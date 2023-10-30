Trong phim, Linda Blair vào vai một cô bé 12 tuổi quyến rũ bị quỷ ám, mang đặc điểm và giọng nói của người khác, trước khi các linh mục thực hiện nghi thức trừ tà ma quỷ cổ xưa.

Việc xem phiên bản bị kiểm duyệt của bộ phim The Exorcist năm 1973, một trong những bộ phim kinh hoàng nhất từng được thực hiện, đã khiến Sana Shawkath Khan 10 tuổi phải khiếp sợ - ngay cả khi không có những cảnh đẫm máu nhất.

“Tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị sốc. Phim có khá nhiều cảnh “hù dọa bất ngờ” và khi bạn xem nó khi còn nhỏ, nó có thể khá ma quái. Nhưng tôi nhớ mình không muốn nhắm mắt hay nhìn đi chỗ khác dù chỉ một phút vì tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Shawkath Khan cho biết.

Mặc dù cô không thể ngủ cả đêm khi xem nó nhưng bộ phim đó đã khơi dậy niềm yêu thích phim kinh dị lâu dài của Khan.

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Mặc dù ngày càng lo lắng nhưng Khan, 31 tuổi, một nhà báo ở Bangalore, Ấn Độ, vẫn không ngừng xem phim kinh dị.

“Tôi thích không khí chung, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh. Mọi thứ đều cường điệu hơn đời thực - tiếng la hét, tiếng nhà ọp ẹp và tiếng cửa đóng sầm. Tôi tận hưởng cảm giác sợ hãi – và cảm giác thoải mái khi biết rằng nỗi sợ hãi sẽ kết thúc khi bộ phim kết thúc”, Khan cho biết.

Lời giải thích của Khan về tình yêu phim kinh dị của cô lặp lại một câu thoại trong bộ phim mới phát hành gần đây A Haunting in Venice , trong đó một nhân vật nhận xét rằng “phim kinh dị khiến cuộc sống bớt đáng sợ hơn”. Điều đó có thể là sự thật?

Sức khỏe tâm lý cải thiện

Mọi người tìm kiếm giải trí kinh dị để trải nghiệm cảm giác hồi hộp và mạo hiểm, nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra những lợi ích cho sức khỏe tâm lý khi xem phim kinh dị.

Trong đó bao gồm giảm căng thẳng, quản lý những nỗi sợ thực tế và dần dần giảm thiểu tác động của những yếu tố gây căng thẳng thông qua việc tiếp xúc với nguy hiểm và nỗi sợ trong một môi trường được kiểm soát.

Nhà tâm lý học lâm sàng Melanie Bryan ở Hồng Kông cho biết: “Phim kinh dị cho phép giải phóng căng thẳng và mọi loại cảm xúc trong một môi trường an toàn. Không có nhiều môi trường, ngoài các buổi hòa nhạc, cho phép giải phóng cảm xúc mạnh mẽ như một bộ phim kinh dị”.

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Cô ấy giải thích phản ứng của chúng ta trước nỗi sợ hãi ban đầu là về mặt thể chất đối với một tình huống tương tự được ghi nhớ hoặc nỗi sợ hãi mang tính khái niệm, chẳng hạn như về nhện hoặc ngồi trên máy bay.

Các hormone gây căng thẳng, như adrenaline, tràn ngập cơ thể chúng ta, khiến nhịp tim và nhịp thở của chúng ta tăng nhanh. Khi phản ứng vật lý bắt đầu, cơ thể sẽ mất một thời gian để chuyển hóa adrenaline, cho phép chúng ta bình tĩnh lại.

Bà Bryan nói: “Trong một tình huống thực sự đầy đe dọa, lượng adrenaline dâng cao đó chuẩn bị cho một người chiến đấu, bỏ chạy hoặc chết cứng. Chỉ khi cảm giác an toàn được thiết lập lại, chúng ta mới có thể thực sự thả lỏng. Lúc đó, cảm giác thư giãn có thể rất lớn”.

Khi xem một bộ phim kinh dị, cảm giác thả lỏng được cảm nhận khi xung đột được giải quyết một cách tích cực - thường là lúc cái xấu bị đánh bại - và não bộ của chúng ta tỏa ra endorphine, loại hormone giảm căng thẳng, để giúp chúng ta thư giãn.

Làm thế nào điều này có thể mang lại lợi ích cho những người mắc chứng lo âu?

Giảm căng thẳng cho những người lo âu

Những người mắc chứng lo âu thường nhận thấy các mối đe dọa trong các tình huống hàng ngày, dẫn đến cảm giác bất an thường xuyên.

Tuy nhiên, vì không có nguy hiểm thực sự, chỉ có một cảm giác chung bị đe dọa nên họ hiếm khi cảm nhận được sự giải quyết hoặc sự thả lỏng.

Cảm giác thả lỏng thông qua một bộ phim kinh dị có thể mang lại sự giảm căng thẳng cho những người này.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho tất cả mọi người bị lo âu.

Theo chuyên gia Bryan, trong khi một số người lo âu có thể tìm kiếm sự giải phóng từ phim kinh dị, những người khác có thể hoàn toàn tránh xa nó.

“Ví dụ, thường chỉ nói về việc đi máy bay hoặc nói trước công chúng có thể gây ra phản ứng lo lắng ở một người có những nỗi sợ hãi như vậy, vì chúng liên quan đến cảm giác mất kiểm soát”, bà Bryan nói.

Đối với Khan, việc kiểm soát được nỗi sợ hãi và căng thẳng là điều hấp dẫn.

Xoa dịu nỗi đau

Becky Doyon, nghệ sĩ kinh dị và người hâm mộ thể loại phim này, 38 tuổi, lớn lên cùng cha và chú ở Mỹ, cho biết: “Tôi thích những thứ tối tăm, đặc biệt là những thứ trực quan. Những bộ phim như King Kong, House of 1000 Corpses và Trick 'r Treat là một số bộ phim tôi yêu thích. Tôi bắt đầu vẽ ở trường trung học. Theo thời gian, chủ đề nghệ thuật của tôi chuyển sang kinh dị”.

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Cô đồng ý rằng việc trải qua nỗi sợ hãi khi đọc hoặc xem thứ gì đó đáng sợ có thể khiến cuộc sống thực bớt đáng sợ hơn.

Khan mô tả việc xem phim kinh dị với chủ đề về sự mất mát và đau buồn đã giúp ích như thế nào khi cô mất em gái vào năm 2022.

“Tôi nhớ đã xem White Noise (2005) trước đó, trong đó nhân vật của Michael Keaton đang đau buồn cho vợ mình và rất muốn kết nối với cô ấy. Có một sự liên quan và cảm giác như đã xem và thấy một số điều tôi đã trải qua. Nó giúp ích một cách kỳ lạ”. Khan nói.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy những người thường xuyên gặp phải nỗi sợ hãi ở dạng hư cấu, chẳng hạn như những người hâm mộ phim kinh dị, thể hiện khả năng phục hồi tâm lý tốt hơn và ít đau khổ hơn trong đại dịch Covid-19.

Trên thực tế, trong thời điểm căng thẳng của đại dịch, một số lượng đáng ngạc nhiên người dân đã tìm đến phim kinh dị để đối phó.

Dữ liệu từ ứng dụng phim kỹ thuật số Movies Anywhere cho thấy doanh thu phim kinh dị trong tháng 5 năm 2020, trong bối cảnh đại dịch, đã tăng 194% so với tháng 5 năm 2019.

Doyon nói: “Nếu tôi phải đoán tại sao thì tôi nghĩ mọi người đang chứng kiến ​​những tình huống căng thẳng mà kết quả không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có lẽ một số căng thẳng trong đời thực đã được giải tỏa, cùng với nỗi sợ hãi do bộ phim tạo ra, sau khi xem phim”.

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng, Bryan nhấn mạnh sự không phù hợp của phim kinh dị đối với những người có trí tưởng tượng cao, những người có thể xem lại các cảnh kinh dị sau đó, gây ra nhiều lo lắng hơn hoặc đối với những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng.