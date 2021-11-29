Thực hư clip nữ sinh bị sốc phản vệ, phải đi bệnh viện cấp cứu gấp sau khi tiêm vaccine Pfizer ở Huế

Tin y tế 29/11/2021 08:45

CDC Thừa Thiên Huế lên tiếng về clip nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, từ ngày 27/11, mạng xã hội lan truyền clip được cho là nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Chiều 28/11, thầy Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng Trường P.D.L. – nơi xảy ra sự việc, cho biết nữ sinh này học lớp 10, sau khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu thì sức khoẻ đã ổn định. Sự việc xảy ra vào chiều 27/11, nữ sinh này được tiêm vaccine Pfizer.

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Hình ảnh từ đoạn clip được lan truyền trên MXH - Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới vụ việc, VOV thông tin thêm, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cho biết, trường hợp trên không phải sốc phản vệ mà chỉ là phản ứng sau tiêm. Lực lượng y tế xử trí kịp thời và hiện sức khoẻ của nữ sinh đã ổn định.

"Nhiều nữ sinh có tâm lý sợ kim tiêm nên hay lâm vào tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Vì vậy, trước khi tiêm, việc chuẩn bị tinh thần thoải mái là hết sức quan trọng; ngoài ra cần ăn uống, nghỉ ngơi điều độ trước và sau khi tiêm. Không nên quá lo lắng vì trước khi tiêm, tất cả mọi người đều được khám sàng lọc và quy trình tiêm vaccine cũng được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế", ông Hoàng Văn Đức nói.

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