Rất nhiều trong số chúng ta có thể gặp phải một số loại bệnh, nhưng chúng ta kỳ vọng rằng sau vài ngày sẽ khỏi bệnh.

Mùa cảm lạnh và cúm đang đến, khi chúng ta tiến vào mùa đông , tình hình chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Các phát hiện được công bố trên tạp chí eClinicalMedicine của The Lancet đã xem xét tác động lâu dài của nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Giống như một số người gặp phải triệu chứng kéo dài sau khi mắc COVID-19, bạn có thể gặp nguy cơ bị “cảm lạnh kéo dài” sau khi đối phó với cảm lạnh hoặc cúm thông thường.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các triệu chứng có thể tồn tại trong nhiều tuần sau khi bị nhiễm trùng - ngay cả với những loại virus mà chúng ta quen thuộc hơn, chẳng hạn như virus cảm lạnh hoặc cúm.

John Swartzberg, giáo sư lâm sàng học danh dự tại Trường Y học Công cộng của Đại học California, Berkeley, nói: “Trong khi COVID-19 kéo dài có các yếu tố nguy cơ được xác định thì hiện vẫn thiếu dữ liệu để cho chúng ta biết ai là người có nguy cơ phát triển cảm lạnh kéo dài”.

Ảnh minh họa: Internet

Đó là lý do tại sao kết quả của nghiên cứu gần đây có thể hữu ích. Tờ Huff Post đã nói chuyện với các chuyên gia để xác định những yếu tố đặc trưng liên quan đến cảm lạnh kéo dài. Đây là những gì có thể xảy ra:

Triệu chứng cảm lạnh của bạn nghiêm trọng hơn so với bình thường

Trong nghiên cứu, các nhà khoa hoc đã phát hiện rằng mức độ nghiêm trọng của một căn bệnh có vẻ là yếu tố quan trọng gây nguy cơ mắc các triệu chứng kéo dài.

Theo Tiến sĩ Adaira Landry, bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và trợ lý giáo sư tại Trường Y học Harvard, một số triệu chứng cảm lạnh nghiêm trọng có thể xuất hiện bao gồm sốt dai dẳng, đau đầu đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, thay đổi thị giác dai dẳng và đau mặt.

Bà nói thêm, các triệu chứng như ho hoặc nghẹt mũi có thể trở nên đáng lo ngại nếu chúng đi kèm với đau ngực, ra máu hoặc khó thở đáng kể.

Ngoài ho, các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số triệu chứng phổ biến nhất của cảm lạnh kéo dài bao gồm đau bụng và tiêu chảy.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào, thì việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức rất quan trọng.

Bác sĩ của bạn sẽ có khả năng yêu cầu các xét nghiệm cho các bệnh khác (nếu bạn chưa được xét nghiệm) và tiến hành một cuộc khám sức khỏe để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng các triệu chứng của bạn.

Bác sĩ Swartzberg nói: “Việc điều trị bao gồm việc đảm bảo rằng không có điều gì khác xảy ra có thể gây ra những triệu chứng này”.

Triệu chứng cảm lạnh của bạn kéo dài trong vài tuần

Hầu hết các cảm lạnh do virus thường tự giải quyết trong khoảng ba đến bảy ngày, theo bác sĩ Landry. Trong nghiên cứu, những người mắc cảm lạnh kéo dài đã ghi nhận triệu chứng kéo dài trong bốn tuần trở lên sau khi nhiễm trùng.

Nếu sau một vài tuần bạn vẫn còn gặp các triệu chứng, bạn có thể liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn thêm.

Bác sĩ Landry nói: “Những bệnh nhân bị sốt nặng hơn hoặc có các triệu chứng nhẹ dai dẳng không thuyên giảm nên gọi điện thoại cho bác sĩ chăm sóc sức khỏe chính của họ trước để xem liệu họ có thể khám trong ngày đó không”.

Ảnh minh họa: Internet

Việc hoặc sổ mũi kéo dài trong vài tuần là hoàn toàn bình thường, mặc dù các triệu chứng khác có thể đã giảm đi.

“Một ví dụ điển hình là sau khi mắc bệnh cúm, người ta thường bị nghẽn mũi và ho kéo dài trong vài tuần, đôi khi còn lâu hơn”, bác sĩ Swartzberg nói.

Có nhiều cách để kiểm soát cơn cảm lạnh kéo dài

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần phải thu thập nhiều dữ liệu hơn để hiểu rõ hơn lý do tại sao một số người gặp phải các triệu chứng kéo dài so với những người khác.

Nói chung, cảm lạnh kéo dài có thể được giải quyết theo thời gian bằng cách kiểm soát triệu chứng.

Bác sĩ Landry cho biết điều này bao gồm các hành vi như nghỉ ngơi, bổ sung nước và sử dụng thuốc không kê đơn để điều trị nghẹt mũi.

Mặc dù không có cách nào đặc biệt để ngăn ngừa cảm lạnh kéo dài, nhưng tiêm phòng cúm hàng năm là bước đầu tiên tuyệt vời để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm.

Bạn cũng nên rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông người và ở nhà nếu bị bệnh để có thể ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật.

Bằng cách đảm bảo ưu tiên các thói quen lành mạnh, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để không bị cảm lạnh trong mùa đông khắc nghiệt.