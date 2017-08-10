Công dụng uống nước đậu đen rang tuyệt vời cho tóc bóng mượt và cơ thể khỏe mạnh

Sức khỏe 10/08/2017 16:26

Công dụng uống nước đậu đen rang tuyệt vời cho tóc bóng mượt và cơ thể khỏe mạnh có phải là điều bạn đang tìm kiếm, một loại thực phẩm thiên nhiên và nhiều lợi ích tuyệt vời giúp bạn chăm sóc mái tóc và bảo vệ sức khỏe hoàn toàn khoa học, tự nhiên, không hề tốn kém.

Công dụng của nước đậu đen rang trong việc giảm cân

Như các bạn đã biết, thực phẩm giàu chất xơ trong chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân, và nước đậu đen rang rất giàu chất xơ hòa tan, giúp thải độc lọc gan thận tốt, hình thành một lớp gel bảo vệ trong thành ruột, bảo vệ đường tiêu hóa. Ngoài ra, với chất xơ dồi dào, giúp bạn không có cảm giác đói trong thời gian lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hạn chế việc nạp nhiều calo thừa cho cơ thể, giảm cân hiệu quả.

Lợi ích tim mạch, giảm ung thư là công dụng uống nước đậu đen rang không thể bỏ qua

Nước đậu đen rang vốn rất giàu các chất chống oxy hoá, anthocyanins, delphindin, cyanidin và petunidin cũng như phytonutrients và ALA duy trì mạch máu khỏe mạnh và ngăn ngừa quá trình oxy hóa, làm giảm nguy cơ bệnh tim. Nước đậu đen rang còn chứa một lượng đáng kể folate và magiê. Folate làm giảm thiểu nguy cơ hẹp động mạch do sự hình thành mảng bám thành mạch máu, ngăn ngừa nguy cư đau tim và đột quỵ.

Nước đậu đen rang rất tốt cho <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a>
Nước đậu đen rang rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Các chất chống oxy hóa và các chất xơ hòa tan trong nước đậu đen rang cũng giúp loại bỏ, ngăn chặn việc hình thành các tế bào ung thư, giảm nguy cơ ung thư vô cùng hiệu quả.

Giảm lượng Cholesterol trong máu là công dụng uống nước đậu đen rang phải nhắc đến

Chất xơ hòa tan trong nước đậu đen rang liên kết với các axit mật và ngăn không cho cơ thể hấp thụ chúng từ đó làm giảm mức cholesterol. Việc uống nước đậu đen rang đúng cách sẽ làm giảm và ổn định LDL cholesterol và triglycerides cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Ổn định đường trong máu là tác dụng tuyệt vời của nước đậu đen rang

Chất xơ hoà tan trong nước đậu đen rang kiểm soát sự hấp thu và giải phóng lượng đường trong máu. Hơn nữa, với chỉ số đường huyết thấp từ 28 đến 32, có nghĩa là carbohydrate trong chúng được phân giải và tiêu hóa chậm. Điều này sẽ kiểm soát sự thèm ăn hiệu quả. Với chỉ số GI thấp thì lượng đường trong máu tăng vừa phải và từ từ làm giảm lượng đường trong máu. Thực tế cho thấy, uống nước đậu đen rang mỗi ngày có hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu chỉ sau một tuần.

Công dụng uống nước đậu đen rang giúp phòng bệnh tiểu đường

Như đã nêu, các carbohydrate trong nước đậu đen rang được tiêu hóa chậm, do đó làm giảm mức đường trong máu. Điều này góp phần vào sự đề kháng insulin, do đó làm giảm nguy cơ bị tiểu đường type 2.

Công dụng uống nước đậu đen hàng ngày giúp phòng, chống bệnh tiểu đường
Công dụng uống nước đậu đen hàng ngày giúp phòng, chống bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Nước đậu đen rang có công dụng bổ máu, bổ khí huyết

Giàu sắt nên nước đậu đen rang có thể ngăn ngừa thiếu máu rất tốt, vì điều này nên nó đặc biệt có lợi với phụ nữ mang thai, đang cho con bút hoặc cho trẻ em đang phát triển.

Giàu protein là công dụng uống nước đậu đen rang mang đến

Nước đậu đen rang là một nguồn protein thay thế cho người ăn chay rất tốt vì nó cung cấp một lượng đáng kể protein tương đương với lượng protein có trong thịt và sữa mà không chứa nhiều calo hay chất béo no không tốt cho sức khỏe.

Công dụng nước đậu đen rang phải kể đến là giúp tóc mọc nhanh và dày hơn

Nước đậu đen có chứa nhiều vitamin B6 và kẽm, cả hai khoáng chất đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra protein trong tóc, do đó tăng cường tạo nang lông và thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc mọc dài nhanh và dày hơn.

Chống lại chứng rụng tóc là công dụng uống nước đậu đen rang 

Sự kết hợp của vitamin A và kẽm trong nước đậu đen là rất quan trọng đối với sức khoẻ của tóc, giúp tóc thêm chắc khỏe và bóng mượt, giảm hẳn tình trạng rụng tóc và có gàu trên da đầu

Nước đậu đen rang giúp tóc mọc dày, mượt
Nước đậu đen rang giúp tóc mọc dày, mượt. Ảnh: Internet

Chống lão hóa tóc là công dụng tuyệt vời khi uống nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang cung cấp rất nhiều protein và mangan cho cơ thể mà mangan giúp tóc bạn khỏe mạnh, bổ sung và duy trì sắc tố tóc, giúp tóc giữ được màu đen vốn có, không bị bạc sớm, giảm tình trạng lão hóa của tóc.

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