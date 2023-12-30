Cha mẹ mắc 5 loại ung thư này có thể truyền sang thế hệ sau, con cháu đặc biệt lưu ý để tránh hậu quả đáng tiếc

Sức khỏe 30/12/2023 17:05

Nếu cha mẹ bạn mắc phải những loại ung thư này thì nguy cơ mắc bệnh ung thư của bạn sẽ cao hơn rất nhiều so với người bình thường, vì vậy bạn nên hết sức lưu ý đến điều này.

Ung thư vú

Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú trong suốt cuộc đời đối với phụ nữ bình thường là khoảng 1% và nguy cơ mắc bệnh ung thư đối với người mang đột biến gen BRCA1/2 tăng lên 23-54%.

Cha mẹ mắc 5 loại ung thư này có thể truyền sang thế hệ sau, con cháu đặc biệt lưu ý để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo rằng những phụ nữ có tiền sử ung thư vú trong gia đình nên bắt đầu sàng lọc trước 40 tuổi để ngăn chặn căn bệnh này từ trong trứng nước.

Ung thư buồng trứng

Khoảng 20 đến 25% ung thư biểu mô buồng trứng trên lâm sàng có liên quan đến yếu tố di truyền, đặc biệt đối với những người mang đột biến gen BRCA, nên bắt đầu sàng lọc ở độ tuổi từ 30 đến 35.

Ung thư ruột

Di truyền là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến ung thư ruột, khả năng di truyền của polyp tuyến gia đình là khoảng 100%, nguy cơ polyp tuyến phát triển thành ung thư là cực kỳ cao.

Cha mẹ mắc 5 loại ung thư này có thể truyền sang thế hệ sau, con cháu đặc biệt lưu ý để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 15% bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột có liên quan đến yếu tố di truyền. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư ruột được khuyến cáo nên nội soi đại tràng 1 đến 3 năm một lần.

Ung thư dạ dày

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường . Hầu hết các trường hợp ung thư dạ dày ở thanh thiếu niên đều liên quan đến yếu tố di truyền.

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy có thể được chia thành hai loại: tập hợp gia đình và ung thư lẻ tẻ dựa trên nền tảng di truyền. Loại trước chiếm khoảng 3% trong tất cả các loại ung thư tuyến tụy.

Nó có tính di truyền khởi phát sớm và phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi. Và bệnh khởi phát càng sớm thì triệu chứng càng nghiêm trọng và tiên lượng càng xấu.

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Từ khóa:   ung thư sức khỏe di truyền

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