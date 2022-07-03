Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày

Sức khỏe 03/07/2022 09:03

Chà là có thể được coi là một "thần được" khi mà chúng mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích về sức khỏe của cơ thế. Điều này khiến quả chà là có thể thay thế cho các món ăn vặt đầy dầu mỡ khác. Vậy những công dụng mà quả chà là mang lại cho chúng ta là gì, cùng nhau tìm hiểu nhé.

Được biết đến như một chất làm ngọt tự nhiên tuyệt vời, quả chà là là một món ăn nhẹ thơm ngon và bổ dưỡng có thể có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn theo nhiều cách. Nhờ hương vị dai và ngọt của chúng, chà là cũng ngon như đồ ngọt có đường, nhưng tốt hơn cho bạn. Ngoài việc thay thế lành mạnh cho kẹo và sô cô la, chà là có thể cải thiện tiêu hóa của bạn và thậm chí làm cho quá trình chuyển dạ của bạn ngắn hơn và dễ dàng hơn.

1. Chúng giúp ta ngăn ngừa táo bón

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngoài việc là một món ăn nhẹ ngon miệng và hoàn toàn lành mạnh, quả chà là có thể thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Bởi vì chúng giàu chất xơ, chà là có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể ngăn ngừa táo bón. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chà là thường xuyên trong 21 ngày có tần suất phân tăng lên đáng kể.

2. Tốt cho làn da của bạn

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sử dụng đúng sản phẩm và giữ cho da đủ nước là điều cần thiết để có được làn da tươi tắn và trẻ trung, nhưng việc chăm sóc làn da của bạn bắt đầu từ bên trong. Thêm một số quả chà là vào chế độ ăn uống của bạn là một cách dễ dàng để cung cấp cho làn da của bạn chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại. Bởi vì quả chà là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với các loại trái cây sấy khô khác, ăn chúng có thể giúp làn da của bạn trẻ lâu hơn.

3. Giúp cho việc sinh nở của bạn trở nên dễ dàng hơn

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Mọi phụ nữ mang thai đều biết có rất nhiều cách để chuẩn bị cho cơ thể của bạn khi chuyển dạ, và ăn chà là chắc chắn là dễ dàng và ngon miệng nhất. Nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn 6 quả chà là mỗi ngày trong 4 tuần trước ngày dự sinh có thể giúp bạn chuyển dạ dễ dàng hơn và giảm nhu cầu khởi phát. Trên thực tế, những phụ nữ ăn chà là chuyển dạ ít hơn 4 giờ so với những người không ăn chà là.

4. Đáp ứng được hương vị ngọt cho bạn

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi bạn cảm thấy kiệt sức hoặc đói, rất có thể bạn sẽ muốn với lấy một cái bánh quy hoặc một miếng bánh ngọt, nhưng một vài quả chà là thực sự có thể thay thế tuyệt vời cho đường trắng. Bởi vì chúng ngọt tự nhiên và có hương vị thơm ngon giống như caramel, chà là có thể dễ dàng thay thế đường trắng trong nhiều công thức nấu ăn.

5. Giúp bạn ngủ ngon hơn

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nếu bạn đã bị chứng mất ngủ trong một thời gian dài, bao gồm một số quả chà là trong chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách dễ dàng để cuối cùng giải quyết vấn đề này. Các chuyên gia y tế tin rằng chỉ cần ăn 2 quả chà là trong vòng 30 phút đi bộ có thể ổn định lượng đường trong máu và giúp bạn có một giấc ngủ ngon vào cuối ngày.

6. Cải thiện sức khỏe cho bộ não của bạn

Công dụng tuyệt vời của quả Chà là, đây là 6 lý do mà bạn nên ăn mỗi ngày - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Theo Bright Side

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