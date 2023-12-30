4 thói quen để giảm triệu chứng táo bón mà ai cũng nên biết để không gây “căng thẳng” cho cơ thể

Hoặc bạn có thấy mình đi thẳng vào nhà vệ sinh khi bước vào cơ quan làm việc không? Đó là vì ruột của bạn yêu thích thói quen .

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng nếu bạn uống cà phê hàng ngày, gần như chỉ cần ngửi mùi hạt cà phê cũng có thể khiến ruột của bạn hoạt động?

Khoảng 63 triệu người Mỹ bị táo bón , nhưng hiểu biết về các nguyên tắc tiêu hóa lành mạnh và xây dựng thói quen có thể giúp giảm triệu chứng .

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều yếu tố có thể gây trở ngại cho chức năng ruột đúng cách. Thuốc, căng thẳng, du lịch, hormone, dinh dưỡng , căng cơ và thậm chí cả tư thế khi ngồi trên bồn cầu đều đóng vai trò.

Bằng cách kết hợp các thói quen đơn giản hàng ngày để kích thích chuyển động tiêu hóa một cách tự nhiên, chúng ta có thể rèn luyện ruột hoạt động tốt hơn.

Là một nhà trị liệu nghề nghiệp chuyên về sức khỏe, bác sĩ Dana Solomon thường xuyên gặp những bệnh nhân bị táo bón và giúp họ giảm các triệu chứng bằng cách đưa ruột của họ vào một quy trình. Dưới đây là một số biện pháp đơn giản giúp bạn kiểm soát các triệu chứng của mình tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Uống đồ ấm

Bắt đầu buổi sáng - bằng trà nóng, cà phê hoặc nước có thể làm nên điều kỳ diệu.

Một trong những công việc của ruột non là rút ra phần lớn lượng nước tiêu thụ qua thức ăn và đồ uống. Nếu bạn bị mất nước, chất thải có thể cứng lại và bị mắc kẹt. Bổ sung thêm nước ở bất kỳ nhiệt độ nào vào đường tiêu hóa sẽ giúp phân mềm.

Uống đồ uống nóng có thể phân hủy thức ăn nhanh hơn nước lạnh hoặc nước ở nhiệt độ phòng, vì sức nóng làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu và tăng tốc độ vận động tiêu hóa.

Một vài nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra rằng đồ uống ấm có thể ảnh hưởng tích cực đến nhu động ruột.

Hãy thử massage bụng sau khi ăn

Massage bụng có thể làm tăng tần suất đi đại tiện và giảm các triệu chứng khó đại tiện. Nhiều chuyên gia về sức khỏe vùng chậu gọi đây là phương pháp mát-xa bụng "I Love U" vì bạn đánh dấu các chữ cái I, L và U trên bụng của mình.

Thật dễ dàng và chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút. Mục đích thực hiện massage này là 30 đến 60 phút sau bữa ăn. Các bước là:

Bước 1: Nằm ngửa.

Bước 2: Ở bên trái, ngay dưới khung xương sườn, ấn nhẹ khi bạn di chuyển tay theo đường thẳng (như chữ I) xuống đầu xương hông trái. Lặp lại 10 lần.

Bước 3: Sau đó, từ phải sang trái, đưa tay theo đường thẳng qua phần trên bụng, ngay dưới khung xương sườn, ấn nhẹ. Tiếp tục tạo áp lực và đưa tay dọc theo đường thẳng xuống xương hông trái như bạn vừa làm ở bước trước để tạo hình chữ L ngược. Một lần nữa, lặp lại 10 lần.

Bước 4: Cuối cùng, nhẹ nhàng tạo áp lực từ xương hông ở bên phải và di chuyển lên lồng xương sườn, qua bụng, sau đó qua lại xuống xương hông trái để tạo thành chữ U ngược. Lặp lại 10 lần.

Ảnh minh họa: Internet

Vận động hàng ngày

Vận động mang lại lưu lượng máu đến các cơ trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta, sau đó sẽ xoa bóp thức ăn của chúng ta xuống đường tiêu hóa.

Chia tay ngày của bạn bằng vài chuyến đi bộ 10 phút hoặc tìm các bài tập aerobic bạn thích và thêm chúng vào thói quen của bạn, chẳng hạn như chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe.

Miễn là có sự nhất quán, đây đều là những cách tuyệt vời để khởi động hệ thống tiêu hóa của bạn.

Các tư thế giãn cơ hoặc yoga như vặn người, gập người sang một bên và gập người về phía trước cũng rất hữu ích vì chúng có thể gây áp lực lên vùng bụng, khuyến khích tuần hoàn và giảm đầy hơi.

Hãy ăn thực phẩm rắn trước khi uống sinh tố sáng

Với khả năng được chứa đựng nhiều trái cây và chất xơ, các loại sinh tố và sữa tươi có thể có vẻ như là một lựa chọn lành mạnh, nhưng chúng có thể góp phần vào các vấn đề về tiêu hóa vì một số lý do.

Các chất phụ gia và chất làm ngọt nhân tạo có thể gây táo bón, sưng và đầy hơi. Ruột của mỗi người có sự cân bằng riêng, vì vậy điều có thể hữu ích đối với một người có thể gây vấn đề cho người khác.

Nếu bạn thường bắt đầu ngày với một ly protein shake hoặc sinh tố và gặp tình trạng táo bón, hãy thử thay thế nó bằng một bữa ăn sáng từ thực phẩm rắn.

Hành động nhai làm tăng sản xuất nước bọt, báo hiệu cho ruột chuyển hóa và tiêu hóa. Nhai – và nhai kỹ thức ăn – hỗ trợ tiêu hóa.

Món ăn sáng đặc yêu thích của bác sĩ Dana Solomon là bột yến mạch với quả mọng, sữa chua và trái cây (chẳng hạn như kiwi, quả mâm xôi, táo và lê) với hạt chia hoặc hạt lanh và bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với bơ.

Thói quen luôn mất một chút thời gian để hình thành, nhưng với sự kiên nhẫn, bạn có thể bất ngờ về việc đường ruột của mình vui vẻ như thế nào với những thói quen đơn giản hàng ngày này.