Dành 22 phút mỗi ngày để làm điều này, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, bớt lo đột quỵ, sống thọ thêm hàng chục năm: Đơn giản mà hiệu quả, ai cũng có thể áp dụng

Sức khỏe 25/10/2023 10:03

Một nghiên cứu cho thấy những người dành nhiều thời gian ngồi nhiều hơn trong ngày sẽ nhận ra được lợi ích lớn cho sức khỏe khi làm việc này.

Một nghiên cứu cho thấy chỉ 22 phút tập thể dục hàng ngày có thể khắc phục được tác hại của việc ngồi hàng giờ khi làm việc hay nằm dài trên ghế sofa.

Các chuyên gia tại Đại học Bắc Cực của Na Uy (UiT) nhận thấy ngồi 12 giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ tử vong sớm 38% so với ngồi 8 giờ mỗi ngày.

Nhưng đứng dậy và tập thể dục trong 22 phút có thể loại bỏ mối nguy hiểm đang gia tăng, chuyên gia cho biết. 

Nghiên cứu này khớp với lời khuyên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS) rằng mọi người nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Dành 22 phút mỗi ngày để làm điều này, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, bớt lo đột quỵ, sống thọ thêm hàng chục năm: Đơn giản mà hiệu quả, ai cũng có thể áp dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết người Anh dành ít nhất 9 giờ mỗi ngày để ngồi và thời gian này có thể còn lâu hơn đối với nhân viên văn phòng.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Edvard Sagelv cho biết: “Trong nghiên cứu của chúng tôi, mỗi phút hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải cho đến hoạt động thể chất mạnh cho thấy nguy cơ tử vong thấp hơn.

Thực hiện 22 phút sẽ loại bỏ nguy cơ tử vong cao hơn do thời gian ít vận động. Và nếu tập thể dục hơn 22 phút mỗi ngày thì nguy cơ tử vong nói chung sẽ thấp hơn. Về cơ bản thì tập càng nhiều càng tốt". 

Dành 22 phút mỗi ngày để làm điều này, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, bớt lo đột quỵ, sống thọ thêm hàng chục năm: Đơn giản mà hiệu quả, ai cũng có thể áp dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy những người dành nhiều thời gian ngồi nhiều hơn trong ngày sẽ nhận ra được lợi ích lớn từ việc tập thể dục.

Nghiên cứu cho thấy cứ 10 phút lại giảm nguy cơ tử vong sớm xuống 15% ở những người ngồi dưới 10,5 giờ và 35% ở những người ngồi lâu hơn.

Tiến sĩ Sagelv đã sử dụng dữ liệu theo dõi hoạt động của khoảng 12.000 người trên 50 tuổi ở Na Uy, Thụy Điển và Mỹ.

Hoạt động vừa phải và mạnh mẽ có thể bao gồm:

Làm vườn

Đi bộ nhanh hoặc đi bộ đường dài

Chạy bộ

Đạp xe

Bơi lội

Nâng tạ hoặc nâng dây kháng lực

Khiêu vũ

Quần vợt

Dành 22 phút mỗi ngày để làm điều này, giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, bớt lo đột quỵ, sống thọ thêm hàng chục năm: Đơn giản mà hiệu quả, ai cũng có thể áp dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí British Journal of Sports Medicine. “Một lượng nhỏ hoạt động thể chất có thể là một chiến lược hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ tử vong do thời gian ít vận động", Tiến sĩ Sagelv cho biết. 

Một chuyên gia khác chia sẻ: “Thường xuyên rời khỏi màn hình máy tính, đi dạo hoặc nấu một bữa ăn lành mạnh là những cách để kết hợp công việc với thời gian hoạt động trong ngày". 

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Từ khóa:   tập thể dục đột quỵ nguy cơ tử vong sớm sống thọ trường thọ

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