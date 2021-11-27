Số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại tại nhiều địa phương: Bộ Y tế lý giải nguyên nhân

Bộ Y tế nhận định, số ca mắc Covid-19 cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

Dẫn tin từ Dân Trí, 5 ngày liên tiếp, số ca Covid-19 trên cả nước tăng cao trở lại ở mức trên 10.000 ca/ngày. Ngoài điểm nóng như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai thì tại Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp…, dịch cũng rất phức tạp. Theo thông tin từ Sức khỏe Việt Nam, trong ngày 26/11, cả nước ghi nhận hơn 13.000 ca Covid-19, trong đó nhiều nhất là TP.HCM với hơn 1.800 ca, Cần Thơ đứng thứ 2 với gần 900 ca, sau đó là Bình Dương (707 ca), Tây Ninh (655), Bà Rịa - Vũng Tàu (653), Đồng Tháp (601)… Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là hơn 11.000 ca/ngày.

Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, số tử vong những ngày qua cũng đã tăng trở lại trên 3 con số, với trung bình gần 140 ca tử vong/ngày trong 7 ngày qua. Bộ Y tế nhận định, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các ổ dịch tập trung tại các địa bàn tập trung dân cư, lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

Dự báo, trong thời gian tới, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Tôi hoàn toàn thông cảm với diễn biến dịch tại các địa phương. Khi "cửa" mở ra nhiều thứ có thể 'đi vào", nhất là với dịch bệnh lây lan rất nhanh như Covid-19. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chắc chắn số ca mắc sẽ tăng cao tại một số địa phương". Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế đã nhận được đề xuất chi viện của một số địa phương như Tây Ninh, Cần Thơ… Bộ Y sẽ cử đoàn công tác do Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đầu mối đến các địa phương nơi dịch có diễn phức tạp. Sau khi đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong tuần tới Bộ Y tế sẽ có những quyết sách để hỗ trợ các tỉnh ngoài TP.HCM để tăng cường năng lực về thu dung điều trị. Ảnh minh họa: Internet Trước đó, theo nguồn tin từ VOV, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm: "Đến cuối tháng 11 này, chúng ta chắc chắn đạt được bao phủ vaccine. Bây giờ chúng ta đánh giá ca mắc không dựa trên xét nghiệm diện rộng nữa, không xét nghiệm cộng đồng nữa mà dựa trên những trường hợp có những nghi ngờ hoặc khi truy vết F1 liên quan đến F0. Việc quan tâm hiện nay là giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, giảm tỷ lệ bệnh nhân nhập viện và giảm bệnh nhân tử vong. Có thể trong thời gian tới sẽ lấy những vấn đề này làm tiêu chí đánh giá mức độ dịch".

Thanh Hóa ghi nhận trường hợp thứ 4 tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell Trong số những bệnh nhân nặng được chuyển từ huyện Nông Cống ra Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã có 4 người tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell.

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