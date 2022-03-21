Kịp thời cấp cứu bé trai sốc phản vệ sau khi ngậm một viên thuốc chữa ho

Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu bé trai trong tình trạng bị sốc phản vệ độ I sau 30 phút ngậm một viên thuốc chữa ho Strepsils.

Theo VnExpress đưa tin, ngày 20/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, vừa cấp cứu một bé trai bị phản vệ độ I, xử trí theo phác đồ sốc phản vệ. Khi tiêm adrenaline đường bắp (thuốc chống sốc phản vệ), hai mắt và môi bé vẫn sưng nề. Khoảng 20 phút sau cấp cứu, bệnh nhân mới dần ổn định, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Người nhà cho biết viên ngậm chữa ho mua ở nhà thuốc, không có chỉ định của bác sĩ.

Bệnh nhân vào viện với biểu hiện của sốc phản vệ - Ảnh: VnExpress

Theo thông của VTV, gia đình kể lại, trước đó, khoảng 21h ngày 19/3, bé trai có ngậm một viên thuốc Strepsils, sau khi ngậm thuốc khoảng 30 phút xuất hiện khàn tiếng, sưng nề vùng mắt hai bên, nổi ban đỏ nhẹ quanh mắt, ngứa. Ngay khi bé có biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Theo các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, tình trạng phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm,... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương toàn bộ bệnh nhân có tiền sử phản vệ đều được khai thác kĩ và cấp thẻ dị ứng trên đó có ghi rõ các dị nguyên đã ghi nhận gây phản vệ cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần mang theo thẻ dị ứng này 24/24 trên người để giúp các bác sĩ hiểu rõ về tiền sử bệnh của mình khi đi khám, điều trị bệnh.

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