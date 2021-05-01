Chuyên gia nhận định tình hình đông nghẹt trên bãi biển dịp lễ: Cảnh tượng chẳng khác nào Ấn Độ

Tin y tế 01/05/2021 15:48

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài tận 3 ngày, nhiều người đã có kết hoạch du lịch, thư giãn cùng gia đình. Giữa lúc các ban ngành chức năng đang gồng mình chống dịch, việc du lịch dịp lễ có thật sự phù hợp trong tình hình Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại như hiện nay? Các chuyên gia đã có nhận định về tình trạng này.

Mới đây, ngày 30/4, Bộ Y tế đã thông báo chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS Nguyễn Đức Thái - Cố Vấn Khoa Học & Sáng lập viên TransMed-VN cho biết, thông tin tìm ra chủng virus từ Ấn Đô rất hữu ích đối với công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, giữa bối cảnh này, người dân lại như không quan tâm tới tình hình dịch bệnh, vẫn đổ dồn về các bãi biển, khu vui chơi đông người dịp nghỉ lễ. TS Thái cho rằng cảnh tượng này "chẳng khác nào Ấn Độ". 

Theo đó, dịch bệnh bùng lên ở Ấn Độ là vì cộng đồng chủ quan, sinh hoạt thiếu cảnh giác. May thay, ở Việt Nam, ông Thái nhận định, với chiến lược "chống dịch như chống giặc" của cơ quan chức năng thì rất khó vỡ trận như Ấn Độ.

Tuy nhiên, TS Thái cũng cho biết chúng ta cần thật lưu tâm phân tích và theo dõi chủng virus mới (chủng B.1.617). Có thể nó có cơ chế ủ bệnh lâu dài rồi đột nhiên bùng phát. Việc tầm soát nhanh trên diện rộng hàng triệu người vùng lây nhiễm, tầm soát ngẫu nhiên là rất quan trọng để loại trừ sớm. Nếu đợi có tin mới cách ly, chẩn đoán giới hạn, thì có thể trễ, không kịp trở tay.

BS Vũ Minh Điển – Phó Giám đốc trung tâm phòng chống dịch và tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cho biết trong tình hình dịch tại các nước trong khu vực đang rất nóng, biến chủng Covid-19 mới từ Ấn Độ lại có tốc độ lây lan nhanh. Do đó nguy cơ dịch xâm nhập rất lớn.

Trong thời điểm nghỉ lễ, nhiều gia đình đi du lịch, bác sĩ khuyến cáo cần chọn điểm du lịch không đông người, không tụ tập khi không cần thiết và có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân, cho gia đình.

Chuyên gia nhận định tình hình đông nghẹt trên bãi biển dịp lễ: Cảnh tượng chẳng khác nào Ấn Độ - Ảnh 1
Biển Vũng Tàu đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ - Ảnh: VnExpress

Theo Sức khỏe và Đời sống, nhà báo Trần Trọng An cho rằng, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, nhiều người đã lên kế hoạch, đặt vé đi du lịch. Đi thì vẫn nên đi nhưng cần chú ý đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc. “Tốt nhất nên dành thời gian nghỉ dưỡng hoặc nghỉ ngơi cùng người thân trong mấy ngày này. Hạn chế tối đa việc đến các tụ điểm đông người, đặc biệt là những nơi kín gió, có điều hoà nhiệt độ”

Riêng với GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế lại cho rằng, thời điểm nhạy cảm này, người dân nên gác lại sở thích riêng để chia sẻ với ngành y tế, các chiến sĩ áo trắng và lực lượng quân đội tuyến đầu đang ngày đêm chốt trực nơi biên giới.

Theo Zingnews, BS Trương Hữu Khanh - trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) - cho biết: "Nhìn hình ảnh biển người tại nhiều nơi như Vũng Tàu, Đà Lạt trong ngày đầu nghỉ lễ, tôi quá lo. Với sự đông đúc như vậy, thông điệp 5K hoàn toàn không thể đảm bảo. Một số tỉnh như Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và xa hơn là TP.HCM đã ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng mà ca chỉ điểm lại chưa rõ ràng nguồn lây. Nhìn những ảnh này, tôi vô cùng lo lắng, không dám tưởng tượng nếu có ca mắc Covid-19 trong biển người ở Vũng Tàu, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác. Chỉ một ca nhiễm thôi cũng khiến ngành y tế và cả hệ thống lao đao", bác sĩ Khanh nhận định.

Chuyên gia nhận định tình hình đông nghẹt trên bãi biển dịp lễ: Cảnh tượng chẳng khác nào Ấn Độ - Ảnh 2

Từ khóa:   Ấn Độ Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhiễm covid-19

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