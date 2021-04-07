Tam thất cũng được coi là một vị thuốc quý, được sử dụng từ thời thượng cổ, quý hiếm ngang hàng với nhân sâm. Mời các bạn cùng nghe doanh nhân Tuyết Nguyễn chia sẻ những tác dụng "không ngờ" của tam thất đối với ung thư.

Cùng với những nhân sâm, linh chi… tam thất cũng được coi là một vị thuốc quý, được sử dụng từ thời thượng cổ, quý hiếm ngang hàng với nhân sâm. Dân gian gọi loại thảo dược này với cái tên “Kim Bất Hoán”, tức vàng không đổi để biểu thị cho giá trị cùng vô vàn những tác dụng to lớn của nó.

Cùng với những nhân sâm, linh chi v..v tam thất cũng được coi là một vị thuốc quý

Củ tam thất có hình con quay, hoặc hình thoi, đầu sần sùi thành những mấu, không phân nhánh. Vỏ ngoài của tam thất có màu xám đen hoặc xám. Củ hơi ngọt và có dư vị đặc trưng giống nhân sâm. Theo doanh nhân Tuyết Nguyễn, người sáng lập thương hiệu Tam Thất Hoàng Cung, bên cạnh công năng bổ huyết, tiêu ứ huyết, tiêu sưng giảm đau, tăng cường sức đề kháng, điều hòa miễn dịch… tam thất còn có tác dụng điều trị ung thư. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa nhiều người biết được tác dụng tuyệt diệu này của nó.

Doanh nhân Tuyết Nguyễn tại sự kiện Đông Y

Có cơ duyên được tiếp xúc và tìm hiểu về tam thất từ năm 16 tuổi nhưng phải đến khi lập gia đình năm 30 tuổi mới bắt đầu sử dụng, doanh nhân Tuyết Nguyễn luôn tự hào rằng bản thân luôn sử dụng sản phẩm mình bán. Trong suốt nhiều năm kinh doanh vị thuốc này, cô đã gặp không ít các khách hàng không may mắc phải căn bệnh ung thư nhưng đã thuyên giảm rõ rệt nhờ phát hiện sớm và kết hợp cùng tam thất.

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