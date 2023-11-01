Người 99 tuổi này cho biết anh cảm thấy "may mắn và được ban phước khi sống đến tuổi này” trong khi nhiều người bạn cùng thời đã qua đời. Vợ của anh, Joy, năm nay 91 tuổi và kém anh tám tuổi.

Richard Miralles, sinh năm 1924, là một trong số ít những thành viên còn sống sót của “The Greatest Generation” (tạm dịch: Thế hệ vĩ đại nhất) - nhóm dân số đã trải qua Thế chiến I, Đại suy thoái và Thế chiến II.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ tại Hoa Kỳ là 79 tuổi, trong khi đàn ông chỉ là 73 tuổi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Cặp đôi này đang thách thức các số liệu thống kê vì, nói chung, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông rất nhiều.

Khi còn là thiếu niên, Miralles từng là xạ thủ trong Thế chiến II. Ảnh: Kathy Olsen

Cục Tham khảo Dân số báo cáo vào năm 2001 rằng các nhà khoa học cho rằng khoảng cách về tuổi thọ là do sự khác biệt sinh học. Estrogen dường như có tác dụng chống lại các tình trạng có hại như cholesterol cao và các nhà khoa học tin rằng phụ nữ có hệ thống miễn dịch mạnh hơn nam giới.

Miralles, sinh năm 1924, sống qua thời kỳ Đại suy thoái, từng là xạ thủ trên máy bay trong Thế chiến thứ hai và chiến đấu với cháy rừng trong suốt 30 năm làm nghề rừng.

Anh nói với Insider rằng những trải nghiệm này đã giúp anh quyết tâm sống lâu nhất có thể.

Ông cố của bốn đứa cháu đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về tuổi thọ của mình.

Tuổi thơ hạnh phúc

Miralles cho rằng phần lớn sự tích cực của anh ấy là do được lớn lên trong một gia đình yêu thương.

Ông được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ cùng với hai anh chị em của mình - một trong số họ đã tròn 100 tuổi vào năm ngoái.

Mirelles đã tổ chức sinh nhật lần thứ 99 vào đầu năm nay. Ảnh: Kathy Olsen

“Đó là thời kỳ Đại suy thoái và chúng tôi không có nhiều tiền”, ông nói. Ngoài ra ông nói thêm rằng điều đó không thực sự quan trọng vì tuổi thơ của anh chủ yếu là vui chơi.

Con gái của ông, Kathy Olsen, cho biết cô rất thích thú với những câu chuyện của ông về việc đãi vàng ở con suối phía sau nhà ông.

Olsen nói: “Những đứa trẻ thường mang những mảnh vàng đến một cửa hàng để đổi chúng lấy những thứ như vé xem phim và bỏng ngô với giá 25 xu”.

Ông ấy tìm thấy mục đích khi gia nhập hải quân

Miralles vẫn còn học trung học khi tàu Mỹ bị đánh bom ở Pearl Harbor vào tháng 12 năm 1941.

Cuộc tấn công bất ngờ đã thúc đẩy anh ấy nhập ngũ vào Hải quân. Anh ấy nói dối về tuổi của mình, nói với nhà tuyển dụng rằng anh ấy là 18 tuổi, không phải 17 tuổi.

Ông nói rằng mình muốn phục vụ đất nước, nhưng ông ấy cũng đang tìm kiếm "sự phấn khích". Nó đưa ông rời xa ngôi trường một phòng ở vùng nông thôn California.

Tuy nhiên, ông nói rằng lực lượng vũ trang khiến ông có kỷ luật hơn - một phẩm chất mà ông duy trì suốt cuộc đời.

Olsen cho biết điều đó giúp cha cô nhận ra rằng những quyết định của ông sẽ gây ra hậu quả lâu dài cho gia đình và tương lai của ông.

Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến ông trở thành một người thực tế

Miralles nói, sự khủng khiếp của chiến tranh khiến ông nhận ra rằng có nhiều điều trong cuộc sống mà mình không thể kiểm soát được.

Ông nhớ lại việc trở về sau một nhiệm vụ khi anh còn là xạ thủ trên một chiếc máy bay ném bom.

“Một chiếc máy bay khác đã hạ cánh. Xạ thủ bị nghiêng về phía trước. Chúng tôi kiểm tra thì anh ta đã chết. Một viên đạn xuyên thẳng qua ghế và giết chết anh ta”, Miralles nói.

Ông nói: “Tôi đếm được ít nhất 80 lỗ đạn trên máy bay của chúng tôi và máy bay của anh ta chỉ có một lỗ đạn. Nó đã dạy cho tôi rất nhiều”.

Mirelles làm kiểm lâm sau Thế chiến thứ hai. Ảnh: Kathy Olsen

Cựu kiểm lâm - người đã giải quyết các vụ cháy rừng trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình - cho biết ngày hôm đó anh đã trở thành một người thực tế.

“Tôi nghĩ, 'Chà, nếu tôi đạt được nó thì tôi sẽ đạt được nó. Tất cả chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ lo lắng cũng chẳng ích gì”, ông chia sẻ với tờ Business Insider.

Miralles, người viết cuốn sách tự xuất bản "Chiến tranh và lửa", cho biết ông sống trong thời điểm hiện tại và giải quyết mọi việc khi chúng đến.

Nắm bắt thời cơ và nghỉ hưu sớm

Miralles, người vào đại học sau khi chiến tranh kết thúc, đã cùng bạn mình tham gia một chuyến đi hoành tráng bằng xe mô tô khắp châu Âu sau khi anh tốt nghiệp.

“Chúng tôi định mua hai chiếc nhưng không đủ tiền. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đi xe mô tô cả đời, điều đó không đúng. Vì vậy, tôi đi phía trước, còn anh ấy ngồi phía sau”, ông nói. Ông nói rằng họ đã trải qua 5 tháng rưỡi trên đường.

“Chúng tôi đã lái xe qua 15 quốc gia và dành 5 tháng rưỡi ở những nơi như Na Uy và Thụy Sĩ ,” ông nói.

Mirelles và vợ, Joy, 91 tuổi. Ảnh: Kathy Olsen

“Ông luôn là người sống hết mình trong từng ngày”, Olsen nói thêm. Miralles đã “may mắn” được nghỉ hưu ở tuổi 56.

Điều đó giúp ông có thể tự do đi du lịch khắp nước Mỹ và tới Mexico trên một chiếc RV trong nhiều tháng cùng với vợ. Cô con gái 71 tuổi nói rằng bố mẹ cô là cư dân năng động của khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi.

Làm theo lời khuyên của bác sĩ

Miralles được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 vào cuối những năm 50 tuổi. Con gái ông nói đó là một cú sốc, đặc biệt là khi ông chơi golf và quan sát những gì mình ăn.

Cô nói rằng thức ăn nhanh chưa bao giờ xuất hiện trên thực đơn và bữa ăn thường diễn ra khi mọi người ngồi xuống ăn. Olsen nói: “Nó sẽ là protein, tinh bột và rau hoặc salad”.

Miralles đã thực hiện nghiêm túc lời khuyên của bác sĩ sau khi lo sợ về sức khỏe và tránh ăn vặt cũng như thực phẩm nhiều đường. Olsen nói: “Ông ấy đã thể hiện rất nhiều ý chí - và vẫn vậy”.