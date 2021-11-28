NÓNG: Một học sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong sau 1 ngày tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tin y tế 28/11/2021 20:53

Nữ sinh P.T.L. (trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mọi quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến chiều cùng ngày nữ sinh lên cơn sốt cao.

Dẫn tin từ Dân Việt, tối 28/11, một nữ sinh lớp 9 trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tử vong sau một ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19

Cụ thể, sáng ngày 27/11, nữ sinh P.T.L. (trú tại thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mọi quy trình tiêm được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đến chiều cùng ngày nữ sinh lên cơn sốt cao. Tuy nhiên, đến sáng ngày 28/11 cơn sốt không dứt mà có nguy cơ sốt cao hơn.

 

Trước việc này, gia đình đã đưa nữ sinh đi Bệnh viện đa khoa Thường Tín cấp cứu. Sau đó, nữ sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, em L. đã tử vong vào trưa nay. Theo nguồn tin này cung cấp thêm, nữ sinh là con lớn trong gia đình, bố nữ sinh đã qua đời từ nhiều năm trước.

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Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc, Thanh Niên thông tin thêm, về nguyên nhân tử vong, đại diện xã Nhị Khê cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ, chưa có kết luận.

Lãnh đạo UBND xã Nhị Khê cho hay, sau sự việc, từ chiều nay, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng của thành phố, huyện, xã cũng đã xuống gia đình thăm hỏi, chia buồn.

Cũng theo thông tin từ UBND xã, hiện gia đình đang lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hoả táng, chôn cất theo phong tục địa phương. Phía gia đình cũng bày tỏ sự thông cảm và mong muốn các cơ quan chức năng kết luận rõ nguyên nhân. Về việc tiêm vắc xin cho học sinh trên địa bàn, lãnh đạo xã thông tin, vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Trước đó, từ ngày 23/11, Hà Nội chính thức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 15 - 17 tuổi. Tính đến hết ngày 26/11, toàn thành phố đã tiêm được 266.281 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12. Từ ngày 27/11, thành phố bắt đầu tiêm vắc xin cho học sinh lớp 9.

 

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