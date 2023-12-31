Bác sĩ tiết lộ 5 điều không nên làm để tránh ảnh hưởng tới xương, tưởng chừng như vô hại nhưng hậu quả sẽ kéo dài

Sức khỏe 31/12/2023 08:44

Xương là một bộ phận quan trọng đối với con người nhưng có một số việc làm sẽ ảnh hưởng tới nó và dưới đây là lời khuyên của các bác sĩ.

Từ gãy xương đến rách cơ, các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đều đã nhìn thấy tất cả. Thông thường, một thói quen tưởng chừng như vô hại hoặc bỏ bê sức khỏe của xương có thể dẫn đến tổn hại cho cơ thể.

Pamela Mehta, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cho biết: “Những quyết định bạn đưa ra bây giờ có thể ngăn ngừa thương tích xảy ra trong tương lai ”. Tuy nhiên, có nhiều cách để ngăn ngừa chấn thương và giữ cho xương của bạn khỏe mạnh.

Bác sĩ tiết lộ 5 điều không nên làm để tránh ảnh hưởng tới xương, tưởng chừng như vô hại nhưng hậu quả sẽ kéo dài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không tham gia các hoạt động khi bị đau

Đau ở xương và cơ có thể là dấu hiệu của một chấn thương có thể xảy ra. Mehta nói: “Khi tham gia các hoạt động, đặc biệt là thể thao, với tình trạng đau xương, bạn có thể khiến chấn thương tiềm ẩn trở nên trầm trọng hơn”.

Ví dụ, nếu bạn bị đau và sưng khớp gối, việc cố gắng vượt qua cơn đau có thể gây ra các vấn đề dai dẳng về đầu gối. Mehta cho biết thêm, nó có thể làm căng các cơ xung quanh khớp gối của bạn hơn nữa, dẫn đến một số chấn thương do sử dụng quá mức.

Nếu bạn bị đau kéo dài ở cơ, gân, dây chằng hoặc khớp, hãy tạm dừng mọi hoạt động thể chất và đến gặp bác sĩ ngay.

Tránh nâng tạ không đúng tư thế

Theo Elizabeth G. Matzkin, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, việc nâng tạ không đúng tư thế có thể dẫn đến chấn thương. Điều này bao gồm căng cơ, rách và bong gân ở cơ, dây chằng, xương và khớp.

Matzkin cho biết: “Hình thức phù hợp đảm bảo rằng các cơ chịu tải được thử thách tối ưu đồng thời bảo vệ các cơ và khớp khác. Tư thế của bạn càng tốt thì kết quả của bạn càng hiệu quả và ít khả năng chấn thương hơn”.

Để tăng cường sức mạnh một cách hiệu quả, hãy cân nhắc việc giảm mức tạ sử dụng khi bắt đầu. Nếu bạn không chắc chắn liệu mình có tập luyện đúng cách hay không, hãy tìm sự hướng dẫn từ huấn luyện viên cá nhân hoặc chuyên gia thể dục.

Tránh chỉ thực hiện một loại bài tập

Theo cả Matzkin và Mehta, một trong những thói quen mà cá nhân họ không bao giờ làm là bỏ qua các bài tập luyện chéo.

Tập luyện chéo - kết hợp các bài tập để rèn luyện các bộ phận khác nhau của cơ thể - có lợi vì nó cải thiện sự cân bằng, tính linh hoạt, kỹ năng và sự nhanh nhẹn.

Nó cũng ngăn ngừa chấn thương do sử dụng quá mức, xảy ra khi có quá nhiều căng thẳng dồn lên một bộ phận của cơ thể.

“Chúng tôi thấy những chấn thương do sử dụng quá mức ở mọi lứa tuổi - từ cầu thủ bóng đá trẻ đến những vận động viên ném bóng lớn tuổi. Có tới 50% chấn thương khi chơi thể thao ở thanh thiếu niên là do chấn thương do vận động quá mức”, Matzkin nói.

Bác sĩ tiết lộ 5 điều không nên làm để tránh ảnh hưởng tới xương, tưởng chừng như vô hại nhưng hậu quả sẽ kéo dài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không bỏ qua vật lý trị liệu

Nếu bạn trải qua phẫu thuật vì vấn đề về xương hoặc cơ, điều quan trọng là phải tuân thủ vật lý trị liệu - một quy trình cần thiết sau phẫu thuật.

Mehta nói: “Thực sự không có ích gì khi thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân nếu họ bỏ qua vật lý trị liệu sau phẫu thuật”.

Matzkin cho biết, không thực hiện vật lý trị liệu sau phẫu thuật có thể dẫn đến sự tích tụ mô sẹo.

Khi cần hồi phục sau phẫu thuật, vật lý trị liệu có thể giúp giảm đau, sưng và viêm. Nếu có bất cứ điều gì cản trở khả năng cam kết thực hiện vật lý trị liệu của bạn, điều quan trọng là phải thảo luận ngay với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.

Không bỏ qua các cuộc hẹn với chuyên gia

Dù ban đầu bạn có thể thảo luận về nó với bác sĩ chăm sóc sức khỏe chính của bạn nhưng hãy chắc chắn cũng đến thăm một bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật để thảo luận về một loạt các liệu pháp chuyên biệt nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

“Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có thể can thiệp vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình, đặc biệt là khi phương pháp điều trị không phẫu thuật không cải thiện được triệu chứng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng đáng kể”, Mengnai Li, một bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật, cho biết.

Đừng đợi đến khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi vết thương trở nên trầm trọng hơn, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Việc điều trị càng sớm càng tốt là rất quan trọng đối với sức khỏe xương của bạn.

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Từ khóa:   xương khớp bác sĩ chấn thương

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