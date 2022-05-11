Cảnh báo nguy hiểm: Sứa đốt chằng chịt trên cơ thể bé trai 10 tuổi sau khi tắm biển Hạ Long

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, Khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cách đây ít ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương sâu tập trung ở phần ngực và cánh tay trái. Gia đình cháu bé cho biết khoảng 2 tuần trước khi vào viện, bệnh nhi đi tắm biển ở Quảng Ninh và có chạm vào con sứa trôi gần bờ biển. Ngay sau đó, cháu bé có biểu hiệu bỏng rát, đau nhói phần ngực và cánh tay.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, hơn nửa tháng sau kỳ du lịch biển ở Hạ Long nhưng trên ngực và tay bé N.T.T. (10 tuổi) vẫn chi chít vết thương do sứa biển gây ra. Điều đáng nói là do điều trị không đúng cách nên các vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị.

Bệnh nhi lập tức được rửa nước sạch và sơ cứu tại chỗ, sau đó gia đình có tự mua thuốc về bôi cho con nhưng không đỡ. Tình trạng ngứa mỗi lúc một dữ dội hơn khiến trẻ chà xát, gãi liên tục dẫn đến vỡ bọng nước, lở loét... Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tuyến cơ sở điều trị trong một tuần nhưng không đỡ, sau đó được chuyển đến khám, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, băng bó và chăm sóc vết thương hàng ngày, điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamin… giúp trẻ đỡ ngứa, sức khỏe cải thiện dần. Theo bác sĩ Thảo Nhi, nếu không điều trị kịp thời, các tổn thương của bệnh nhân ngày một nghiêm trọng hơn, dễ bội nhiễm, áp xe hóa, nguy cơ thành sẹo xấu, thậm chí có thể rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng.

Sứa nằm rải rác trên bờ biển - Ảnh: Internet

Cũng theo báo Sức Khỏe và Đời Sống, BSCK2. Nguyễn Thị Thanh Thùy – Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu Trung ương cảnh báo, ngộ độc sứa gây kích ứng da rất mạnh, bởi lẽ các xúc tu của sứa khi tiếp xúc với cơ thể con người có tiết ra chất độc và khi dính phải chất độc này thì cơ thể sẽ có cảm giác ngứa nhiều, bỏng rát da tại vị trí tiếp xúc.

Chính vì vậy, BS. Thùy khuyến cáo, khi gặp phải sứa biển đốt cần nhanh chóng đưa bệnh nhân ra khỏi vùng có sứa, sau đó đánh giá nhanh tình trạng bệnh nhân xem có mệt mỏi, choáng váng, vã mồ hôi hay tim đập nhanh không. Nếu có phải gọi cấp cứu ngay.

Với các trường hợp nhẹ hơn thì có thể sơ cứu bằng cách loại bỏ các xúc tu còn dính trên cơ thể bằng dụng cụ sạch. Rửa sạch vết thương trực tiếp bằng chính nước biển, giấm hoặc baking soda… trong vòng từ 15-30 phút. Tuyệt đối không dùng nước uống, nước ngọt tắm tráng để rửa vết sứa đốt bởi nó có thể làm tăng sự phóng độc, gây rát buốt.

Tiếp theo cần băng bó vết thương lại, lưu ý tránh chà xát, cào gãi lên các tổn thương.

Có thể cho người bị sứa đốt uống thêm thuốc giảm đau, thuốc kháng histamin và bôi kem có chứa corticoid theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân nên đi khám để được tư vấn, điều trị kịp thời nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

"Nếu xử lý sớm và đúng cách các vết đốt do sứa gây ra thì bệnh nhân sẽ khỏi trong vài ngày, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, không ít trường hợp tự điều trị sai cách gây hậu quả nghiêm trọng, các vết loét tuy không lớn nhưng sâu, dễ để lại sẹo, hậu quả xấu hơn có thể dẫn đến hoại tử da, viêm xương rất nguy hiểm hoặc các biến chứng nhiễm trùng phải cắt lọc tổn thương…" - BS. Thùy nói.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong mùa hè khi đu du lịch biển, các gia đình nên phòng sẵn một số thuốc giảm ngứa, thuốc kháng sinh, thuốc chữa tiêu chảy và một chai dấm để chủ động xử lý khi bị sứa đốt.

Trước khi xuống tắm biển cần tìm hiểu thêm thông tin từ người dân địa phương để biết những vùng biển nào có nhiều sứa thì nên hạn chế xuống tắm. Khi quan sát thấy sứa biển, tuyệt đối không xuống tắm để tránh bị sứa tấn công.

Nếu xuống tắm biển mà cơ thể bị ngứa cần lên bờ để kiểm tra xem có phải sứa đốt không để sơ cứu kịp thời, tránh những biến chứng không đáng có.