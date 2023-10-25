Đừng dùng tăm bông để ngoáy tai, bác sĩ tiết lộ 3 hậu quả lớn có thể gặp phải trong đó có nguy cơ thủng màng nhĩ

Sức khỏe 25/10/2023 16:22

Mới đây, một bác sĩ ở Anh đã chỉ ra nguy cơ sức khỏe về tai nếu chúng ta không biết cách làm sạch bộ phận này.

Ráy tai là hỗn hợp của lông thính giác bên ngoài và dịch tiết của da. Nó đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ ngăn chặn vi khuẩn hoặc vật lạ xâm nhập.

Nó sẽ được thải ra khỏi ống tai khi lớp biểu bì bị sừng hóa. Tuy nhiên, một số người vẫn có ráy tai tích tụ dần dần và cuối cùng làm tắc ống tai, nên họ phải đi khám vài năm hoặc vài tháng một lần.

Đừng dùng tăm bông để ngoáy tai, bác sĩ tiết lộ 3 hậu quả lớn có thể gặp phải trong đó có nguy cơ thủng màng nhĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Martin Scurr, bác sĩ y học gia đình người Anh, chỉ ra rằng nếu không vệ sinh đúng cách, bạn có thể gặp phải ba khó khăn.

Trước hết, việc tích tụ ráy tai có thể gây khó khăn về thính giác. Theo khảo sát năm 2022 của Viện Khiếm thính Hoàng gia Anh (RNID), 73% người dân ở Anh bị suy giảm thính lực do ráy tai và 37% bị ù tai do ráy tai.

Nguy hiểm thứ hai là nhiễm trùng. Nếu ráy tai của người bệnh tích tụ khiến ống tai bị tắc một phần, nước vô tình lọt vào tai khi tắm, bơi lội thì không thể chảy ra ngoài một cách trơn tru.

Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng nhanh chóng, đặc biệt là môi trường nóng ẩm trong ống tai là nơi sinh sản lý tưởng của vi khuẩn.

Đừng dùng tăm bông để ngoáy tai, bác sĩ tiết lộ 3 hậu quả lớn có thể gặp phải trong đó có nguy cơ thủng màng nhĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình huống cuối cùng và thường gặp nhất là khi bệnh nhân cố gắng tự làm sạch ống tai nhưng lại sử dụng các dụng cụ như tăm bông.

Điều này không chỉ làm tổn thương đến ống tai và đẩy ráy tai vào trong mà thậm chí còn gây thủng màng nhĩ.

Màng nhĩ bị thủng không phải lúc nào cũng lành đúng cách và có thể gây mất thính lực về lâu dài. Tiến sĩ Scurr dùng ẩn dụ “cái trống có lỗ”, nếu màng nhĩ không thể rung bình thường thì nó sẽ không thể truyền âm thanh đến dây thần kinh thính giác.

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Từ khóa:   sức khỏe màng nhĩ tai

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