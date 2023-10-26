Ví dụ: vào năm 2022, hoạt động của bệnh cúm nhanh chóng quay trở lại mức độ trước đại dịch Covid-19 và Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng RSV đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều mầm bệnh về đường hô hấp lây lan nhanh hơn và xa hơn so với hai năm trước.

Gần đây, các loại virus đường hô hấp - chẳng hạn như cúm, rhovirus và virus hợp bào hô hấp, hay còn gọi là RSV - đã quay trở lại một cách mạnh mẽ.

Khi chúng ta bước vào mùa bệnh hô hấp, bạn cần phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe của mình. Trước khi các triệu chứng cảm lạnh và cúm rõ ràng hơn xuất hiện, thường có một số dấu hiệu cho thấy bệnh đang hình thành.

Mặc dù mùa cúm và cảm lạnh 2023-2024 chỉ mới bắt đầu nhưng các chuyên gia lo ngại nó sẽ ngang bằng với năm ngoái . Nói cách khác, nghẹt mũi, đau họng, ho và sốt đang đến với chúng ta.

Nếu bạn phát hiện chúng đủ sớm, bạn có thể can thiệp và cung cấp cho cơ thể sự chăm sóc cần thiết để cải thiện khả năng phục hồi của bạn.

Dưới đây là một số dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang bị bệnh:

Cảm giác bị ngứa họng

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Trước khi bạn bị đau họng hoàn toàn, thường có cảm giác ngứa hoặc vón cục hình thành ở phía sau họng. Trên thực tế, đây thường là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy một căn bệnh đang chuẩn bị xảy ra.

Tiến sĩ Natalie Cameron, giảng viên bộ nội khoa tổng quát và dịch tễ học tại Trường Y khoa Feinberg của Đại học Northwestern, cho biết: “Khi bạn tiếp xúc với mầm bệnh - chẳng hạn như rhovirus hoặc adenovirus - cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tạo ra các phân tử chống lại nhiễm trùng”.

Một trong số các phân tử đó là bradykinin, trong trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp, nó di chuyển từ lỗ mũi đến hốc mũi.

Ở đó, nó kích thích các thụ thể cảm giác trong cô họng, được cho là nguyên nhân gây ra cảm giác sưng tấy, thô ráp trong cổ họng của bạn, bà Cameron nói.

Cảm thấy mệt mỏi

Trước khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp cổ điển, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi trong một hoặc hai ngày.

“Bạn có thể cảm thấy yếu đuối và thiếu năng lượng một cách bất thường”, Tiến sĩ David Cutler, một bác sĩ y khoa gia đình tại Trung tâm Y tế Providence Saint John's ở Santa Monica, California, nói.

Điều này là do cơ thể giải phóng các cytokine , chất truyền tin quan trọng giữa các tế bào trong cơ thể bạn, khi bắt đầu bị nhiễm trùng.

Những cytokine này kích hoạt các tế bào miễn dịch để bắt đầu chống lại nhiễm trùng. Cameron giải thích rằng quá trình này gây ra tình trạng viêm khắp cơ thể, có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức.

Điều tương tự cũng xảy ra với chứng đau cơ. Ông Cutler cho biết, tất cả tình trạng viêm tích tụ khi bắt đầu nhiễm trùng có thể khiến cơ bắp của bạn cảm thấy yếu, đau nhức và mệt mỏi.

Không thể ngừng hắt hơi

Bạn có thể nhận thấy rằng trong những ngày trước khi bị nghẹt mũi hoặc ho, bạn cảm thấy hắt hơi nhiều hơn. Bernard cho biết đây là cách cơ thể loại bỏ virus một cách mạnh mẽ. Đó là quá trình tương tự xảy ra khi bạn hít phấn hoa hoặc hạt tiêu.

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Aimee Bernard, giáo sư trợ giảng tại Khoa miễn dịch học và vi sinh thuộc Trường Đại học Colorado Anschutz Medical Campus, cho biết: “Đó là một biện pháp phòng vệ tuyệt vời để loại bỏ bất cứ thứ gì gây khó chịu hoặc làm tổn thương đường thở của bạn”.

Đây chính xác là lý do tại sao việc che miệng khi hắt hơi lại rất quan trọng. Hắt hơi có tác dụng xua đuổi vi-rút hiệu quả đến mức “nếu bạn để cho cơn hắt hơi tự do, bạn đang cho vi-rút một vé 'máy bay' miễn phí để hạ cánh ở nơi xa và có thể là một nạn nhân khác”, bà Bernard nói.

Đột nhiên bị đau đầu

Đau đầu là một dấu hiệu khác của việc bạn sắp bị bệnh. Trong một số trường hợp, cơn đau đầu là do áp lực tích tụ trong đầu bạn khi xoang bắt đầu bị tắc nghẽn do chất nhầy. Khó ngủ hoặc bị mất nước - có thể xảy ra trong những ngày đầu của bệnh - cũng có thể khiến đầu bạn đau nhói, bà Bernard nói.

Nhức đầu cũng có thể được kích hoạt bởi tất cả tình trạng viêm mà hệ thống miễn dịch của bạn đang tạo ra khi nó hoạt động để chống lại nhiễm trùng.

Bà Bernard lưu ý rằng mặc dù tình trạng viêm - việc thu hút các tế bào miễn dịch đến vị trí nhiễm trùng - là một điều tốt nhưng đôi khi nó có thể gây ra cơn đau đầu.

Cảm thấy khó chịu

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Mọi người cho biết họ thường cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh khi bị ốm.

Tiến sĩ Theresa Fiorito , chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho biết: “Một số người cảm thấy bất ổn về mặt cảm xúc - khóc lóc nhiều hơn – trong khi những người khác chỉ muốn ở một mình”.

Trên thực tế, điều này phổ biến đến mức các bác sĩ đã gọi những thay đổi tâm trạng và thay đổi hành vi xảy ra khi bị bệnh là “ hành vi bệnh tật ”.

Nghiên cứu cho thấy tâm trạng của mọi người có xu hướng giảm sút khi họ bị cảm lạnh thông thường hoặc cúm - ngay cả trong giai đoạn không có triệu chứng.

Người ta tin rằng những triệu chứng liên quan đến hành vi khi bị bệnh, như mất hứng thú và giảm giao tiếp xã hội, thúc đẩy con người nghỉ ngơi ở nhà, tạo cơ hội cho cơ thể họ nghỉ ngơi và phục hồi.

Ngoài ra, nếu những dấu hiệu cảnh báo sớm khác đang ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, không khó hiểu khi bạn cảm thấy tồi tệ hơn bình thường.

Tất cả những triệu chứng ban đầu này là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên bắt đầu chăm sóc bản thân để giúp cơ thể chống lại căn bệnh sắp xảy ra. Giữ nước bằng cách đặt mục tiêu uống sáu đến tám ly nước mỗi ngày.

Ông Cameron khuyên nên tránh đồ uống có đường như soda, nước tăng lực hoặc nước ép trái cây và cố gắng ngủ từ 7 đến 9 giờ vào ban đêm.