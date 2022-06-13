Sáng ngủ thức dậy uống nước là tốt cho cơ thể nhưng thêm các nguyên liệu này thì công dụng tăng gấp bội

Sức khỏe 13/06/2022 07:08

Các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyên chúng ta nên uống một cốc nước sau khi thức dậy. Tuy nhiên, bạn có thể thêm vào cốc nước những nguyên liệu này.

Một nghiên cứu cho thấy uống 9 ly nước mỗi ngày đều đặn trong một tháng có thể cải thiện đáng kể bề mặt làn da. Nếu không nhận đủ nước, da sẽ trở nên xỉn màu, nhăn và dễ mọc mụn hơn. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết thiếu nước có thể khiến bạn khó suy nghĩ thấu đáo, cơ thể bị bốc hỏa, tâm trạng thất thường, khó chịu. Ngoài ra, thiếu nước có thể gây ra các vấn đề khác, như sỏi thận hay táo bón.

Ngoài việc uống nước lọc bạn có thể pha nước lọc với thảo mộc và trái cây có thể khiến cho việc uống nước đỡ nhàm chán hơn và cung cấp cho bạn thêm các chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin và chất chống oxy hóa.

Nước dưa hấu và húng tây

Nước dưa hấu và húng tây cũng mang đến nhiều lợi ích. Bạn cho 1/3 bát dưa hấu thái miếng vuông (đã bỏ hạt) và khoảng 6 lá húng tây vào một chiếc bình, đổ thêm 10 cốc nước. Bạn có thể đặt bình nước này vào tủ lạnh hoặc thêm vài viên đá khi uống.

Sáng ngủ thức dậy uống nước là tốt cho cơ thể nhưng thêm các nguyên liệu này thì công dụng tăng gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu chứa nhiều vitamin A, vitamin C, kali và magie. Đồng thời dưa hấu chứa nhiều nước giúp giải khát nhanh. Bạn lấy nước ngâm dưa hấu không chỉ cung cấp nước và năng lượng cho cơ thể bạn mà còn tốt cho sức khỏe của tim và giảm stress oxy hóa cũng như các viêm sưng, tốt cho mắt, giảm đau cơ.

Lá húng tây chứa mangan, vitamin K, sắt, folate và axit béo omega-3 cùng một số chất khác giúp chống lại sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại và đóng vai trò như một chất chống viêm. Ngoài ra, lá húng tây cũng giàu 2 loại hợp chất flavonoids được gọi là orientin và vicenin giúp bảo vệ cấu trúc tế bào cũng như nhiễm sắc thể khỏi các tổn thương liên quan tới bức xạ và oxy hóa.

Ngoài ra bạn có thể uống các loại nước như mật ong, nước ép cà chua, trà gừng, sinh tố rau, nước chanh, kefir, trà xanh, nước ép lô hội, nước ép rau quả, nước dừa, nước nho khô,…

Nước dưa chuột và bạc hà

Thêm vài lát dưa chuột và vài lá bạc hà vào nước lọc có thể tạo được một loại đồ uống tươi mát. Bạn chỉ cần lấy một quả dưa chuột nhỏ hoặc vừa, rửa sạch và cắt thành các lát mỏng. Sau đó rửa vài ngọn bạc hà tươi rồi thêm cả hai vào một bình nước. Bạn có thể uống luôn hoặc cất trong tủ lạnh và uống cả ngày.

Sáng ngủ thức dậy uống nước là tốt cho cơ thể nhưng thêm các nguyên liệu này thì công dụng tăng gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với loại nước uống này bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ dưa chuột gồm chất chống oxy hóa như vitamin A và K, phốt pho, canxi, magie và kali. Bên cạnh đó, bạc hà cũng cung cấp vitamin A, sắt, mangan, folate tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạc hà cũng hữu ích trong việc cải thiện hội chứng ruột kích thích, giảm khó tiêu và giúp giảm cân.

Nước nho và hương thảo

Thêm vài quả nho và nhúm lá hương thảo vào nước có thể giúp trí não bạn tỉnh táo. Bạn chỉ cần vài trái cho cắt đôi, 3-4 cọng hương thảo cùng 10-12 cốc nước lọc. Sau đó thêm vài cục đá khi uống nếu thích.

Sáng ngủ thức dậy uống nước là tốt cho cơ thể nhưng thêm các nguyên liệu này thì công dụng tăng gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nho giàu một số dưỡng chất bảo vệ như vitamin C, vitamin A, canxi và sắt. Các dưỡng chất này mang đến nhiều lợi ích cho hệ thống miễn dịch, giúp giảm cân, điều chỉnh mức đường huyết và ngăn ngừa sỏi thận. Đồng thời, hương thảo có chứa mangan, axit carnosic, các hóa chất thực vật riboflavin, vitamin B3 và vitamin B1.

Các chất này giúp giảm các vấn đề liên quan đến ăn uống, làm dịu căng thẳng và lo âu, có thể giảm viêm và đóng vai trò như một chất long đờm khi trị các vấn đề về hô hấp.

 

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Từ khóa:   Nước Dưa Hấu Nước Dưa Chuột Nước Nho

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