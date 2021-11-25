Người bán tạp hóa trước cổng trường mắc COVID-19, gần 500 F1, F2 được xác định

Tin y tế 25/11/2021 08:25

Ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Nghệ An là người bán tạp hóa trước cổng trường, phòng Y tế xác định có gần 500 học sinh và giáo viên liên quan. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 24/11, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này đã ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 được công bố vào sáng cùng ngày là bà B.T.T. (SN 1972, trú xóm Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lợi).

Được biết, bà T. được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vào ngày 23/11 cho kết quả dương tính. Sáng 24/11, bà T. có kết quả nhiễm Covid-19. Bà T. là người bán tạp hóa trước cổng trường THCS bán trú Lợi Lạc. Chồng bà làm bảo vệ của trường.

Theo nguồn tin từ Truyền hình Nghệ An, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 nói trên, phòng Y tế xác định có gần 500 học sinh và giáo viên liên quan. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Truyền hình Nghệ An 

Trước đó, báo Nghệ An đưa tin, sáng 24/11, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành họp khẩn để bàn giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện yêu cầu các thành viên, các ngành, địa phương liên quan vào cuộc một cách quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

 

Ngày 23/11, Hà Nội phát hiện thêm 250 ca mắc Covid-19, trong đó, 95 ca cộng đồng

Ngày 23/11, Hà Nội phát hiện thêm 250 ca mắc Covid-19, trong đó, 95 ca cộng đồng

Theo CDC Hà Nội, trong ngày 23/11, thành phố phát hiện thêm 250 ca mắc Covid-19, trong đó, 95 ca ở cộng đồng, 111 ca ở khu cách ly và 44 ca ở khu phong tỏa.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới tình hình dịch bệnh Covid 19 ở Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 5 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại