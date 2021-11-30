Sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nhiều học sinh xuất hiện tình trạng sốc phản vệ, Pfizer nói gì?

Đại diện Công ty Pfizer tại Việt Nam cho biết "đã được thông tin về các trường hợp tác dụng bất lợi ở Bắc Giang và Hà Nội".

Dẫn tin từ VnExpress, chiều 29/11, đại diện Công ty Pfizer tại Việt Nam cho biết "đã được thông tin về các trường hợp tác dụng bất lợi ở Bắc Giang và Hà Nội".

"Chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ tất cả báo cáo về các phản ứng bất lợi (bao gồm cả nghiêm trọng và không nghiêm trọng) sau khi tiêm chủng và thu thập nhữngthông tin liên quan để chia sẻ với cơ quan quản lý địa phương và toàn cầu", đại diện Pfizer Việt Nam chia sẻ.

Người này cũng cho hay dựa trên các giám sát và đánh giá an toàn đang được thực hiện bởi Pfizer, BioNTech (đối tác của Pfizer) và các cơ quan y tế, vaccine Comirnaty (tên vaccine của Pfizer) cho thấy lợi ích đem lại vượt trội hơn nguy cơ có thể xảy ra. Trên thông tin kê đơn có cảnh báo rõ ràng phải luôn sẵn sàng phương án theo dõi sau tiêm và xử trí, điều trị thích hợp trong trường hợp xảy ra các phản ứng phản vệ hiếm gặp.

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Trước đó, theo nguồn tin từ Dân Việt, tối 28/11, một nữ sinh lớp 9 trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine Covid-19.

Cụ thể, sáng ngày 27/11, nữ sinh P.T.L. (trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mọi quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến chiều cùng ngày nữ sinh lên cơn sốt cao. Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/11 cơn sốt không dứt mà có nguy cơ sốt cao hơn.

Trước việc này, gia đình đã đưa nữ sinh đi Bệnh viện đa khoa Thường Tín cấp cứu. Sau đó, nữ sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, em L. đã tử vong.

Một trường hợp khác được ghi nhận tại Bắc Giang cũng tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, theo nguồn tin từ Tổ Quốc, sau 4 ngày điều trị, nam sinh được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine, suy đa tạng. Bệnh nhân luôn trong tình trạng nặng, duy trì chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu. Đến trưa 28/11, do bệnh nặng, suy đa tạng không hồi phục, nam sinh đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tiem-vaccine-phong-covid-19-nhieu-hoc-sinh-xuat-hien-tinh-trang-soc-phan-ve-pfizer-noi-gi-439150.html