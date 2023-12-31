Đàn ông sống lâu thường có 4 đặc điểm này, nếu chiếm được 3 thì tuổi thọ sẽ cao hơn người khác

Có lẽ đối với những người trẻ tuổi, từ trường thọ không phải là một khái niệm lớn lao, nhưng khi bạn dần bước vào tuổi trung niên, khi cảm thấy thể trạng của mình không còn tốt như trước, bạn sẽ bắt đầu có những lo lắng về vấn đề sức khỏe của chính bạn.

Dù trong quá khứ hay trong xã hội hiện đại, làm thế nào để sống lâu hơn luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Dù ai cũng muốn sống lâu hơn nhưng mỗi người theo đuổi và định nghĩa nó một cách khác nhau.

Nó không chỉ liên quan đến giới tính, di truyền và thói quen sinh hoạt cá nhân mà đôi khi may mắn cũng đóng vai trò không nhỏ, chẳng hạn như những tai nạn mà chúng ta không thể lường trước được.

Trên thực tế, việc kéo dài tuổi thọ không thể đạt được thông qua bất kỳ khía cạnh hay điều gì.

Đối với đàn ông, phụ nữ có xu hướng sống lâu hơn. Đàn ông trường thọ thường hội đủ bốn điểm này, nếu chiếm được nhiều hơn ba thì có thể sống lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống đều đặn

Mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng nếu không ăn một bữa thì bụng sẽ cồn cào vì đói, nhưng thực tế là hầu hết mọi người ăn uống không đều đặn.

Tuy nhiên, nếu nam giới có thể thực hiện thói quen ăn uống đều đặn, cơ thể sẽ được cung cấp đủ dưỡng chất và năng lượng cần thiết, từ đó có thể kháng lại vi khuẩn tốt hơn, giảm khả năng mắc bệnh và sống lâu hơn một cách tự nhiên.

Đại tiện êm ái

Đàn ông muốn sống lâu không chỉ phải ăn uống đầy đủ mà còn phải đi đại diện dễ dàng”. Dù đi đại tiện không phải là một việc nói tao nhã nhưng đó là việc chúng ta phải làm hàng ngày vì thực phẩm chúng ta ăn đều chứa đựng cả những thứ tốt và những thứ không tốt cho cơ thể.

Vì vậy, nam giới phải đảm bảo việc đại tiện diễn ra suôn sẻ để không tích tụ quá nhiều chất có hại trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngủ trưa

Hầu hết đàn ông chỉ chú ý đến giấc ngủ vào ban đêm, trên thực tế, giấc ngủ trưa cũng quan trọng không kém. Bởi ngay từ khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể bạn đã liên tục tiêu hao năng lượng.

Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa có thể giúp phục hồi năng lượng và suy nghĩ của não sẽ minh mẫn hơn. Từ đó tốc độ làm việc vào buổi chiều có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, đồng thời quá trình lão hóa của các cơ quan cũng có thể bị chậm lại.

Có tâm trạng vui vẻ

Trên thực tế, phụ nữ sống lâu hơn nam giới, một phần vì đàn ông gặp nhiều căng thẳng hơn. Suy cho cùng, hầu hết đàn ông đều một mình nuôi sống gia đình, vì vậy họ phải học cách giải tỏa căng thẳng và duy trì tâm trạng vui vẻ thì mới có thể tiến gần hơn đến tuổi thọ.