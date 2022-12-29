Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này

Sức khỏe 29/12/2022 13:49

Cholesterol, một chất béo có trong máu của chúng ta, giúp xây dựng và duy trì màng tế bào cũng như các chức năng quan trọng khác. Mặc dù cơ thể chúng ta có khả năng sản xuất đủ lượng cholesterol cần thiết để thực hiện các chức năng hàng ngày, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn lối sống lành mạnh để tránh xa mức cholesterol cao.

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 1

Dưới đây là một số thay đổi lối sống và thực phẩm giảm cholesterol có thể giúp cải thiện mức cholesterol tốt trong cơ thể bạn.

Uống theo cách của bạn để có sức khỏe tốt

Các nghiên cứu cho thấy hạt rau mùi có thể giúp giảm mức cholesterol xấu. Trong chảo, rang sơ qua hai đến ba thìa cà phê hạt rau mùi và xay sau. Đun sôi với một cốc nước, lọc và uống. Ngoài ra, trà xanh không đường cũng có thể giúp giảm mức cholesterol và tăng cường lipoprotein mật độ cao hoặc cholesterol tốt. Bạn có thể tận hưởng những lợi ích của một trong hai loại đồ uống này hai lần mỗi ngày.

Bổ sung thêm vitamin C

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 2

Vì là chất chống oxy hóa, vitamin C giúp tăng mức cholesterol tốt và chất béo trung tính, đồng thời giảm mức cholesterol xấu. Bạn có thể ăn nhẹ bằng các loại trái cây họ cam quýt như cam, đu đủ, kiwi, bưởi… Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho rằng uống ba ly nước cam tươi mỗi ngày có thể giúp giảm mức cholesterol xấu.

Tăng lượng axit béo omega-3

Được nạp axit béo omega-3, cá giúp giảm viêm, giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Cá thu, cá ngừ, cá hồi và cá mòi đều là nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời.

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 3

Bên cạnh đó, hạt lanh cũng là nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Bạn có thể ăn trực tiếp hai thìa hạt lanh hoặc xay nhỏ và thêm vào bữa ăn của mình. Bạn cũng có thể sử dụng dầu hạt lanh trong món salad và nấu ăn hàng ngày.

Giữ lấy sự tốt lành của tỏi và quế

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 4

Lợi ích sức khỏe của tỏi từ lâu đã được biết đến. Thêm hai đến ba nhánh tỏi vào món ăn hàng ngày của bạn có thể giúp giảm lượng cholesterol có hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, thêm một tép tỏi vào tất cả các bữa ăn bằng cách rắc một ít bột quế vào chúng. Bạn cũng có thể thêm nửa muỗng canh bột quế vào cốc cà phê Joe buổi sáng của mình.

Bột yến mạch cho bữa sáng

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, beta glucan và giúp giảm cholesterol xấu. Ăn một chén bột yến mạch mỗi sáng là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để đánh bại cholesterol.

Để nâng cao sức khỏe, bạn cũng có thể thêm các loại trái cây tươi cắt nhỏ như chuối, táo, kiwi, bưởi, quả óc chó, hạnh nhân, v.v.

Nói không với bánh mì trắng

Những thay đổi nhỏ trong lối sống như cắt giảm lượng carbs đơn giản như bánh mì trắng và thay thế bằng bánh mì nguyên hạt và gạo lứt có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Những sản phẩm thay thế lành mạnh này chứa lượng chất xơ phù hợp để giúp bạn khỏe mạnh.

Quản lý căng thẳng

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 5

Điều quan trọng là bạn phải phục vụ cho sức khỏe tổng thể của mình, dù là tinh thần, cảm xúc hay tâm lý, để giảm mức cholesterol một cách hiệu quả. Để giảm căng thẳng, bạn có thể đăng ký tham gia các lớp học yoga hoặc khiêu vũ, nghỉ giải lao thường xuyên giữa những giờ làm việc dài, v.v.

Tập thể dục thường xuyên

Các nghiên cứu cho thấy các bài tập sinh lý thường xuyên như đi bộ, chạy, bơi lội, đạp xe, v.v., có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Bên cạnh đó, giảm cân, đặc biệt là mỡ quanh bụng, có thể giúp giảm đáng kể lượng cholesterol xấu.

Thưởng thức rượu vang

Các nghiên cứu cho rằng nhâm nhi một ly rượu vang hoặc bia tươi có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Rượu vang đỏ đặc biệt được biết là rất giàu saponin, một hợp chất thực vật có thể làm giảm cholesterol hiệu quả.

Không hút thuốc và hạn chế uống rượu

Đào thải độc tố, giảm nhanh cholesterol giúp cho tim bớt 'gánh nặng' bằng những thực hành lành mạnh ai cũng nên làm này - Ảnh 6

Đưa ra những lựa chọn tốt chẳng hạn như bỏ hút thuốc có thể giúp cải thiện mức cholesterol tốt trong cơ thể bạn. Ngoài ra, mặc dù uống rượu vừa phải có thể giúp cải thiện mức cholesterol, nhưng điều quan trọng là bạn phải hạn chế uống một ly mỗi ngày.

Theo Femina

Đột phá khoa học: Tạo ra tế bào gốc nam và nữ từ một người

Đột phá khoa học: Tạo ra tế bào gốc nam và nữ từ một người

Các nhà khoa học đã tạo ra các tế bào gốc giống hệt nhau về mặt di truyền ngoại trừ nhiễm sắc thể giới tính của chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm cholesterol dấu hiệu ở chân cho thấy bị cholesterol cao thói quen làm cholesterol tăng cao

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 30 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm