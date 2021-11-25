Ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Nghệ An là người bán tạp hóa trước cổng trường, phòng Y tế xác định có gần 500 học sinh và giáo viên liên quan. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 24/11, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này đã ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 được công bố vào sáng cùng ngày là bà B.T.T. (SN 1972, trú xóm Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lợi).

Được biết, bà T. được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vào ngày 23/11 cho kết quả dương tính. Sáng 24/11, bà T. có kết quả nhiễm Covid-19. Bà T. là người bán tạp hóa trước cổng trường THCS bán trú Lợi Lạc. Chồng bà làm bảo vệ của trường.

Theo nguồn tin từ Truyền hình Nghệ An, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 nói trên, phòng Y tế xác định có gần 500 học sinh và giáo viên liên quan. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

Ảnh minh họa: Truyền hình Nghệ An

Trước đó, báo Nghệ An đưa tin, sáng 24/11, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành họp khẩn để bàn giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện yêu cầu các thành viên, các ngành, địa phương liên quan vào cuộc một cách quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

Ngày 23/11, Hà Nội phát hiện thêm 250 ca mắc Covid-19, trong đó, 95 ca cộng đồng Theo CDC Hà Nội, trong ngày 23/11, thành phố phát hiện thêm 250 ca mắc Covid-19, trong đó, 95 ca ở cộng đồng, 111 ca ở khu cách ly và 44 ca ở khu phong tỏa.

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