo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, chiều 14/10, Bệnh viện Nhi Trung Ương (TW) cho biết, chỉ trong hai tuần trở lại đây, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Nhi TW đã tiếp nhận và điều trị cho 22 trường hợp trẻ sốt xuất huyết

Đáng chú ý trong đó có một bệnh nhi nhập viện muộn trong tình trạng nguy kịch. Đó là trường hợp bé gái H.T (9 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội).

ThS.BS Nguyễn Trọng Dũng – Khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi TW cho biết, một tuần trước khi nhập viện, trẻ sốt cao liên tục (39- 41độ C), dùng hạ sốt nhưng không đáp ứng nên gia đình đã đưa đến cơ sở y tế gần nhà để thăm khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết.

Trẻ được người nhà theo dõi sức khỏe và truyền nước tại nhà tuy nhiên đến ngày thứ 6 của bệnh, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau bụng, co giật, sốt cao liên tục, li bì.

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Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi sốt xuất huyết đang điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Nhi TW - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Đến ngày 4/10, trẻ được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám và điều trị nhưng do tình trạng bệnh chuyển biến nặng nên tối cùng ngày, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi TW trong tình trạng suy tuần hoàn, viêm não, tổn thương cơ tim.

Dù đã được các bác sĩ xử trí thở máy nhưng nguy cơ tử vong cao trên nền sốt xuất huyết. Hai ngày sau, em trai của bệnh nhi (7 tuổi) cũng mắc sốt xuất huyết và được đưa vào Bệnh viện Nhi TW điều trị. Các bác sĩ cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định tuy nhiên trẻ vẫn cần được chăm sóc và theo dõi thêm.

TS.BS Đỗ Thiện Hải – Trưởng khoa Nội tổng quát – Trung tâm Bệnh Nhiệt đới cho hay, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là Dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt. Sốt xuất huyết ở trẻ em có biểu hiện đa dạng khác nhau. Bệnh khởi phát khá đột ngột và diễn biến nhanh chóng.

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Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là Dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt 

Do đó, TS Hải khuyến cáo: "Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, vì vậy cha mẹ cần lưu ý phòng bệnh cho trẻ bằng cách kiểm soát môi trường sống xung quanh trẻ đảm bảo sạch sẽ, tránh để những vật dụng tạo ra vùng nước đọng lại, tạo điều kiện cho muỗi sinh trưởng và phát triển; cho trẻ mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn…".

Bác sĩ Bệnh viện Nhi TW khuyến cáo, khi trẻ mắc sốt xuất huyết, cần cho trẻ đi khám để được hướng dẫn chăm sóc và phát hiện dấu hiệu cần nhập viện. Ngoài ra, cha mẹ lưu ý một số vấn đề về chăm sóc trẻ như: cho trẻ uống nhiều nước (nước đun sôi để nguội), nước trái cây…

Đặc biệt đối với việc dùng thuốc hạ sốt: chỉ nên dùng thuốc hạ sốt paracetamol, không tự ý sử dụng loại khác khi không có chỉ định của bác sĩ. Nếu tình trạng bệnh có dấu hiệu nặng, phải đưa trẻ đi khám và điều trị tại các sơ sở y tế, tuyệt đối không tự ý truyền dịch cho trẻ tại nhà hoặc các cơ sở y tế không đủ điều kiện, đề phòng biến chứng dẫn đến tử vong.

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Sốt xuất huyết đã bước vào mùa cao điểm khi số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh đang có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp bệnh diễn tiến nặng do người bệnh chủ quan, tự điều trị tại nhà. Các sĩ cảnh báo khi có dấu hiệu này cần đi khám ngay.

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