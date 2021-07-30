Hiện tại, Việt Nam đang tiến hành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân, tuy nhiên, nhiều chị em khá lo lắng vì đang điều trị các bệnh về phụ khoa, liệu có nên tiêm vaccine này hay không, dưới đây là câu trả lời của bác sĩ Trương Hữu Khanh.

Gần 2 năm dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu để tìm ra vaccine để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tại Việt Nam, Bộ Y Tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine nhập khẩu và thúc đẩy sản xuất trong nước. Đến nay, Việt Nam vẫn đang triển khai đợt tiêm chủng vaccine cho người dân.

Tuy nhiên cũng có nhiều chị em có thắc mắc, liệu đang mắc các chứng bệnh phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo,... có đủ điều kiện tiêm phòng vaccine Covid-19 hay không, nhất là khi các chị em đang trong giai đoạn điều trị chưa dứt hẳn.

Bệnh nhân hỏi: "Tôi bị viêm lộ tuyến dai dẳng nhiều năm nay, dùng thuốc đặt nhiều lần rồi mà tình trạng chỉ đỡ chứ không chấm dứt hẳn. Không biết với những trường hợp mắc bệnh phụ khoa như tôi thì có thể tiêm phòng vaccine Covid-19 hay không? Xin bác sĩ chia sẻ!"

Phụ nữ đang điều trị các bệnh về phụ khoa có nên tiêm vaccine Covid-19? - Ảnh: Internet

BS Trương Hữu Khanh (Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) trả lời:

"Trước hết, tôi xin được khẳng định mắc bệnh viêm lộ tuyến hay bất cứ bệnh phụ khoa nào khác cũng có thể tiêm phòng vắc-xin Covid-19 như bình thường. Nếu bạn có cơ hội được tiêm vắc-xin Covid-19, tốt nhất nên tận dụng, không nên vì lý do mắc bệnh phụ khoa mà phải trì hoãn tiêm.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, nếu bệnh tình của bạn đang trong thời gian dùng thuốc kháng sinh thì bạn có thể đợi thêm một chút, uống hết đợt thuốc này rồi tiến hành tiêm cũng sẽ không muộn."

Ngoài ra, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi tiêm, chị em phụ nữ nên đọc kỹ các thông báo hướng dẫn của Bộ Y tế để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng trước và sau khi tiêm vaccine Covid-19.

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