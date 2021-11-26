Trong số những bệnh nhân nặng được chuyển từ huyện Nông Cống ra Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã có 4 người tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, liên quan đến sự cố tiêm vaccine Covid-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, đã có thêm một nữ công nhân tử vong.

Cụ thể, dù bệnh nhân đang được hỗ trợ ECMO nhưng do diễn biến bệnh quá nặng nên đã tử vong vào chiều ngày 25/11. Đây là trường hợp thứ 4 tử vong do phản ứng sau tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Nông Cống.

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Trước đó, Tuổi Trẻ có thông tin, để đánh giá nguyên nhân các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Công ty TNHH giày Kim Việt, ngày 25/11, Sở Y tế Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân.

Sau khi nghe báo cáo tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc xin nêu trên, ý kiến của các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia của Văn phòng Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, các thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn, hội đồng kết luận:

- Ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống đã tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 2 cho người lao động tại Công ty TNHH giày Kim Việt. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vắc xin, theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vắc xin, theo dõi sức khỏe sau tiêm vắc xin.

- Có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc xin, đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng; được xử trí cấp cứu, điều trị theo phương án xử trí và theo phác đồ quy định của Bộ Y tế. Đến nay có 4 trường hợp tử vong, 6 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19.

Thanh Hóa tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell ở huyện Nông Cống sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong Trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.

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