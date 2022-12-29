Dưới đây là một số thay đổi lối sống và thực phẩm giảm cholesterol có thể giúp cải thiện mức cholesterol tốt trong cơ thể bạn.

Các nghiên cứu cho thấy hạt rau mùi có thể giúp giảm mức cholesterol xấu. Trong chảo, rang sơ qua hai đến ba thìa cà phê hạt rau mùi và xay sau. Đun sôi với một cốc nước, lọc và uống. Ngoài ra, trà xanh không đường cũng có thể giúp giảm mức cholesterol và tăng cường lipoprotein mật độ cao hoặc cholesterol tốt. Bạn có thể tận hưởng những lợi ích của một trong hai loại đồ uống này hai lần mỗi ngày.

Uống theo cách của bạn để có sức khỏe tốt

Bổ sung thêm vitamin C

Vì là chất chống oxy hóa, vitamin C giúp tăng mức cholesterol tốt và chất béo trung tính, đồng thời giảm mức cholesterol xấu. Bạn có thể ăn nhẹ bằng các loại trái cây họ cam quýt như cam, đu đủ, kiwi, bưởi… Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho rằng uống ba ly nước cam tươi mỗi ngày có thể giúp giảm mức cholesterol xấu.

Tăng lượng axit béo omega-3

Được nạp axit béo omega-3, cá giúp giảm viêm, giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Cá thu, cá ngừ, cá hồi và cá mòi đều là nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời.

Bên cạnh đó, hạt lanh cũng là nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời. Bạn có thể ăn trực tiếp hai thìa hạt lanh hoặc xay nhỏ và thêm vào bữa ăn của mình. Bạn cũng có thể sử dụng dầu hạt lanh trong món salad và nấu ăn hàng ngày.

Giữ lấy sự tốt lành của tỏi và quế

Lợi ích sức khỏe của tỏi từ lâu đã được biết đến. Thêm hai đến ba nhánh tỏi vào món ăn hàng ngày của bạn có thể giúp giảm lượng cholesterol có hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, thêm một tép tỏi vào tất cả các bữa ăn bằng cách rắc một ít bột quế vào chúng. Bạn cũng có thể thêm nửa muỗng canh bột quế vào cốc cà phê Joe buổi sáng của mình.

Bột yến mạch cho bữa sáng

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, beta glucan và giúp giảm cholesterol xấu. Ăn một chén bột yến mạch mỗi sáng là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để đánh bại cholesterol.

Để nâng cao sức khỏe, bạn cũng có thể thêm các loại trái cây tươi cắt nhỏ như chuối, táo, kiwi, bưởi, quả óc chó, hạnh nhân, v.v.

Nói không với bánh mì trắng

Những thay đổi nhỏ trong lối sống như cắt giảm lượng carbs đơn giản như bánh mì trắng và thay thế bằng bánh mì nguyên hạt và gạo lứt có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Những sản phẩm thay thế lành mạnh này chứa lượng chất xơ phù hợp để giúp bạn khỏe mạnh.

Quản lý căng thẳng

Điều quan trọng là bạn phải phục vụ cho sức khỏe tổng thể của mình, dù là tinh thần, cảm xúc hay tâm lý, để giảm mức cholesterol một cách hiệu quả. Để giảm căng thẳng, bạn có thể đăng ký tham gia các lớp học yoga hoặc khiêu vũ, nghỉ giải lao thường xuyên giữa những giờ làm việc dài, v.v.

Tập thể dục thường xuyên

Các nghiên cứu cho thấy các bài tập sinh lý thường xuyên như đi bộ, chạy, bơi lội, đạp xe, v.v., có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Bên cạnh đó, giảm cân, đặc biệt là mỡ quanh bụng, có thể giúp giảm đáng kể lượng cholesterol xấu.

Thưởng thức rượu vang

Các nghiên cứu cho rằng nhâm nhi một ly rượu vang hoặc bia tươi có thể giúp tăng mức cholesterol tốt. Rượu vang đỏ đặc biệt được biết là rất giàu saponin, một hợp chất thực vật có thể làm giảm cholesterol hiệu quả.

Không hút thuốc và hạn chế uống rượu

Đưa ra những lựa chọn tốt chẳng hạn như bỏ hút thuốc có thể giúp cải thiện mức cholesterol tốt trong cơ thể bạn. Ngoài ra, mặc dù uống rượu vừa phải có thể giúp cải thiện mức cholesterol, nhưng điều quan trọng là bạn phải hạn chế uống một ly mỗi ngày.

Theo Femina